На чемпионате мира поиздевались над гимнами стран-участниц. И вывели фанатов из себя

Не успел полноценно стартовать чемпионат мира по регби во Франции, как турнир уже отметился скандалом, сплотивших фанатов практически всех стран-участниц в едином порыве ярости.

Причиной всеобщей ненависти, как ни странно, стали национальные гимны. Ирландия, Италия, и даже болельщики команды-хозяйки - лишь неполный список пострадавших от на первой взгляд хорошей, но нелепой задумки организаторов.

Из-за руководителей может пострадать репутация детского хора.

Медвежья услуга

Изначально, организаторы Чемпионата мира по регби (кубок Уэбба Эллиса), который проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября, решились на изменения в церемонии исполнения гимна. Вместо традиционного варианта руководство решилось, на первый взгляд, на вполне приятную, даже милую задумку.

Исполнять национальные гимны стран пригласили детские хоры из 26 стран. Казалось, что могло пойти не так, но как оказалось, это решение обернется полным провалом. Изначально предполагалось, что под своды арены будут выходить около 300 юных певцов, но вскоре их количество сократили до 170-и. Однако живые выступления проходили только на двух самых крупных аренах из девяти представленных - «Стад де Франсе» в Париже и «Велодроме» в Марселе. На остальных же стадионах транслировались записи выступления. Такого ограниченного подхода с лихвой хватило для пламенного скандала.

Уже после первых выступлений социальные сети наполнились гневными комментариями, в которых зрители проклинали организаторов. И ведь есть за что: неприятные на слух интерпретации национальных гимнов, вкупе с детским голосом и полифонией сбивали зрителей вместе с игроками, не только лишая их одного из самых важных событий любого регбийного матча, но и сбивая с толку самих игроков. По итогу, организатором пришлось вернуть традиционную вариацию исполнения.

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Спасает лишь тот факт, что в первую неделю соревнований сыграли не все сборные, однако среди выступивших уже оказались хозяева турнира, чьих болельщиков можно по праву назвать самыми яркими на чемпионате мира. Испорченная «Марсельеза» французу в принципе мало когда проходит без последствий, а тут еще и на домашнем поле в матче открытия. Тогда сборной Франции хоть и удалось обыграть Новую Зеландию (27:13), настроение все равно оказалось подпорченным из-за выступления коллектива Melee des Choeurs из Тулузы:

«Это самая гнилая «Марсельеза» в истории», - написал бывший французский теннисист Жюльен Беннето.

Из-за странности организаторских решений пострадали не только болельщики, но и дети вместе. Благодаря нелепым интерпретациям и требованиям вступиться за молодежь пришлось их руководителям:

- Мы хотим свалить вину на школьников, но проблема исходит от организаторов чемпионата. Ребята репетировали неделями, мечтали о том, как будут петь на глазах у всего мира, но это выступление обернулось фиаско. Дети не настаивали на оригинальном варианте «Марсельезы» - это инициатива организаторов, которые не учли, что в сопровождении 80 тысяч голосов, которые будут петь в другом стиле, на стадионе возникнет какофония. И многие граждане Франции могут в результате почувствовать себя неловко и даже решить, что их оскорбили, - заявил один из руководителей.

Аналогичные неодобрительные возгласы пришлись от болельщиков и игроков многих других стран:

«Гимны были ужасны!» — заявил бывший капитан сборной Ирландии Брайан О'Дрисколл после матча с Румынией (82:8).

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«Разве мы не можем нормально петь гимны, пожалуйста? Нельзя портить игрокам это уникальный момент!» - написал бывший итальянский регбист Мирко Бергамеско во время матча против Намибии (52:8)

Теперь же организатором придется поломать голову, как в экстренной манере все исправить. После первой волны негодования они вышли с заявлением о том, что теперь во время исполнения гимна будут использоваться более классические интерпретации с усиленными инструментальными элементами. Таким образом, добрый замысел обернулся грандиозным скандалом, который даже при выправлении положения дел останется в памяти болельщиков.