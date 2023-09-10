Русский богатырь разбил пузатого австралийца на его территории. Волков не дал Таю ни шанса

Турнир UFC 293 в Сиднее (Австралия) изначально создавался под одного человека – чемпиона в среднем весе Исраэлю Одеванью. В остальном для рядового фаната смешанных единоборств кард казался блеклым. Исключение – встреча типовых тяжей в лице россиянина Александра Волкова и местного бойца Тая Туивасы.

Волков, который также известен под псевдонимом Драга, в очередной раз оказался где-то недалеко от претендентского поединка. Ранее в подобной ситуации он терпел поражения от статусных Кортеса Бредиса и Тома Распинала. А теперь шёл на серии из двух побед, расположившись на седьмом месте в рейтинге. Примечательно, что виктории над Розенстрайком и Романовым были добыты в середине первых раундов.

У Туивасы картина обратная. Он на спаде, два поражения подряд, последнее из которых от другого россиянина – Сергея Павловича, который находится в хороших отношениях с Волковым. Вероятно, второй номер дивизиона дал пару советов Александру, призывая его повторить то, что сделал он. Нокаутировать пухлого австралийца. Который, между прочим, был выше в рейтинге на одну строчку.

Александр за быстрым финишем в этот раз не гнался, а предпочитал действовать размеренно, сделал акцент на контратаках. Учитывая, колотушку австралийца и лоукики в его техническом арсенале. На стороне россиянина были и длинные руки, которые уже в середине первого раунда разбили нос Таю. Русский богатырь тактически действовал умело, напирая на удары в корпус – Туиваса достаточно быстро замедлился. А в конце стартовой пятиминутки еле выживал – от панчей Александра его спас гонг.

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Во втором раунде ситуация не изменилась, дела Тая становились только хуже. Пару раз его тряхнуло, из-за чего бойцы оказались в партере. В первый они встали, а затем Александр показал, что его не следует считать чистым ударником. Туиваса прочувствовал на себе, что такое удушение Иезекииля. Не самый частый приём в UFC, амбассадором которого считается другой россиянин – Алексей Олейник. Его и упомянул в интервью Волков.

Россиянин «убил» австралийца. Показательна статистика ударов в голову – 105 против 5. Примечательно, что Александр впервые в UFC победил удушающим приёмом. А за его карьеру это первый случай с 2016 года.

«Я не ожидал такой жёсткий бой. Он настолько жёсткий, принял столько ударов, и продолжал оставаться на ногах, доводил эти жёсткие лоукики. Отдайте парню должное, он выложился», - сказал Александр в послематчевом интервью.

Что дальше для Волкова? Очень сложный вопрос для тяжёлого веса в UFC. Минимум россиянин поднимется на одно место в рейтинге, а выше бойцы, которым он когда-то проигрывал – Ган, Аспиналл, Блейдс. Вероятно, осенью объявит о завершении карьеры Стипе Миочич. В этом случае россиянин будет уже в топ-5. А в его активе серия из трёх побед, лучше показатель только у Павловича.

Реванша с кем-либо будет трудно избежать. А сам Александр будет только рад этой возможности.

«Меня рано списывать со счетов». Волков – о предстоящем бое с Туивасой