ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Развод и продажа медалей. Драматичная судьба советской чемпионки в США

Что пошло не так в жизни Ольги Корбут?
Развод и продажа медалей. Драматичная судьба советской чемпионки в США
18 сентября 2023 14:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Getty Images

Ольга Корбут по праву считается новатором в спортивной гимнастике. В составе сборной СССР она одержала множество значимых побед и даже изобрела собственный элемент — »петлю Корбут». Однако в личной жизни у великой спортсменки всё было не так гладко, как в спорте.

Скандалы начались после переезда чемпионки в США. Поистине драматичная судьба!

Великая чемпионка

Корбут начала заниматься гимнастикой еще во втором классе школы. Уже через семь лет она под руководством тренера Ренальда Кныша стала чемпионкой СССР и попала в национальную сборную. Ольга восхищала болельщиков смелостью элементов и невероятной пластикой. Мировая слава пришла к ней в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене. Корбут взяла аж четыре медали в различных состязаниях: три золота и одно серебро.

Затем было великолепное выступление на чемпионате мира в Варне (1974) и еще один олимпийский триумф (Монреаль, 1976). Примерно в те же годы Корбут побывала на гастролях в США и пообщалась с тогдашним президентом страны Ричардом Никсоном.

Источник фото: Getty Images

После Монреаля Корбут закончила карьеру спортсменки. Она вышла замуж за вокалиста «Песняров» Леонида Борткевича и хотела получить работу в сборной. Однако не получилось: всё из-за потери партбилета.

После аварии на Чернобыльской АЭС Корбут с мужем посчитали, что находиться в СССР больше невозможно. Вместе с ребенком они переехали в США. После этого и начались неприятности.

Отзвуки прошлого

Поначалу жизнь шла неплохо. Однако вскоре Борткевич затосковал из-за отсутствия выступлений и принял решение вернуться на родину, в Белоруссию. На расстоянии брак долго не просуществовал. Спустя 22 года совместной жизни супруги приняли решение расстаться.

В 1999-м, Корбут и вовсе появилась на первых полосах всех мировых изданий. Ольга сделала шокирующее признание: якобы тренер Кныш… изнасиловал её. По словам чемпионки, это случилось прямо перед Олимпийскими играми в Мюнхене. Впоследствии эту историю Ольга рассказала также в передаче «Пусть говорят». Туда же по видеосвязи подключили Кныша. Он, разумеется, все отрицал и бранился самыми последними словами.

«После меня была еще девочка, с которой то же самое случилось. Она рассказала родителям, и его хотели посадить в тюрьму. Я не говорила тогда, что он меня насиловал. Но когда я увидела, насколько это больно на протяжении всей жизни... Ведь эта рана не лечится», — рассказала тогда Корбут.

Впрочем, вскоре Кныш скончался, чем положил конец спорам. Жена тренера, к слову, уверяла, что именно скандал, устроенный Корбут, стал причиной кончины специалиста.


Источник фото: РИА Новости

С Корбут после этого происходили и другие странные истории. Однажды её даже поймали за мелкой кражей в магазине. Затем сына чемпионки посадили за мошенничество на целых три года и депортировали из США. Переживали за бывшую спортсменку и после того, как она получила жуткую травму: Ольга упала с лошади, а та копытом пробила ей грудную клетку.

В 2017 году спортивный мир шокировало известие о том, что олимпийская чемпионка продала все свои награды. Появились слухи, что великая чемпионка еле сводит концы с концами. Однако эту информацию вскоре опровергли.

«Ни в коем случае не из-за нужды. У нее обеспеченный, молодой муж Дэвид - сын богатого мецената, который получил наследство. Он полностью обеспечил Ольгу. Стал ее третьим супругом. У них есть и дом, и квартира. Живут роскошно. Лучше нас с вами! — рассказал «Комсомольской правде» Леонид Борткевич.

Сама Корбут также опровергла информацию о продаже медалей из-за нужды. Сейчас она продолжает жить в Аризоне и не особенно жалует российскую и белорусскую прессу. В жизни героини двух Олимпиад вроде бы наступило затишье после полосы разного рода скандалов.

источник: «Советский спорт»
СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?
СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?
Питерская команда проиграла уже пять матчей подряд и опустилась на дно не только Западной конференции, но всей КХЛ.
18.09.2023 11:59
Хоккей
автор: Юрий Усынин
Дмитрий Губерниев: посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS
Дмитрий Губерниев: посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS
Огненная колонка футбольного обозревателя «Матч ТВ» и колумниста «Советского спорта».
18.09.2023 09:00
автор: Дмитрий Губерниев
Конвой из 50 человек. Российского боксера скандально не пустили на чемпионат Европы
Конвой из 50 человек. Российского боксера скандально не пустили на чемпионат Европы
Георгий Кушиташвили считался фаворитом турнира.
18.09.2023 08:00
Бокс
автор: Дмитрий Пожидаев
«Зенит» отдохнул лучше всех. Символическая сборная 8-го тура РПЛ
«Зенит» отдохнул лучше всех. Символическая сборная 8-го тура РПЛ
Чемпион прошлого сезона наступает на пятки «Краснодару». И в статистике тоже.
18.09.2023 07:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Месси красиво поставил на место сборную США. В восторге были даже американцы!
Месси красиво поставил на место сборную США. В восторге были даже американцы!
Футболисты оказались не готовы ко встрече с Лео.
18.09.2023 00:00
Футбол
автор: Сергей Колесников
Дзюба в ярости порвал футболку во время игры. «Оренбург» ответил голами
Дзюба в ярости порвал футболку во время игры. «Оренбург» ответил голами
В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» уступил команде Давида Деограсии.
17.09.2023 23:20
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Звёздно-полосатый день в борьбе. Американец не дал шанса россиянину на бронзу
Звёздно-полосатый день в борьбе. Американец не дал шанса россиянину на бронзу
Пэррис на опыте переборол Курбанова и выиграл за явным преимуществом.
17.09.2023 22:04
автор: Андрей Тупиков
Дослужился до капитана. Головин продолжает блистать за «Монако»
Дослужился до капитана. Головин продолжает блистать за «Монако»
Александр не только забил во втором матче за монегасков подряд, но и впервые примерил капитанскую повязку клуба в официальном матче.
17.09.2023 21:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Золото ушло в США. Сын советского борца-вольника одолел россиянина
Золото ушло в США. Сын советского борца-вольника одолел россиянина
Магомедов в тяжелейшем финале на первенстве мира в Белграде сложил с себя полномочия чемпиона.
17.09.2023 20:15
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.