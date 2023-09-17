Золото ушло в США. Сын советского борца-вольника одолел россиянина

Не успело стартовать мировое первенство по борьбе в Белграде, а один россиян, Абасгаджи Магомедов, уже пробрался в финал. Путь воспитанника хасавюртовского УОР выдался на скоротечном турнире максимально мощным. Начал наш атлет с ¼ финала, где не испытал особых проблем с украинским борцом Валентином Блесецким.

Доминируя весь поединок (16:4 по очкам), наш борец закончил его благополучным туше (прижал своего противника обеими лопатками на рабочую площадь ковра). Удивительно, но предваряя этот поединок, не возникло ни одной политической подоплёки. Могут же не нагнетать в мировом спорте, когда это и не нужно. Или вид спорта настолько мужской, что тут не до шуток уже.

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В полуфинале в одну калитку был повержен грузинский оппонент Шота Партенадзе. Здесь уже не было чистой победы, но Абасгаджи не позволил сопернику ни разу усомниться в своём безусловном превосходстве. 10:0 – цифры, которые явно отражают соотношение сил на борцовском ковре.

В финале Магомедову предстояло сразиться с американским борцом вольного стиля Виталием Оруджевым, отец которого Вугар Оруджев был звездой советской и российской вольной борьбы на рубеже 80-90-х годов. Именно тогда Вугар стал бронозвым призёром Олимпиады в Барселоне 1992 года в составе Объединённой команды, а до этого успеха он первенствовал на чемпионате мира в 1991 году, а также в 1995 году, но уже в составе российской сборной. После таких результатов, Вугар отправился тренировать в США. Там же у него родился сын Виталий.

Источник фото: Международная федерация борьбы

Оруджев-младший пока не имеет успехов на мировом уровне. В его копилке есть золото на Панамериканских чемпионатах 2021 и 2023 гг. А также серебро молодёжного чемпионата мира в 2019 году. На нынешнем первенстве в Белграде Виталий прошёл всю дистанцию турнира, начиная с квалификации, где ему удалось одолеть соперника из Казахстана.

В 1/8 финала Оруджев разделался с неоднократным призёром европейских чемпионатов, болгарином Стиляном Илиевым. В четвертьфинале у американца был сложный поединок с японцем Кодаи Огавой, но и здесь он перетерпел соперника и смог удержать итоговую победу (8:2). А уже в полуфинале Оруджев переборол спортсмена со сложной именем и фамилией Тайырбека Жумашбека Уллу. Не без проблем, но итоговый счёт оказался вполне достойным (12:2).

Магомедов в плане сравнений результатов и опытнее, и заметно титулованнее соперника по финалу. Именно Абасгаджи является действующим чемпионом мира в категории до 61 кг, в 2021 году он с блеском не оставил ни единого шанса на ковре ни одному своему сопернику. Кстати, два года назад в финале нашему борцу также достался борец из США Дейтон Фикс. Так что, россиянину представился ещё один шанс не дать американской борьбе заиметь в свой актив золотую медаль мирового борцовского форума.

Бурное начало от американского вольника. Быстрый захват и несколько попыток перевернуть россиянина привели к многочисленным челленджам на приёмы от тренерским штабов команд. По началу вроде бы 2:1 повёл Магомедов, но позже Оруджеву накинули сразу четыре дополнительных очка, и разница превратилась в 2:5. После длительного совещания, счёт поменялся на 4:7 в пользу американского Виталия.

Источник фото: Международная федерация борьбы

За две минуты до конца основного времени поединка, Магомедов провёл хороший захват и довёл его до логического завершения, вплотную приблизившись к американцу 6:7. Однако после очередного челленджа соотношение и вовсе сравнялось. 7:7. Оружеву вновь удался удачный захват, и, вновь он вырвался вперёд 7:9. В итоге за 15 секунд до конца поединка, американец за активность заработал ещё один балл и это был конец, нашему борцу дали два – 9:10, но слишком мало времени было у россиянина. Поражение. Золото на этот раз ушло в США.