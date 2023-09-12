Стая дельфинов спасла жизнь знаменитому пловцу. Ему угрожала двухметровая акула

Британский пловец Адам Уокер прославился на родине ещё в позапрошлом десятилетии. В 2006 году англичанин заболел мечтой о том, чтобы в одиночку переплыть Ла-Манш, и после двух лет подготовки воплотил её в жизнь. С тех пор страсть к плаванию в открытом море уже не отпускала спортсмена, который преодолел множество тяжелейших дистанций и установил несколько национальных рекордов.

Одна из таких авантюр, правда, могла закончиться для Уокера трагедией. В 2014 году мужчина решил пересечь пролив Кука, и во время заплыва обнаружил себя… в компании огромной акулы.

Жизнь спортсмена спасло настоящее чудо.

«ВЫЗОВ СЕМИ ОКЕАНОВ»

В самом начале спортивного пути Уокер поставил перед собой амбициозную цель - выполнить так называемый Oceans Seven Challenge, или «Вызов Семи Океанов». Эта кампания, запущенная в 2008 году, представляет собой сложнейший марафон, участники которого должны пересечь семь крупных проливов. В их число входят в частности Северный и Гибралтарский пролив, а также Ла-Манш, с которого британец и начал свою миссию.

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К весне 2014 года за спиной Адама уже было пять проливов. В марте спортсмен прибыл на Мальту, чтобы начать активную фазу подготовки к следующему заплыву - через пролив Кука, разделяющий Северный и Южный острова Новой Зеландии. Его ширина в самом узком месте составляет внушительные 22 километра - на то, чтобы пересечь его, у спортсменов в прошлом уходило порядка десяти часов.

К 2010 году переплыть пролив Кука удалось лишь 65 спортсменам, среди которых особенную известность приобрёл Филип Раш, который прошёл дистанцию рекордные восемь раз. Именно он тренировал Уокера перед очередным заплывом: в частности, новозеландский спортсмен советовал англичанину не опасаться акул, обитающих в этой части океана.

соцсети Адама Уокера

«ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МЕНЯ И ВЕЛИ ДОМОЙ»

Адам отправился в заплыв 22 апреля. Температура воды в проливе в это время года составляет в среднем 15 градусов, иногда опускаясь даже до 13, так что условия для плавания у спортсмена были не самые комфортные. Учитывая дистанцию, от Уокера требовалась максимальная концентрация сил, но в какой-то момент спортсмен вынужден был отвлечься из-за появления рядом с ним нежданной гостьи.

По словам пловца, он заметил под собой двухметровую акулу. Нетрудно представить, какие эмоции в эту минуту испытал британский спортсмен: в океанских водах водится немало опасных для человека акул, а вовремя среагировать на её нападение не смогла бы даже бригада помощников, сопровождавших его на катере.

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Угроза жизни была вполне реальной, но до трагедии дело, к счастью, не дошло. В этот момент на помощь Уокеру пришла… стая из десяти дельфинов. Животные подплыли к англичанину так близко, что касались его тела, и вскоре отогнали от него акулу. Таким образом морские млекопитающие обычно охраняют своих детёнышей, нередко даже бросаясь в атаку на хищников.

соцсети Адама Уокера

Трудно сказать, почему именно дельфины присоединились к человеку: животные могли как намеренно защищать его, так и просто играть. Но, так или иначе, они сопровождали его ещё час: эти кадры попали на камеру и вскоре разлетелись по интернету. Уокер же благодаря дельфинам добрался до финиша невредимым.

- Вчера я переплыл пролив Кука за 8 часов 36 минут. Но это еще не вся история: волны, сильные течения и самое главное - сбывшаяся мечта: плавать с дельфинами больше часа! Мне хочется думать, что они защищали меня и вели домой! Этот заплыв останется со мной навсегда, - написал счастливый Адам в соцсетях.

Вскоре после этого приключения Уокер навсегда оставил обычную работу, полностью посвятив себя тренерской деятельности в собственном клубе по плаванию. А уже летом того года англичанин стал пятым человеком в истории, которому покорился «Вызов Семи Океанов»: на это у спортсмена ушло почти шесть лет.