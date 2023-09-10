ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Не дожала. Соболенко уступила в финале US Open

Белорусская теннисистка проиграла в решающем матче US Open, но в любом случае возглавит мировой рейтинг на следующей неделе.
Не дожала. Соболенко уступила в финале US Open
10 сентября 2023 12:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Путь обеих финалисток к главному матчу на US Open был сложным. Но, скажем так, неравномерно. Соболенко до полуфинала ни в одном из матчей не проигрывала более пяти геймов. Зато за шаг до финала устроила сумасшедшую битву с Мэдисон Кис. «Баранка» в первом сете и два выигранных тай-брейка после этого – болельщики Арины наверняка опустошили все запасы успокоительных.

А вот у Гауфф, напротив, в первых четырёх кругах турнира «Большого шлема» проиграла сразу три сета. Самая лёгкая игра для неё оказалась четвертьфиналом против Елены Остапенко (отдала только два гейма), а в полуфинале в двух непростых партиях справилась с очень опасной чешкой Каролиной Муховой.

Источник фото: Getty Images

Также стоит заметить, что вне зависимости от результата решающего матча Соболенко сделала в Нью-Йорке большое дело – вышла на первое место в мировом рейтинге WTA-тура. И пусть это произошло во многом благодаря поражению главной конкурентки Иги Свентек, белоруска всё равно наверняка очень рада столь значимому достижению. Но подкрепить его второй в карьере победой на турнире «Большого шлема» было бы, конечно, не лишним.

Перед игрой именно Арина считалась небольшим фаворитом у букмекеров, но преимущество нельзя было назвать существенным, поэтому все ожидали интересный матч. Однако уже в первом гейме Гауфф проиграла свою подачу. За американку, безусловно, болел весь стадион. И это её поначалу, видимо, несколько закрепостило. Ещё бы, ведь девчонке всего лишь 19 лет.

Подачу Коко вскоре вернула, но решающими стали шестой и седьмой геймы. Соболенко чуть было не потеряла подачу сразу после того, как сделала брейк. Это, видимо, настолько расстроило Гауфф, что и следующий гейм она отдала почти без борьбы. В итоге первая партия досталась более опытной Арине – 6:2. Несмотря на уверенную победу в сете, белоруска очень много ошибалась – 14 невынужденных.

Источник фото: Getty Images

Соболенко могла отправить соперницу в нокаут уже в первом гейме следующей партии. Она заработала двойной брейк-пойнт, но из-за собственных ошибок упустила шанс. Ситуацию в матче американка сумела переломить в четвёртом гейме. При счёте 1:2 и 30:40 Гауфф выиграла невероятное очко, которое обязана была забирать Арина, а всего через пару розыгрышей оформила брейк. И даже сумасшедшее очко при счёте 1:4 после обмена свечами не помогло белорусской теннисистке обратно перехватить инициативу. Далее в партии обошлось без брейков – 6:3. И спортсменки уходят в решающий третий сет.

В третьей партии у белорусской спортсменки решительно всё начало валиться из рук – 0:4. После этого она взяла медицинский перерыв. Хитрость, к которой прибегают многие игроки, пошла на пользу – удалось вернуть один брейк. Вот только большего Гауфф сделать не позволила – 6:2.

Соболенко плакала после финала US Open и сломала ракетку в раздевалке

Соболенко в стиле Даниила Медведева после особенно удачных розыгрышей заигрывала и поддразнивала трибуны, болевшие за соотечественницу. Вот только психологической устойчивости Даниила Арине как раз и не хватило. Ведь её погубили собственные ошибки (аж 46 за матч) и плохая первая подача (52%).

Источник фото: Getty Images

Гауфф показала умную и зрелую игру. Она прекрасно понимала, что её шанс в финале в том, чтобы ломать атакующую игру соперницы. Причём даже оказавшись в тяжёлом положении, американка не опустила руки, а продолжила биться, за что в итоге и оказалась вознаграждена теннисной фортуной.

Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в XXI веке

Медведев – король жёсткого покрытия. Такой корт будет в финале US Open
Медведев – король жёсткого покрытия. Такой корт будет в финале US Open
Даниил скромничает перед главным турниром осени. Мы же верим в успех.
10.09.2023 11:30
автор: Юрий Усынин
Волков победил уникальным приёмом. Это жёсткий троллинг в адрес фанатов. Видео
Волков победил уникальным приёмом. Это жёсткий троллинг в адрес фанатов. Видео
Саша подтянул борьбу.
10.09.2023 09:30
ММА
автор: Игорь Брагин
«Русский футбол обеднел, это заметно». Луис Робсон - о «Спартаке», любви к нашей стране и СВО
«Русский футбол обеднел, это заметно». Луис Робсон - о «Спартаке», любви к нашей стране и СВО
Бразилец также назвал игрока красно-белых, который напоминает ему его самого.
10.09.2023 09:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Апсет года в UFC! Американский болтун перебил Адесанью и стал чемпионом
Апсет года в UFC! Американский болтун перебил Адесанью и стал чемпионом
Исраэль потерпел первое поражение в среднем весе. Стрикленд сотворил сенсацию.
10.09.2023 08:30
ММА
автор: Иван Уральский
Олимпийского чемпиона из России убили наркотики. Парень даже тренировался «под кайфом»
Олимпийского чемпиона из России убили наркотики. Парень даже тренировался «под кайфом»
Герой сборной скончался всего в 33 года.
10.09.2023 08:00
автор: Сергей Колесников
Русский богатырь разбил пузатого австралийца на его территории. Волков не дал Таю ни шанса
Русский богатырь разбил пузатого австралийца на его территории. Волков не дал Таю ни шанса
Александр впервые с 2016 года победил борцовским приёмом.
10.09.2023 07:23
автор: Иван Уральский
Травили прямо на улице. Шокирующие откровения российского футболиста о жизни в Европе
Травили прямо на улице. Шокирующие откровения российского футболиста о жизни в Европе
Евгений Назаров старался не обращать внимания на провокации.
10.09.2023 00:00
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона
Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона
Лидеры нижегородского «Торпедо» — сегодняшние и вчерашние юниоры.
09.09.2023 21:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.