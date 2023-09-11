«Игры дружбы – зашибись»: на ВЭФ обсудили международное сотрудничество в спорте

Для российского спорта неделя началась с сессии «Спортивный Дальний» на Восточном экономическом форуме, собравшей мощнейший состав участников.



Помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова, основатель и руководитель программы развития автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин и другие эксперты обсудили вопросы международное сотрудничество, новые суперпроекты, бюджет российского спорта и другие актуальные темы.

Спортивная сессия ВЭФ-2023 была организована «РК-Спорт» – спортивной платформой Фонда Росконгресс. Все самое интересное в нашей подборке.

ПРИЗОВЫЕ КАК НА ОЛИМПИАДЕ

Игорь Левитин объявил о решении президента выплатить победителям Всемирных играх дружбы такие же призовые, как и призерам Олимпиады.

«Сегодня президентом и всеми остальными органами государственной власти делается всё, чтобы проводить соревнования в РФ, а также приглашать иностранных друзей, которые хотят у нас выступать. Президент дал поручение считать медалистов «Игр дружбы» призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры», – сказал Левитин.

Алексей Сорокин заявил, что программа соревнований Всемирных игр дружбы может быть расширена. А первым послом турнира стала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Соглашение об этом также было подписано на ВЭФ-2023.

Источник фото: Фонд-Росконгресс

«ПРИГЛАШАТЬ ПРАВО ИМЕЕМ»



Олег Матыцин объяснил важность мультиспортивных турниров следующего года.

«Я сформировал для себя следующий тезис: не нас должны возвращать на соревнования, а мы сами должны приглашать, и не вопреки чему-то, а потому что просто имеем на это право. Следующий год будет символичным в этом плане. Наши турниры Игры БРИКС, Всемирные игры дружбы и «Игры Будущего» заложат направление нашей деятельности на 10 лет вперед», – отметил Олег Матыцин.

Источник фото: Фонд-Росконгресс

«ПОПРОСИЛИ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ»

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев привел пример двойных стандартов международных организаций.

«У нас на этой неделе конгресс европейской федерации. Мы получили приглашение, но я ехать не собирался – планировали отправить генерального директора ФГР Льва Воронина. В пятницу мы получаем звонок и формальное подтверждение, где нас просят не приезжать на конгресс», – рассказал Шишкарев.

Также руководитель российского гандбола отметил успешный опыт выступления китайского клуба «Феникс» в женском чемпионате страны.

«Феникс» играл круглый год, занял десятое место из 13. Считаю, что это очень серьезный результат. Важно, что с командой работал Евгений Трефилов. Были даже предложения, чтобы мы главного тренера женской сборной России Людмилу Бодниеву на год отправили в Китай. А по сотрудничеству с Китаем есть еще одна история. Одна из девочек, которая проходила стажировку в нашей компании, сказала, что теперь ее любимое слово «зашибись». Пуская на Играх дружбы и в нашем спорте тоже все будет зашибись», – сказал Шишкарев.

«БЮДЖЕТ КАК СЛЁЗЫ»

Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова призвала заняться вопросом увеличение бюджета на российский спорт.

«Бюджет очень небольшой, мы это видим. Просто слезы! Как партнеры мы заинтересованы в поддержке отрасли в целом и в поиске увеличения финансирования. Надо продумать дорожную карту с министерством, чтобы двигаться в этом направлении. С каждым годом на спорт выделяется всё меньше и меньше, и это беспокоит», – заявила Изотова.

БУКМЕКЕРСКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ВЫРОСЛИ НА 60%

Одним из механизмов увеличения финансирования спорта станут букмекерские отчисления, которые со следующего года еще вырастут.

«Хотелось бы коснуться темы отчисления от азартных игр в качестве дополнительного источника. Их отчисления в 2022 году возросли на 60%. Недавно приняты изменения в нормативные акты, президент их подписал», – добавила Изотова.

А предметный разговор об эффективном использовании и контроле целевых отчислений пойдет на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт». Организаторами форума выступят Минспорт и Единый регулятор азартных игр. Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Источник фото: Фонд-Росконгресс

КАК ПОЯВИЛИСЬ РОССИЙСКИЕ КИБЕРГОНКИ

Основатель и руководитель программы развития автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг на сессии ВЭФ «Спортивный Дальний» рассказал о программе по созданию отечественным гоночных симуляторов.

«Соревнования по киберспорту мы проводим с 2021 года. И уже на этапе создания мы внедрили свою идею – оцифровали все российские трассы, хотя международные тоже оставили. Производство чисто российское, но на итальянском движке. Также в программу можно включать обучение по безопасности дорожного движения и правилам дорожного движения. Программа доступна для людей с ограниченными возможностями. Отталкиваясь от нее, будем создавать чисто российские кибергонки», – сказал Ротенберг.

«ШОК ПРОШЁЛ»

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин ответил на вопрос о дальнейшем развитии Международной владивостокской регаты, которая проходит в рамках ВЭФ.

«Мы хотим привезти во Владивосток еще больше лидеров сборной и пригласить больше команд. Надеемся на принцип сарафанного радио. Сербы и кубинцы не только приехали на регату, но и проводят сборы в Казани. Им нравится в России. Хочется, чтобы их примеру последовали другие команды. Тогда сентябрь-2024 станет месяцем крутой гребли в России: сначала турнир на ВЭФ, а потом Всемирные игры дружбы. Шок прошлого года для спортсменов однозначно прошел. Они с уверенностью смотрят в завтрашний день и готовы выступать на замечательных соревнованиях, которые мы проводим в рамках ВЭФ», – заявил Свирин.

ЗАЧЕМ ОБСУЖДАТЬ, ВОЗЬМУТ НАС ИЛИ НЕТ

Как всегда ярко итоги сессии подвела аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

«Спорт – это не только медали на Олимпийских игр, спорт – это экономика, промышленность и военно-патриотическое воспитание. Мы не должны тратить время на обсуждение, возьмут нас или нет, мы должны двигаться сами», – подчеркнула Орлова.