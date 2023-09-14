ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Предатель» или реалист? Как Карпин взорвал Интернет своим высказыванием

Главный тренер сборной России призвал уезжать молодых футболистов в Европу.
«Предатель» или реалист? Как Карпин взорвал Интернет своим высказыванием
14 сентября 2023 16:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Сборная России неудачно отыграла свои товарищеские матчи на сентябрьском сборе. Команда провела три игры и не одержала ни одной победы. Два раза встречались с олимпийской командой Египта, при этом один раз показав ничейный результат (1:1) и один раз проиграв (1:2). И провели одну встречу с Катаром, где снова победителя не выявили (1:1).

Такая игра сборной России разочаровала не только футбольных экспертов и обозревателей, а вообще всех. А добил этот спектакль своим высказыванием главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По окончании всех трёх матчей он заявил, что молодым российским игрокам стоит уезжать в Европу при первой такой возможности. Но данную позицию приняли не все. Есть те, кто против, но и тех, кто за, тоже достаточно.

Сборная России — отражение общества. Игроки к Карпину не прислушаются

Так, например, с Карпиным не согласился почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Он считает, что и в пределах России можно развиваться должным образом.

«У нас есть возможность развиваться и играть на самом высоком уровне, не уезжая за границу. Многие тренеры забывают, что основа прогресса — тренировочный процесс», – приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Источник фото: РИА Новости

Также не разделил мнение главного тренера сборной и Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он считает, что Карпин разваливает национальную команду.

«РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола», – приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Но есть и те, кто поддержал наставника сборной России. Согласился и предложил проанализировать глубже его слова главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов.

«Я считаю, за такие фразы не нужно цепляться и нужно глубже анализировать. Для футболиста постоянный прогресс и рост — это хорошо.

И мы сейчас лишены еврокубков, у нас нет конкуренции с командами, которые на самом высоком уровне. А ведь только такие матчи заставляют играть на своем пределе и этот предел развивать», — цитирует Рахимова «РИА Новости».

Но давайте разберёмся в словах Карпина при помощи фактов. Так ли всё хорошо у российских футболистов, которые уехали в сильные чемпионаты? А ведь их не так много сейчас. Можно пересчитать по пальцам одной руки.

Возьмём для начала нашу главную европейскую звезду Александра Головина. Он уже на протяжении нескольких лет входит в число основных футболистов «Монако». Стабильно играет, но редко его команда появляется в еврокубках, а на принципиально новый уровень он так и не вышел.

Источник фото: Getty Images

Зато выделяется на фоне остальных россиян, что были в сборной России. Одноклубники и сам Карпин отмечали, что Головин более физически и технически готов к нагрузкам и большим матчам. Удачный пример, который стабилен, но звёзд с неба не хватает.

Но есть и обратная сторона вопроса. И это Александр Кокорин из «Фиорентины». У форварда карьера в сильном европейском чемпионате не задалась. Вот уже как третий сезон он числится в составе «фиалок», но клубу он так и не нужен. В первом сезоне он не провёл и десяти игр, а со второго выступает за «Арис» из Кипра. И его всё устраивает. Чемпионат, который явно ниже уровнем по всем показателям, чем РПЛ. Но о таких ли перспективах говорит Карпин? Вряд ли. Опускаться на уровень ниже, но чувствовать себя там комфортнее, – это не путь развития.

Сборная Карпина – кринж или работа на будущее? Две позиции обозревателей «Совспорта»

Но есть и другие примеры. Этим летом во французский «Гавр» перешёл россиянин Далер Кузяев. Он в новом клубе провёл уже четыре матча в чемпионате Франции. И успел забить два гола. А главный тренер команды называет его вовсе самым талантливым футболистом, с кем он только работал. Яркое начало, но это только начало. Да и ещё стоит учесть крайне важную деталь. Кузяев значительно уменьшил свою заработанную плату ради перехода в скромный французский клуб. А на это пойдёт в России не каждый футболист. Зачем уезжать с Родины, где ещё и кормят хорошо?

