Свитер Амирова подняли под своды арены. «Салават» не смог отойти от шока

Игра в Уфе между местным «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска началась с грустной церемонии поднятия свитера с №27 (и выводом этого номера из обращения), принадлежавшего скончавшемуся от рака молодому и талантливому воспитаннику уфимской школы хоккея Родиону Амирову.

На льду арены сошлись гости - лидер Восточного дивизиона «Металлург» и занимающий шестое место в таблице «Салават Юлаев». Обе команды в последних играх отпраздновали победы, но Магнитка сыграла на одну игру больше соперника. Поэтому, можно сказать, что показатели у клубов перед очной встречей были почти равны.

КУДА ИСЧЕЗЛИ УФИМЦЫ?

После небольшой разведки, гости забрали преимущество в свои руки и проявляя лидерские амбиции, подопечные Андрея Разина, периодически нагнетали обстановку у ворот Александра Самонова. Однако, никакой акцентированной опасности не было. Уфимцы в эти минуты как-то странно устранились из активной борьбы, не проводя даже подобия контратак. Возможно, именно предматчевая церемония так сильно подействовала на игроков из Уфы. Особенно у Магнитки активничали Роман Канцеров и американский легионер Люк Джонсон.

Минут за пять до конца периода количество атак «Металлурга» перешло в качество. Герой предыдущего матча с московским «Динамо» молодой Никита Гребёнкин умчался по правому флангу атаки и безо всяких проблем обыграл голкипера «Салавата», забросив свою третью шайбу в пяти последних матчах. Прошло чуть больше минуты, и гости принялись ликовать во второй раз. Оборона Уфы в очередной раз как-то вяло реагировала на активность гостей в чужой зоне, чем поспособствовала дебютной шайбе в КХЛ Люка Джонсона.

Источник фото: РИА Новости

ВОЗВРАЩЕНИЕ «САЛАВАТА» В ИГРУ

Большое преимущество гостей в первом периоде продолжилось попыткой реализацией лишнего в начале второго отрезка. Никаких изменений, которые вроде как назревали в игре подопечных Виктора Козлова, не произошло. Уфимцы как были в каком-то полусонном состоянии, так в нём и оставались, а «Металлург» же, напротив, пользуясь тем, что соперник не в духе, проводил кавалерийские наскоки на ворота «Салавата». Шайба даже перестала доходить до вратаря гостей Артёма Загидулина.

Встрепенулись игроки Уфы к середине второго периода. В помощь хозяевам было ещё и своевременное численное преимущество. Однако своим шансом воспользоваться игроки «Салавата» не смогли. Всё-таки люди пришли на трибуны не из желания наблюдать за сухим поражением своих героев. Хочешь – не хочешь, а Хмелевскому, Шарову и компании нужно было переворачивать игру. Подопечные Козлова всё-таки доковыляли до первой шайбы за пару минут до конца периода. Выход 2 в 1 мастерски реализовал Шаров с передачи Лещенко. В этом момент можно было сказать, что уфимцы вернулись в игру. Можно констатировать, что и по броскам команды подравнялись, ну а на вбрасывании у хозяев был двукратный перевес (28-12) даже в неудачном первом отрезке, во втором – ничего принципиально не поменялось.

Источник фото: ХК «Салават Юлаев»

ЧЕМПИОНСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ ГОСТЕЙ

Очень уверенно чувствовал себя «Металлург» в первой половине третьего периода. Вновь, игра перешла в зону «Салавата Юлаева» и гости продолжили показывать свою увесистую игру. Удерживать счёт подопечным Разина было не с руки, потому что у хозяев слишком быстрое нападение. Отобрав главный козырь Уфы, Магнитка, по сути, лишила их главных козырей.

Мощнейший штурм подопечных Козлова на последних секундах вшестером против пятёрки гостей ни к чему не привёл. Защитники Матнитки бросались под шайбы, но как таковых акцентированных голевых действий от уфимцев, так и не последовало. В итоге, в пятый раз подряд «Металлург» побеждает «Салават Юлаев» в Уфе.