Медведев – король жёсткого покрытия. Такой корт будет в финале US Open

В апреле российский теннисист сказал, что если бы он мог решать, то проводил бы все турниры ATP-тура на харде. Это лучше всего демонстрирует взаимоотношения Даниила Медведева и этого теннисного покрытия кортов. Причём их любовь взаимная, так как именно на нём раскрываются все лучшие черты российского мастера мяча и ракетки.
Раньше в теннисе даже топовые игроки имели специализацию – чёткое разделение на любимые и нет покрытия. С приходом большой тройки (или всё-таки четвёрки, как сказали бы фанаты Энди Маррея?) теннис пошёл по пути универсализации, когда любой претендент на топовые места в рейтинге должен был уметь приблизительно одинаково качественно играть на самых разных покрытиях. В общем, зрителей избаловали.
Пожалуй, наиболее органично Даниил смотрелся бы в теннисную эпоху 20-30-летней давности. У него в текущем сезоне очень высокий процент побед на харде – 88,3%. А вот на грунте и траве всё далеко не так удачно – 76,9% и 70%. Причём тенденция наблюдается на протяжении всей карьеры, в которой россиянин выиграл 18 из 20-и трофеев именно на жёстком покрытии. Из девяти крупнейших турниров на нём (два «Больших шлема», шесть «Мастерсов» и итоговый) Медведев выиграл семь, а на двух других играл в финалах. Не покорились пока Australian Open и Индиан-Уэллс. Первый он проиграл обиднейшим образом Рафаэлю Надалю, финальный матч на котором уже почти был в кармане, а на втором жаловался на медлительность кортов, называя их грунтовыми.
Может показаться, что Даниилу сильно помогает отличная подача, но это не совсем верно. Даже на любимом харде, согласно продвинутой статистике ATP, её эффективность в этом году только 14-я. Хотя на траве вообще 49-я, а на грунте – 43-я. Зато согласно тем же продвинутым цифрам, у Медведева на высочайшем уровне качество приёма – на харде лучший в мире, на грунте – шестой, а на траве только 12-й.
В этом плане россиянин, кстати, очень похож на Новака Джоковича, которого тоже хвалили за потрясающую игру на приёме. Возможно, лучшую в истории тенниса. Так что именно этот показатель является чуть ли не ключевым для современного теннисиста. И раскрывается гораздо лучше на харде, который можно считать, пожалуй, самым сбалансированным покрытием на сегодняшний день.
Сам Медведев в одном из интервью заявлял, что именно на нём он чувствует себя наиболее уверенно: «На нем я больше всего уверен в своей игре, чувствую себя наиболее плавным. Могу не показывать лучшую игру, но всё равно выигрывать матчи. Это большая разница по сравнению с грунтом и травой». Как говорится, комментарии излишни.
При этом Даниил также отмечал, что на других покрытиях у него чаще обостряются разные болячки. Это как раз к вопросу о том, насколько правильно и органично игрок двигается на одном покрытии и допускает некоторые огрехи на другом. Ещё Мария Шарапова в своё время объясняла, как сильно отличается манера движения на корте на том же грунте по сравнению с хардом, да и травой.
Ещё одним ключевым моментом является потрясающее чувство мяча. Это невозможно выразить цифрами статистики, но заметно если смотреть много матчей Даниила: у него почти отсутствуют какие-то неуклюжие удары, даже самые сложные из них выглядят внешне простыми и часто ложатся под линию. И хард в этом плане помогает: на каждом турнире можно довольно быстро почувствовать отскок мяча, предугадывая на какой высоте и с какой скоростью вращения он долетит до твоей ракетки. А вот с натуральными покрытиями, как трава и грунт, всё сложнее, так как отскок становится куда менее предсказуемым.
Другой важнейший момент – Медведев играет нестандартно, а потому максимально неудобен большинству соперников, даже топовым. Россиянин часто пользуется плоскими ударами, из-за чего мяч теряет минимум скорости при отскоке, да ещё и отлетает ниже, чем при сильном вращении. Жёлтый снаряд словно проскальзывает по поверхности корта. И это создаёт сумасшедшее комбо с ещё одной сильной чертой российского игрока – отличным чувством глубины, что позволяет Даниилу часто отправлять вот эти неудобные удары прямо под заднюю линию. Реагировать на такое оппонентам максимально тяжело, неудобно и непривычно.
Кстати, умение отвечать максимально глубоко очень помогает в обороне: Медведев обладает великолепной работой ног, классно передвигается по корту. Эти два качества вместе делают из него очень неприятного соперника. Даниила тяжело, что называется, забить. Да и конструировать атаки в таких условиях очень непросто.
Конечно, не стоит себя обманывать – Медведев хорош, но не является сильнейшим игроком современности. Например, в прошлом сезоне он проиграл даже на любимом харде 8 из 11 матчей против игроков топ-10 рейтинга ATP. Однако совершенно очевидно, что уникальная манера игры россиянина идеально подходит именно под хард, на котором он раскрывается ярче всего.
В конце ещё упомянем психологическую устойчивость. Да, проигранный в Мельбурне финал является мощным контраргументом. Но вы посмотрите, как на том же US Open Даниил из года в год взаимодействует с публикой, причём самыми изощрёнными способами. 99,9% игроков такое только отвлекало бы, а вот Медведев словно черпает из такой атмосферы новые силы.
Медведев на харде – уникальный игрок, матчи которого обязательны к просмотру. Там всегда можно ожидать настоящего зрелища: как в плане качества игры, так и устраиваемого Даней шоу.