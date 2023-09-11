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Медведев с треском проиграл финал US Open. Джокович был на голову сильнее

Даниил не смог навязать борьбу первой ракетке мира.
Медведев с треском проиграл финал US Open. Джокович был на голову сильнее
11 сентября 2023 07:36
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Все турнирные расклады и места, занимаемые теннисистами отходя на второй, когда в финале сходятся люди, которые уже не впервые выясняют кто из них сильнее в одном из самых главных финалов в не только в сезоне, но и в жизни. И если великому сербу Новаку Джоковичу не привыкать к финалам турниров «Большого Шлема», то для нашего Даниила Медведева это далеко не рядовое событие. Тем более, когда в полуфинале россиянин обыграл настоящее и будущее мирового тенниса испанца Карлоса Алькараса.

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Если Джоковичу дать укусить палец, то он вполне может оттяпать всю руку. Так получилось в первом сете финального матча на кортах US Open. Даниил сразу отдал свою подачу, а опытный балканский лев далее не отпустил. Хоть и были варианты, и длительные розыгрыши с головокружительными полетами мячика по линиям.

Новак чётко знал где и что делать, будто всегда мыслит на шаг вперёд быстрее соперника. Это всего лишь колоссальный победный опыт. Это несмотря на то, что Ноле допустил в два раза больше невынужденных ошибок, чем россиянин. Медведев так и не смог расколоть этот бетон, оставив это решение на второй сет (3:6).

Getty Images

Если существуют в теннисе отдельно взятые великие партии, то второй сета финала – именно оно и было. Долгие мучения Медведева в начале как продолжение первого отрезка, и резкий переход инициативы, когда уже Новак резко куда-то потерял свою первую подачу и пришлось ему очень несладко.

Всё было в руках Дани. И сетболы, и общее настроение, и моральная составляющая, и всё-таки серб тем и хорошо, что умеет выпутываться из самых патовых ситуаций. Дело дошло до тай-брейка, на котором это упорное бодание продолжилось. Удачнее оказалась первая ракетка мира. 6:7 (5:7).

Источник фото: Getty Images

Третий сет – квинтэссенция всей игры. Жутко расстроенный после упущенного второго сета Медведев почти сразу отдаёт свою подачу, по сути, открывая путь Новаку к нервной, но не самой сложной победе на турнире «Большого Шлема».

С таким бэкграундом, как у серба, подобные матчи не упускаются, иначе это был бы не Ноле, а кто-то другой – менее устойчивый и более доступный. Сердобольный Джокович отдал одну свою подачу, но тут же вернул брейком на пару минут сугубо своё, недавно потерянное. Это был ещё один шанс от великого, но Даниил вновь им не воспользовался. В таких сражениях много подарков не бывает. На секунду даже показалось, что сербский теннисист очень рад, что его соперником по финалу был не Карлос Алькарас. В третьем сете, а заодно и в матче, всё было решено (3:6).

Источник фото: Getty Images

Четвёртая победа Новака Джоковича на US Open (2011, 2015, 2018, 2023) и 24-й титул в карьере! И пятый финал на турнирах «Большого Шлема» для Медведева, что уже сделало его одним из самых великих теннисистов в истории страны.

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