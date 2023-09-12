Чемпионку России посадили на семь лет. Жестокое убийство прогремело на всю страну

Татьяна Андреева была обычной 20-летней девушкой из Бийска, которая любила спорт и вечеринки. Но в один день её жизнь кардинально изменилась из-за скандального инцидента. Спортсменку, побеждавшую на чемпионате России по пауэрлифтингу, обвинили в совершении жестокого убийства.

Обвиняемая всё отрицала, ссылаясь на самооборону.

ВЕЧЕР В МОТЕЛЕ

Таня начала заниматься культуризмом в 2009 году. Спортивная слава, пусть и довольно локальная, пришла к девушке быстро. Уже в 2012 году Андреева победила на юниорском чемпионате России по пауэрлифтингу. К тому моменту девушка уже была мастером спорта международного класса.

соцсети Татьяны Андреевой

В тот же год случилось событие, которое перевернуло всю жизнь Тани. В августе компания, в которой были два парня и две девушки, включаю Андрееву, отдыхала в мотеле неподалеку от озера Ая в Алтайском крае. В какой-то момент Тане стало плохо и её буквально на руках отнесли в номер. Через некоторое время один из парней по имени Сергей Черкайкин тоже покинул компанию и отправился в комнату к спортсменке.

Вероятно, общественность никогда не узнает наверняка, что именно произошло между молодыми людьми. Свидетели видели лишь, как Сергей вышел из номера с серьезной ножевой раной в боку. Через день он умер на больничной койке.

Таня вместе с подругой и орудием убийства скрылась с места происшествия, но вскоре девушку нашли. Ей удалось избежать заключения под стражу до суда.

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АНДРЕЕВА ЗАЩИЩАЛАСЬ?

На суде всё пошло немного не так, как предполагали следователи. Почти все описывали обвиняемую как позитивного, открытого и волевого человека. Лишь местный участковый заявлял, что Андреева склонна к антиобщественному образу жизни, но его показания признали необъективными.

соцсети Татьяны Андреевой

Версия защиты выглядела следующим образом. Девушки попросили знакомых парней отвезти их домой с озера. При этом второй молодой человек отрицал, что знал Таню и ее подругу до инцидента. Адвокат Андреевой заявил, что, когда Черкайкин поднялся в номер к спортсменке, то попытался изнасиловать ее. Она же, увидев на столе нож, ударила парня.

— Обвинение и суд посчитали, что поведение потерпевшего было правомерно. Татьяна в своем первом допросе сказала, что он приставал к ней, а следователи и суд посчитали, что слово «приставал» находится в рамках закона, — цитирует gazeta.ru адвоката Андреевой Михаила Харламповича.

Пока шло следствие, Андреева успела рассказать о произошедшем всей стране, побывав на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». На телевидении девушка предположила, что парни могли подмешать ей что-то в воду, чтобы ей стало плохо. Однако полицейская экспертиза никаких посторонних веществ в крови Тани не выявила.

— Сергей приближался ко мне, второпях снимая с себя футболку, начал говорить, чтобы я расслабилась и «не ломалась». Он начал лезть ко мне под футболку, расстегивать шорты. Я попыталась его оттолкнуть, била руками по лицу, — рассказывала Андреева «Комсомольской правде».

В то же время в социальных сетях начали появляться странные паблики, в которых собирались люди, убежденные в виновности Андреевой. Они рассказывали различные истории о том, что спортсменка была фанаткой холодного оружия и даже называла себя Таня-бритва. Девушку также обвиняли в проституции и мошенничестве. Впрочем, сторона обвинения не использовала эти данные, понимая их сомнительное происхождение.

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ВЫШЛА И ПОБЕДИЛА

Приговор получился довольно жестким. Андрееву посадили на семь лет, которые она должна была провести в колонии общего режима. Впрочем, срок в итоге удалось уменьшить. Чемпионка отсидела чуть больше четырех лет и в 2017 году вышла на свободу.

соцсети Татьяны Андреевой

Выпустили Таню за хорошее поведение. В колонии она вела довольно активный образ жизни: проводила различные спортивные мероприятия и даже КВН. Кроме того, Андреева занялась тюремной журналистикой, работая ведущей на радио и кабельном ТВ в колонии.

— Если можно было бы перенестись назад, я бы меньше доверяла людям и просто отказалась с ними ехать. Или даже не вышла бы в этот день из дома. А вообще, я не знаю, — признавалась Андреева «Комсомольской правде».

После выхода на свободу Таня вернулась в спорт. Уже через год она сумела победить на Кубке России по пауэрлифтингу. Для неё произошедшее по-прежнему остаётся самообороной, в то время как мать убитого парня винит во всём спортсменку. Похоже, истина в этом деле никогда не выйдет наружу.