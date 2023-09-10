Медведев – король жёсткого покрытия. Такой корт будет в финале US Open

В апреле российский теннисист сказал, что если бы он мог решать, то проводил бы все турниры ATP-тура на харде. Это лучше всего демонстрирует взаимоотношения Даниила Медведева и этого теннисного покрытия кортов. Причём их любовь взаимная, так как именно на нём раскрываются все лучшие черты российского мастера мяча и ракетки.

Раньше в теннисе даже топовые игроки имели специализацию – чёткое разделение на любимые и нет покрытия. С приходом большой тройки (или всё-таки четвёрки, как сказали бы фанаты Энди Маррея?) теннис пошёл по пути универсализации, когда любой претендент на топовые места в рейтинге должен был уметь приблизительно одинаково качественно играть на самых разных покрытиях. В общем, зрителей избаловали.

Пожалуй, наиболее органично Даниил смотрелся бы в теннисную эпоху 20-30-летней давности. У него в текущем сезоне очень высокий процент побед на харде – 88,3%. А вот на грунте и траве всё далеко не так удачно – 76,9% и 70%. Причём тенденция наблюдается на протяжении всей карьеры, в которой россиянин выиграл 18 из 20-и трофеев именно на жёстком покрытии. Из девяти крупнейших турниров на нём (два «Больших шлема», шесть «Мастерсов» и итоговый) Медведев выиграл семь, а на двух других играл в финалах. Не покорились пока Australian Open и Индиан-Уэллс. Первый он проиграл обиднейшим образом Рафаэлю Надалю, финальный матч на котором уже почти был в кармане, а на втором жаловался на медлительность кортов, называя их грунтовыми.

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Может показаться, что Даниилу сильно помогает отличная подача, но это не совсем верно. Даже на любимом харде, согласно продвинутой статистике ATP, её эффективность в этом году только 14-я. Хотя на траве вообще 49-я, а на грунте – 43-я. Зато согласно тем же продвинутым цифрам, у Медведева на высочайшем уровне качество приёма – на харде лучший в мире, на грунте – шестой, а на траве только 12-й.

В этом плане россиянин, кстати, очень похож на Новака Джоковича, которого тоже хвалили за потрясающую игру на приёме. Возможно, лучшую в истории тенниса. Так что именно этот показатель является чуть ли не ключевым для современного теннисиста. И раскрывается гораздо лучше на харде, который можно считать, пожалуй, самым сбалансированным покрытием на сегодняшний день.

Сам Медведев в одном из интервью заявлял, что именно на нём он чувствует себя наиболее уверенно: «На нем я больше всего уверен в своей игре, чувствую себя наиболее плавным. Могу не показывать лучшую игру, но всё равно выигрывать матчи. Это большая разница по сравнению с грунтом и травой». Как говорится, комментарии излишни.

При этом Даниил также отмечал, что на других покрытиях у него чаще обостряются разные болячки. Это как раз к вопросу о том, насколько правильно и органично игрок двигается на одном покрытии и допускает некоторые огрехи на другом. Ещё Мария Шарапова в своё время объясняла, как сильно отличается манера движения на корте на том же грунте по сравнению с хардом, да и травой.

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Ещё одним ключевым моментом является потрясающее чувство мяча. Это невозможно выразить цифрами статистики, но заметно если смотреть много матчей Даниила: у него почти отсутствуют какие-то неуклюжие удары, даже самые сложные из них выглядят внешне простыми и часто ложатся под линию. И хард в этом плане помогает: на каждом турнире можно довольно быстро почувствовать отскок мяча, предугадывая на какой высоте и с какой скоростью вращения он долетит до твоей ракетки. А вот с натуральными покрытиями, как трава и грунт, всё сложнее, так как отскок становится куда менее предсказуемым.

Другой важнейший момент – Медведев играет нестандартно, а потому максимально неудобен большинству соперников, даже топовым. Россиянин часто пользуется плоскими ударами, из-за чего мяч теряет минимум скорости при отскоке, да ещё и отлетает ниже, чем при сильном вращении. Жёлтый снаряд словно проскальзывает по поверхности корта. И это создаёт сумасшедшее комбо с ещё одной сильной чертой российского игрока – отличным чувством глубины, что позволяет Даниилу часто отправлять вот эти неудобные удары прямо под заднюю линию. Реагировать на такое оппонентам максимально тяжело, неудобно и непривычно.

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Кстати, умение отвечать максимально глубоко очень помогает в обороне: Медведев обладает великолепной работой ног, классно передвигается по корту. Эти два качества вместе делают из него очень неприятного соперника. Даниила тяжело, что называется, забить. Да и конструировать атаки в таких условиях очень непросто.

Конечно, не стоит себя обманывать – Медведев хорош, но не является сильнейшим игроком современности. Например, в прошлом сезоне он проиграл даже на любимом харде 8 из 11 матчей против игроков топ-10 рейтинга ATP. Однако совершенно очевидно, что уникальная манера игры россиянина идеально подходит именно под хард, на котором он раскрывается ярче всего.

В конце ещё упомянем психологическую устойчивость. Да, проигранный в Мельбурне финал является мощным контраргументом. Но вы посмотрите, как на том же US Open Даниил из года в год взаимодействует с публикой, причём самыми изощрёнными способами. 99,9% игроков такое только отвлекало бы, а вот Медведев словно черпает из такой атмосферы новые силы.

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Медведев на харде – уникальный игрок, матчи которого обязательны к просмотру. Там всегда можно ожидать настоящего зрелища: как в плане качества игры, так и устраиваемого Даней шоу.