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Ивич – лучший тренер РПЛ прямо сейчас. Об этом говорит не только статистика

«Краснодар» оформил лучший старт в своей истории.
Ивич – лучший тренер РПЛ прямо сейчас. Об этом говорит не только статистика
11 сентября 2023 17:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признан лучшим наставником чемпионата России в этом сезоне. Голосование проводилось по итогам первых семи туров. Эта награда вручалась сразу за два месяца – за июль и август.

Наставник «Краснодара» Ивич признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе

Помимо Ивича, на приз также претендовали Марцел Личка, Виктор Гончаренко, Игорь Осинькин и Сергей Семак. Но именно серб набрал почти половину всех голосов (46,98%) и стал единоличным лидером.

Под руководством тренера «быки» показали лучший старт сезона в чемпионатах России за всю историю клуба. За первых семь туров команда из Краснодара набрала 17 очков. Сейчас клуб занимает первое место в турнирной таблице. Отставание от второго места – три очка.

Источник фото: ФК «Краснодар»

На своей должности Ивич уже 249 дней. За это время его команда провела 31 матч, в которых одержала 18 побед, семь раз сыграла вничью и всего шесть раз уступила. Возглавил он клуб 4 января текущего года и всего за половину сезона привел команду к первому в истории участию в финале Кубка России. Тогда уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти, но та страсть к победе и уверенная комбинационная игра влюбили болельщиков в тренера.

В этом сезоне уже с полноценными тренировочными сборами и обоймой под себя Ивич делает уверенную заявку на то, что «Краснодар» поберется за первое чемпионство в истории клуба. При этом у «быков» всего четвёртый по стоимости состав в чемпионате.

РИА Новости

Ивичу удалось провести сразу несколько удачных и недорогих трансферов, которые и помогли ему собрать боеспособный состав. Например, в клуб из чемпионата Испании пришел защитник Лукас Оласа. Он сразу же стал основным и закрыл проблемную позицию. Его уже называют одним из лучших левых крайних лиги.

Также «Краснодар» купил бразильского центрбэка Тормену из «Браги». За ним охотился «Спартак», но «быки» настояли на своём. Им достался один из самых стабильных игроков обороны чемпионата Португалии. В Россию переехал футболист с большим опытом на международной арене.

«Краснодар» всегда играл в атаку, но много пропускал. Но с приходом Ивича наладилась игра именно в обороне. Ведь с этого всё и начинается. Теперь команда стала стабильна во всех линиях.

Источник фото: РИА Новости

Также стоит похвалить Ивича за внедрение в состав молодых футболистов и показательную с ними работу. Именно при сербе Александра Черникова захотели купить «Лион» и «Фенербахче», а Никитой Кривцовым интересуются клубы из Италии. Также при Ивиче вырос в цене и улучшил уровень своей игры Эдуард Сперцян. Сейчас за ним охотятся большие европейский клубы, а «Краснодар» заслуженно набивает ценник. Серб приглядел для него самую полезную роль в команде. Он не стал ограничивать игрока только в центральной зоне. Теперь Сперцян играет некого «свободного художника», который может перемещаться во фланги и обострять игру уже оттуда. Данное решение раскрепостило самого футболиста и открыло в нём новые столь полезные для клуба умения.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Грамотная работа с молодёжью, здоровая конкуренция и точечные усиления формируют команду, которая не просто готова бороться с грандами за чемпионство, а даже является лидером этого забега. Ивич изменил вектор развития, но остался верен стратегии клуба. Это и принесло свои плоды.

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