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Огненное дерби осталось за ЦСКА. «Спартак» не дотерпел до буллитов

Армейцы прервали серию поражений в регулярке КХЛ.
Огненное дерби осталось за ЦСКА. «Спартак» не дотерпел до буллитов
16 сентября 2023 19:48
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК ЦСКА

К дерби ЦСКА и «Спартак» подходили в противоположном расположении духа. Красно-белые после уверенной виктории над СКА закрепили успех, одолев после этого «Витязь». Красно-синие же после поражения от «Куньлуня» на домашнем льду не совладали с земляками-динамовцами.

Однако все предматчевые расклады перед очной встречей главных антагонистов КХЛ можно забыть. На первый план выходила многолетняя принципиальность подобных встреч. Если брать историю противостояния в лиге, то у армейцев значительное преимущество по личным встречам 34 победы против 16 спартаковских - более чем двукратное преимущество подопечных Сергея Фёдорова.

Источник фото: КХЛ

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Обескураживающим выдалось начало для номинальных хозяев – Павел Порядин уже на первых секундах (00:35) огорчил Ивана Федотова. А передача, уже привычно, пошла из-за ворот, из так называемого «офиса Уэйна Гретцки», от Ивана Морозова. Дебютные минуты проходили при подавляющем преимуществе «Спартака». Минуты три красно-белые просто возили армейцев в их зоне, постоянно обстреливая владения Федотова.

К середине стартового отрезка показалось, что подопечные Сергея Фёдорова вышли из-под давления гостей, но это только показалось. «Спартак» выигрывал все единоборства и подборы, и также продолжал создавать проблемы обороне ЦСКА. Это вылилось во вторую логичную шайбу пера Максима Цыплакова с добивания после броска защитника Егора Зайцева от синей линии. Складывалось ощущение, что армейцы оказались абсолютно не готовы к такому активному сопернику по дерби.

Минуты за четыре до первого перерыва ЦСКА удалось чуть выправить игру, но цепкость в действиях «Спартак» заставляла выискивать хоть какую-то возможность для завершения атак осмысленным броском. При этом гости постоянно были готовы вылететь в молниеносную контратаку, поэтому армейцы постоянно играли с оглядкой на свои ворота.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ СОРКИНА

Армейцы за счёт численного преимущества в самом начале второго периода удалось перевести шайбу в зону «Спартака». В это время красно-белые исключительно сдерживали и блокировали атаки ЦСКА. Мыслей контригре в это время у гостей не было.

К середине периода хозяева по-настоящему заперли красно-белых хоккеистов в своей зоне, постоянно обстреливая бросками с разных дистанций Патрика Рыбара. Это привело к тому, что Максиму Соркину удалось-таки одну шайбу отыграть. Совсем замучили подопечных Алексея Жамнова перемещениями армейцы, а после многоходовой комбинации шансов на спасение у «Спартака» не осталось.

Зеркальная картина во втором отрезке. Гостей не было видно, хозяева парили над родным льдом. А за две минуты до конца отрезка время ликовать окончательно пришло к фанатам армейского клуба. Дубль Соркина! И всё пришлось начинать сначала.

Источник фото: ХК ЦСКА

ЧЕМПИОНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОСНУЛИСЬ

Третий период начался так, словно второй не хотел заканчиваться – сплошные попытки ЦСКА добить «Спартак». Но гости хотя бы начали огрызаться опасными ответными действиями. Минут через пять после начала отрезка – Пашина отрпавил защитник Зайцев на рандеву с Федотовым, и здесь уже свой класс проявил армейский вратарь.

Хоккей по-фёдоровски — это когда армейцы могут перемолоть любого соперника. Даже когда команда, играющая и технически серьёзно оснащённая, ЦСКА буквально съедает такие задорные банды, лишая их любимого конька. В матче со «Спартаком» именно так и происходило во втором и третьем периодах. На данный момент это нельзя отнести к постоянству у фаворита КХЛ, но какие-то важные и нужные слова рулевой армейцев смог подобрать к своим подопечным после неудачного начала встречи. Игра плавно прикатилась к овертайму.

Сергей Фёдоров уже традиционно сменил вратаря на шестого полевого игрока в дополнительное время и попытался использовать так называемое большинство. Рыбар крутился как белка в колесе, спасая красно-белых раз за разом. Но за 40 секунд до конца овертайма, Сергей Плотников всё-таки нашёл лазейку и проткнул шайбу в сетку.

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