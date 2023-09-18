Развод и продажа медалей. Драматичная судьба советской чемпионки в США

Ольга Корбут по праву считается новатором в спортивной гимнастике. В составе сборной СССР она одержала множество значимых побед и даже изобрела собственный элемент — »петлю Корбут». Однако в личной жизни у великой спортсменки всё было не так гладко, как в спорте.

Скандалы начались после переезда чемпионки в США. Поистине драматичная судьба!

Великая чемпионка

Корбут начала заниматься гимнастикой еще во втором классе школы. Уже через семь лет она под руководством тренера Ренальда Кныша стала чемпионкой СССР и попала в национальную сборную. Ольга восхищала болельщиков смелостью элементов и невероятной пластикой. Мировая слава пришла к ней в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене. Корбут взяла аж четыре медали в различных состязаниях: три золота и одно серебро.

Затем было великолепное выступление на чемпионате мира в Варне (1974) и еще один олимпийский триумф (Монреаль, 1976). Примерно в те же годы Корбут побывала на гастролях в США и пообщалась с тогдашним президентом страны Ричардом Никсоном.

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После Монреаля Корбут закончила карьеру спортсменки. Она вышла замуж за вокалиста «Песняров» Леонида Борткевича и хотела получить работу в сборной. Однако не получилось: всё из-за потери партбилета.

После аварии на Чернобыльской АЭС Корбут с мужем посчитали, что находиться в СССР больше невозможно. Вместе с ребенком они переехали в США. После этого и начались неприятности.

Отзвуки прошлого

Поначалу жизнь шла неплохо. Однако вскоре Борткевич затосковал из-за отсутствия выступлений и принял решение вернуться на родину, в Белоруссию. На расстоянии брак долго не просуществовал. Спустя 22 года совместной жизни супруги приняли решение расстаться.

В 1999-м, Корбут и вовсе появилась на первых полосах всех мировых изданий. Ольга сделала шокирующее признание: якобы тренер Кныш… изнасиловал её. По словам чемпионки, это случилось прямо перед Олимпийскими играми в Мюнхене. Впоследствии эту историю Ольга рассказала также в передаче «Пусть говорят». Туда же по видеосвязи подключили Кныша. Он, разумеется, все отрицал и бранился самыми последними словами.

«После меня была еще девочка, с которой то же самое случилось. Она рассказала родителям, и его хотели посадить в тюрьму. Я не говорила тогда, что он меня насиловал. Но когда я увидела, насколько это больно на протяжении всей жизни... Ведь эта рана не лечится», — рассказала тогда Корбут.

Впрочем, вскоре Кныш скончался, чем положил конец спорам. Жена тренера, к слову, уверяла, что именно скандал, устроенный Корбут, стал причиной кончины специалиста.





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С Корбут после этого происходили и другие странные истории. Однажды её даже поймали за мелкой кражей в магазине. Затем сына чемпионки посадили за мошенничество на целых три года и депортировали из США. Переживали за бывшую спортсменку и после того, как она получила жуткую травму: Ольга упала с лошади, а та копытом пробила ей грудную клетку.

В 2017 году спортивный мир шокировало известие о том, что олимпийская чемпионка продала все свои награды. Появились слухи, что великая чемпионка еле сводит концы с концами. Однако эту информацию вскоре опровергли.

«Ни в коем случае не из-за нужды. У нее обеспеченный, молодой муж Дэвид - сын богатого мецената, который получил наследство. Он полностью обеспечил Ольгу. Стал ее третьим супругом. У них есть и дом, и квартира. Живут роскошно. Лучше нас с вами! — рассказал «Комсомольской правде» Леонид Борткевич.

Сама Корбут также опровергла информацию о продаже медалей из-за нужды. Сейчас она продолжает жить в Аризоне и не особенно жалует российскую и белорусскую прессу. В жизни героини двух Олимпиад вроде бы наступило затишье после полосы разного рода скандалов.