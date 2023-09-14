«Предатель» или реалист? Как Карпин взорвал Интернет своим высказыванием

Сборная России неудачно отыграла свои товарищеские матчи на сентябрьском сборе. Команда провела три игры и не одержала ни одной победы. Два раза встречались с олимпийской командой Египта, при этом один раз показав ничейный результат (1:1) и один раз проиграв (1:2). И провели одну встречу с Катаром, где снова победителя не выявили (1:1).

Такая игра сборной России разочаровала не только футбольных экспертов и обозревателей, а вообще всех. А добил этот спектакль своим высказыванием главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По окончании всех трёх матчей он заявил, что молодым российским игрокам стоит уезжать в Европу при первой такой возможности. Но данную позицию приняли не все. Есть те, кто против, но и тех, кто за, тоже достаточно.

Так, например, с Карпиным не согласился почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Он считает, что и в пределах России можно развиваться должным образом.

«У нас есть возможность развиваться и играть на самом высоком уровне, не уезжая за границу. Многие тренеры забывают, что основа прогресса — тренировочный процесс», – приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

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Также не разделил мнение главного тренера сборной и Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он считает, что Карпин разваливает национальную команду.

«РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола», – приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Но есть и те, кто поддержал наставника сборной России. Согласился и предложил проанализировать глубже его слова главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов.

«Я считаю, за такие фразы не нужно цепляться и нужно глубже анализировать. Для футболиста постоянный прогресс и рост — это хорошо.

И мы сейчас лишены еврокубков, у нас нет конкуренции с командами, которые на самом высоком уровне. А ведь только такие матчи заставляют играть на своем пределе и этот предел развивать», — цитирует Рахимова «РИА Новости».

Но давайте разберёмся в словах Карпина при помощи фактов. Так ли всё хорошо у российских футболистов, которые уехали в сильные чемпионаты? А ведь их не так много сейчас. Можно пересчитать по пальцам одной руки.

Возьмём для начала нашу главную европейскую звезду Александра Головина. Он уже на протяжении нескольких лет входит в число основных футболистов «Монако». Стабильно играет, но редко его команда появляется в еврокубках, а на принципиально новый уровень он так и не вышел.

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Зато выделяется на фоне остальных россиян, что были в сборной России. Одноклубники и сам Карпин отмечали, что Головин более физически и технически готов к нагрузкам и большим матчам. Удачный пример, который стабилен, но звёзд с неба не хватает.

Но есть и обратная сторона вопроса. И это Александр Кокорин из «Фиорентины». У форварда карьера в сильном европейском чемпионате не задалась. Вот уже как третий сезон он числится в составе «фиалок», но клубу он так и не нужен. В первом сезоне он не провёл и десяти игр, а со второго выступает за «Арис» из Кипра. И его всё устраивает. Чемпионат, который явно ниже уровнем по всем показателям, чем РПЛ. Но о таких ли перспективах говорит Карпин? Вряд ли. Опускаться на уровень ниже, но чувствовать себя там комфортнее, – это не путь развития.

Но есть и другие примеры. Этим летом во французский «Гавр» перешёл россиянин Далер Кузяев. Он в новом клубе провёл уже четыре матча в чемпионате Франции. И успел забить два гола. А главный тренер команды называет его вовсе самым талантливым футболистом, с кем он только работал. Яркое начало, но это только начало. Да и ещё стоит учесть крайне важную деталь. Кузяев значительно уменьшил свою заработанную плату ради перехода в скромный французский клуб. А на это пойдёт в России не каждый футболист. Зачем уезжать с Родины, где ещё и кормят хорошо?

Источник фото: ФК «Гавр»

Также в чемпионате Италии играет российский полузащитник Алексей Миранчук. И вот у него всё так же, как и у Кузяева, сладко не вышло. Первые два сезона он был в роли запасного в «Аталанте», затем последовала удачная по результатам аренда в «Торино», но у клуба то ли денег, то ли желания выкупить Миранчука не хватило. И он остался никому не нужен в Италии. Сейчас он вернулся в «Аталанту», но на официальные игры в заявку по-прежнему ни разу не попадал. Сложная ситуация у Миранчука.

Источник фото: Getty Images

Этим летом в чемпионат Испании в «Реал Сосьедад» уехал россиянин Арсен Захарян. Но он в клубе ещё не обосновался и по нему выводу делать рано.

А вот, исходя из вышеперечисленных бойцов, можно смело сказать, что однозначного мнения по словам Карпина быть не может. Да, футболисты смогут заиграть и прогрессировать, как Кузяев или Головин, но то, что в Европе из них сделают лучших футболистов мира, шанс небольшой. Но и чётко заявлять о том, что там только хуже, а растим мы футболистов для себя, а не для них, тоже сказать нельзя. Главные пять европейских чемпионатов действительно более конкурентоспособные и там есть чему научиться. Но всё уходит куда глубже. Все эти случаи частные и будут зависеть от большого количества внутренних и внешних факторов. Может повезти с тренером, который всегда будет давать тебе шанс, или наоборот, у футболиста не получится вписаться в систему клуба.

В общем, всё не так просто. И однозначно рассудить слова Карпина ни у кого не получится. Но везде есть своя «золотая середина». И почему бы не попробовать, если есть желание и возможности? А принуждать не надо.