Источник фото: ФК «Гавр»

Также в чемпионате Италии играет российский полузащитник Алексей Миранчук. И вот у него всё так же, как и у Кузяева, сладко не вышло. Первые два сезона он был в роли запасного в «Аталанте», затем последовала удачная по результатам аренда в «Торино», но у клуба то ли денег, то ли желания выкупить Миранчука не хватило. И он остался никому не нужен в Италии. Сейчас он вернулся в «Аталанту», но на официальные игры в заявку по-прежнему ни разу не попадал. Сложная ситуация у Миранчука.

Источник фото: Getty Images
Этим летом в чемпионат Испании в «Реал Сосьедад» уехал россиянин Арсен Захарян. Но он в клубе ещё не обосновался и по нему выводу делать рано.

А вот, исходя из вышеперечисленных бойцов, можно смело сказать, что однозначного мнения по словам Карпина быть не может. Да, футболисты смогут заиграть и прогрессировать, как Кузяев или Головин, но то, что в Европе из них сделают лучших футболистов мира, шанс небольшой. Но и чётко заявлять о том, что там только хуже, а растим мы футболистов для себя, а не для них, тоже сказать нельзя. Главные пять европейских чемпионатов действительно более конкурентоспособные и там есть чему научиться. Но всё уходит куда глубже. Все эти случаи частные и будут зависеть от большого количества внутренних и внешних факторов. Может повезти с тренером, который всегда будет давать тебе шанс, или наоборот, у футболиста не получится вписаться в систему клуба.

В общем, всё не так просто. И однозначно рассудить слова Карпина ни у кого не получится. Но везде есть своя «золотая середина». И почему бы не попробовать, если есть желание и возможности? А принуждать не надо.

источник: «Советский спорт»
Российского бойца ММА посадил за грабёж в туалете. Добряк избил незнакомца ради цепочки
Российского бойца ММА посадил за грабёж в туалете. Добряк избил незнакомца ради цепочки
Спортсмен напал на мужчину в ночном клубе.
14.09.2023 14:30
ММА
автор: Сергей Колесников
Вратарь из третьей лиги творит чудеса. В Кубке России отразил 6 пенальти из 8
Вратарь из третьей лиги творит чудеса. В Кубке России отразил 6 пенальти из 8
Такому хладнокровию позавидуют лучшие голкиперы мира.
14.09.2023 13:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Сборная Карпина – кринж или работа на будущее? Две позиции обозревателей «Совспорта»
Сборная Карпина – кринж или работа на будущее? Две позиции обозревателей «Совспорта»
Даже не качество игры, а сама организация матчей сборной России в нынешнем виде с олимпийской сборной Египта вызывает сомнения и дискуссии.
14.09.2023 11:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Вообще её не воспринимаю». Почему Тарасова разругалась со своей лучшей фигуристкой
«Вообще её не воспринимаю». Почему Тарасова разругалась со своей лучшей фигуристкой
История конфликта заслуженного тренера СССР с Ириной Родниной.
14.09.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Дмитрий Пожидаев
Российского хоккеиста НХЛ посадили за избиение жены. Кровь нашли по всей квартире
Российского хоккеиста НХЛ посадили за избиение жены. Кровь нашли по всей квартире
Американский клуб не вступился за игрока-преступника.
14.09.2023 08:30
Хоккей
автор: Сергей Чиков
Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА
Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА
В своей 150-й игре в КХЛ форвард бело-голубых отметился дублем.
13.09.2023 22:09
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Антрекоты от Фомича и лучший экскурсовод Сочи. TOP DOG ярко представил вечер кулачных поединков
Антрекоты от Фомича и лучший экскурсовод Сочи. TOP DOG ярко представил вечер кулачных поединков
Бойцы ведущего промоушена России по боям на голых кулаках попробовали себя в роли работников игорной зоны «Красная поляна».
13.09.2023 18:30
Бокс
автор: Владимир Лазарев
Матч европейских сборных неожиданно растянулся на три часа. Всё из-за политической провокации
Матч европейских сборных неожиданно растянулся на три часа. Всё из-за политической провокации
Арбитру даже пришлось увести команды в подтрибунное помещение.
13.09.2023 15:12
Футбол
автор: Юрий Усынин
Сборная России — отражение общества. Игроки к Карпину не прислушаются
Сборная России — отражение общества. Игроки к Карпину не прислушаются
Совет главного тренера о том, что при любой возможности надо ехать в Европу, вероятно, не найдёт большого отклика.
13.09.2023 12:32
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.