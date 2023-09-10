Не дожала. Соболенко уступила в финале US Open

Путь обеих финалисток к главному матчу на US Open был сложным. Но, скажем так, неравномерно. Соболенко до полуфинала ни в одном из матчей не проигрывала более пяти геймов. Зато за шаг до финала устроила сумасшедшую битву с Мэдисон Кис. «Баранка» в первом сете и два выигранных тай-брейка после этого – болельщики Арины наверняка опустошили все запасы успокоительных.

А вот у Гауфф, напротив, в первых четырёх кругах турнира «Большого шлема» проиграла сразу три сета. Самая лёгкая игра для неё оказалась четвертьфиналом против Елены Остапенко (отдала только два гейма), а в полуфинале в двух непростых партиях справилась с очень опасной чешкой Каролиной Муховой.

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Также стоит заметить, что вне зависимости от результата решающего матча Соболенко сделала в Нью-Йорке большое дело – вышла на первое место в мировом рейтинге WTA-тура. И пусть это произошло во многом благодаря поражению главной конкурентки Иги Свентек, белоруска всё равно наверняка очень рада столь значимому достижению. Но подкрепить его второй в карьере победой на турнире «Большого шлема» было бы, конечно, не лишним.

Перед игрой именно Арина считалась небольшим фаворитом у букмекеров, но преимущество нельзя было назвать существенным, поэтому все ожидали интересный матч. Однако уже в первом гейме Гауфф проиграла свою подачу. За американку, безусловно, болел весь стадион. И это её поначалу, видимо, несколько закрепостило. Ещё бы, ведь девчонке всего лишь 19 лет.

Подачу Коко вскоре вернула, но решающими стали шестой и седьмой геймы. Соболенко чуть было не потеряла подачу сразу после того, как сделала брейк. Это, видимо, настолько расстроило Гауфф, что и следующий гейм она отдала почти без борьбы. В итоге первая партия досталась более опытной Арине – 6:2. Несмотря на уверенную победу в сете, белоруска очень много ошибалась – 14 невынужденных.

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Соболенко могла отправить соперницу в нокаут уже в первом гейме следующей партии. Она заработала двойной брейк-пойнт, но из-за собственных ошибок упустила шанс. Ситуацию в матче американка сумела переломить в четвёртом гейме. При счёте 1:2 и 30:40 Гауфф выиграла невероятное очко, которое обязана была забирать Арина, а всего через пару розыгрышей оформила брейк. И даже сумасшедшее очко при счёте 1:4 после обмена свечами не помогло белорусской теннисистке обратно перехватить инициативу. Далее в партии обошлось без брейков – 6:3. И спортсменки уходят в решающий третий сет.

В третьей партии у белорусской спортсменки решительно всё начало валиться из рук – 0:4. После этого она взяла медицинский перерыв. Хитрость, к которой прибегают многие игроки, пошла на пользу – удалось вернуть один брейк. Вот только большего Гауфф сделать не позволила – 6:2.

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Соболенко в стиле Даниила Медведева после особенно удачных розыгрышей заигрывала и поддразнивала трибуны, болевшие за соотечественницу. Вот только психологической устойчивости Даниила Арине как раз и не хватило. Ведь её погубили собственные ошибки (аж 46 за матч) и плохая первая подача (52%).

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Гауфф показала умную и зрелую игру. Она прекрасно понимала, что её шанс в финале в том, чтобы ломать атакующую игру соперницы. Причём даже оказавшись в тяжёлом положении, американка не опустила руки, а продолжила биться, за что в итоге и оказалась вознаграждена теннисной фортуной.

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