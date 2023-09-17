«Зенит» уничтожил «Рубин» в Казани. Все удары в створ оказались голевыми

Чемпион прибыл в Казань, что само по себе уже событие. Дела у когда-то чемпиона России «Рубина» в новом сезоне РПЛ идут неважно, а судьба главного тренера команды Рашида Рахимова серьёзно зависит от пары будущих результатов.

У «Зенита» абсолютно диаметральные задачи. Во-первых, гонка за первую строчку с «Краснодаром», а во-вторых, окончательный выход на свои производственные мощности. Потерь в составе почти нет, кроме того, что небольшие повреждения у Мостового и Марио Фернандеса (выбыл на две недели).

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Зато прибавился бывший джокер «Локомотива» Изидор, который появился на поле с первых минут. У Сергея Семака нет простоев. Если игрок переходит в «Зенит», тренер желает видеть способности игрока в боевых условиях здесь и сейчас.

ИЗИДОР СРАЗУ ЗАБИЛ

Не успел судья дать стартовый свисток, как уже через 7 минут зрители на стадионе увидели первое касание мяча Изидора, который получил длинный пас от вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, транзитом через Мантуана, и вышел на рандеву с голкипером казанского клуба Юрием Дюпиным. Дальнейшие действия были исключительно делом техники. Вильсон подработал себе удобно мяч и махнул точно в правый угол. Обескураживающего начало для тонущего «Рубина», стабильное для «Зенита». Правда, из-за отсутствия офсайдных линий в РПЛ, вероятность ошибки на «вне игры» вполне могла быть.

Казалось, что подопечные Рахимова должны были броситься сломя голову отыгрываться на глазах своих трибун, но «Зенит» продолжал нагнетать. Не так бойко, как с голом Изидора, но обозначая своё большущее преимущество как в игровом плане, так и в ментальном смысле.

Источник фото: РИА Новости

АКТИВНЫЙ ЛЕГИОН «РУБИНА»

И всё-таки питерцы предоставили возможность «Рубину провести хорошую быструю контратаку. Албанец Мирлинд Даку прорвался в штрафную питерцев на скорости и по замысловатой дуге пытался перекинуть Керажкова. Получилось не очень точно. Через пару минут ещё одна атака хозяев чуть не привела к голу. Это был прорыв по правому флангу атаки реактивного Джоэля Фамейе. В эти минуты гости чуть подрастерялись.

Под конец первого тайма казанцы вновь чуть придавили подопечных Семака в их штрафной. Кержакову приходилось в некоторых эпизодах даже кулаками выбивать мяч, спасая ситуацию. Нет, пожарище в штрафной чемпиона не полыхал, но ситуация была близкой к этому.

Источник фото: ФК «Зенит»

КАЗНЬ ПО-ПИТЕРСКИ

В начале второго тайма на поле ничего особо не поменялось. «Зенит» обозначал владение мячом, которое в некоторые моменты первого отрезка составляло 70% на 30% у «Рубина». Скорости в матче были очень невысокие, команды иногда переходили на шаг. С такой оппозицией гости могли спокойно себя чувствовать и не переживать за сохранение минимального победного счёта.

Однако спокойствие Питера было лишь видимостью. На 55-й минуте бразилец Вендел ввинтил мяч в штрафную, где ошарашенному Дюпину прилетело в сетку от ноги Матео Кассьерры. Колумбиец очень легко отправил второй мяч в ворота подопечных Рахимова, по сути, подпиливая ножки стула под рулевым клуба из Казани.

Через три минуты вновь Вендел разогнал ещё одну стремительную атаку «Зенита», выдал пас-конфетку на Клаудиньо, который в ближнем бою покатил мяч в угол. 3:0 на старте второго тайма, и в этом матче оставался единственный вопрос – сколько ещё голов наколотит «Зенит» в ворота аутсайдера? Удивительно, но у подопечных Семака было всего 4 удара в створ, три из которых оказались точными. Прекрасная реализация!

Источник фото: РИА Новости

ЭКСПРОПРИАЦИЯ ВЛАДЕНИЯ



Минут за двадцать до конца игры «Зенит» вообще лишил мяч казанских футболистов, играя в просто владение. Решать больше ничего не нужно было, а сыграть сухой матч – вполне себе было целью. Не сказать, что «Рубин» был совсем плох. Команда пыталась бежать, навязывать высокий прессинг игрокам соперника, но настроение явно было не то, чтобы пускаться в возможный камбэк.

В итоге футболисты из Санкт-Петербурга спокойно доиграли до конца, констатируя разгром в Казани при минимальных физических затратах. Возможно, это было лишь видимостью происходящего на поле, но ощущение тренировки в боевых условиях не покидало до самых последних минут матча.