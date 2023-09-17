Звёздно-полосатый день в борьбе. Американец не дал шанса россиянину на бронзу

Для молодого российского тяжеловеса-вольника дагестанца Абдуллы Курбанова (чемпион России 2023 в весе до 125 кг) чемпионат мира в Белграде начался очень удачно – первый же соперник в 1/16 финала, аргентинец Катриэль Пеуэн Мюриэль оказать особого сопротивления не сумел. Итоговый счёт говорит сам за себя 11:0. Не безоговорочное туше, но близко к этому.

Однако уже в 1/8 финала нашего борца ждало сильное разочарование. В соперники ему достался один из самых серьёзных соперников в тяжёлом весе – грузин Гено Петриашвили (трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призёр олимпийских игр). Тяжелейший поединок закончился в борцовском овертайме, где опытнейший Патриашвили всего на один балл превзошёл российского борца (5:6).

Спорт, в котором нам рады. Что стоит ожидать от чемпионата мира по борьбе — 2023

Оставалось наблюдать за дальнейшим движением своего обидчика по турнирной лестнице, потому что именно удачное выступление грузинского вольника позволяло Абдулле рассчитывать на продолжение борьбы за бронзу в утешительных раундах.

В итоге, Петриашвили проиграл иранцу Амиру Хоссейну Аббасу Заре и стал серебряным призёром. А Курбанов продолжил свой путь к медали, а также борьбу за олимпийскую лицензию. Адбулла одержал победу над поляком Робертом Бараном (6:1) в утешительном поединке на чемпионате мира в Белграде.

А уже за бронзовую награду россиянину предстояло бороться с американцем Мэйсоном Пэррисом. Вновь решающий поединок, и вновь американский вольник. На этом чемпионате мира у нас прямо-таки личное сражение со звёздно-полосатыми парнями. Пэррис непростой соперник. За его плечами – золото молодёжного чемпионата мира в Таллине 2019 года, где он переборол всех оппонентов с угрожающей разницей 36:3, в том числе и будущего олимпийского чемпиона, финалиста нынешнего мирового форума Аббаса Заре.

Источник фото: Международная федерация борьбы

Как такового поединка не получилось. Пэррис на инстинктах и на опыте переиграл нашего борца, не дав ему ни единого шанса почувствовать себя хоть раз в лидирующем доминирующем положении. Но все движения как будто были изначально просчитаны. Абдулла и так, и сяк старался, но допускал грубые ошибки при попытках пройти в ноги. В итоге, победа американца за явным преимуществом 12:2. Все победы Курбанова впереди. Он ещё слишком молод.