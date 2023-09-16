Украинских спортсменок внезапно «записали» в сборную России. МОК пришлось извиняться

На крупных соревнованиях иногда случаются путаницы со странами. Организаторы - тоже люди, а значит могут ошибаться. Однако иногда обычная человеческая оплошность приводит к резонансным ситуациям.

На Олимпиаде в Токио россиянки и украинки оказались на одном пьедестале после соревнований по синхронному плаванию. Тут-то и произошел казус.

«НЕПРАВИЛЬНО НАЗВАЛИ И ПЕРЕПУТАЛИ ФЛАГ»

По итогам соревнований олимпийских дуэтов первое место заняли представительницы нашей сборной — точнее, команды Олимпийского комитета России (ОКР). Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступили лучше всех и по праву забрали золото Игр. Второе место досталось китайской паре Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Бронзу же завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Getty Images

Все призеры поднялись на пьедестал и ждали официального объявления. Однако что-то пошло не по плану. Украинок внезапно «записали»... в сборную России!

«Мы услышали, что нас неправильно назвали и перепутали флаг местами, но на это никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо», — рассказала Марта Федина журналистам.

Организаторы довольно быстро исправились. Однако Светлана Колесниченко рассказывала, что на какой-то момент повисла неловкая пауза. По словам чемпионки, «никто не понимал, что происходит».

«Ну, что Россия, что Украина для них, видимо, одно и то же», — резюмировала тренер наших спортсменок Татьяна Данченко.

ОПАСНЫЕ СЛОВА

После случившегося журналисты, разумеется, стали задавать украинкам различные вопросы о России. Те отвечали очень деликатно. Федина назвала россиянок «лучшими подружками», а Савчук призвала не смешивать спорт и политику.

«Мы с ними (россиянками) лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас все очень по-доброму и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», — сказала Федина «Матч ТВ».

«Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведем себя враждебно, мы поддерживаем друг друга. У нас вообще нет ни к кому враждебного настроя, мы всех уважаем», — цитирует спортсменку ТАСС.

Getty Images

На Украине, впрочем, подобных настроений не разделяли. Различные политические деятели принялись осуждать Федину и Савчук, заявляя, что их слова наносят удар по международным позициям страны. Не понравилось многим и то, что на пресс-конференции после соревнований синхронистки общались с журналистами по-русски.

В итоге Международному олимпийскому комитету даже пришлось извиняться за инцидент.

«Вчера украинских синхронисток представили неправильно, были ошибки со стороны организаторов. Приносим извинения» — заявил представитель оргкомитета Олимпиады в Токио.

По счастью, ситуация не переросла в большой международный скандал. Спортсменки из Украины вполне могли пострадать за свои слова гораздо сильнее. Тремя годами ранее за поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу места в клубе лишился вратарь «Карпат» Михаил Готра. Так что бронзовые призеры Игр еще легко отделались.