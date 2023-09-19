«Перевернули Женю, он был весь в крови». Чемпион мира трагически погиб в уличной драке

Профессиональные спортсмены не застрахованы от несчастных случаев. Казахстанский чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский отправился вечером в магазин, не подозревая, что прогулка станет для него роковой.

Атлет скончался на пути в больницу.

История побед

Карьерный взлёт Галузинского произошёл довольно быстро. Уже в 17 лет он выиграл чемпионат мира в Бразилии среди юниоров, установив мировой рекорд в весовой категории до 74 кг. Затем была бронза юношеского ЧМ в Польше, а также многократные победы на внутренней арене.

Женя был приятным парнем: добрым и отзывчивым. К 25 годам он уже успел жениться и воспитывал дочку. При этом продолжал уделять много внимания спорту: усердно тренировался и был постоянно нацелен на результат.

К сожалению, трагическое событие 2017 года оборвало жизнь казахстанского богатыря в самом расцвете. Как-то вечером Галузинский гулял с другом и наткнулся на подвыпившую компанию…

Источник фото: соцсети Евгения Галузинского

«Женя, беги!»

Галузинский и его друг Олег Бойко стояли возле магазина в Кокшетау и ждали своего товарища на автомобиле. В этот момент к ним подошла компания пьяных молодых людей. Как оказалось впоследствии, это были студенты местного колледжа. Они начали приставать к Жене и Олегу.

— Все прошли, двое вернулись и пристали почему-то именно к Жене: мол, «что ты так посмотрел». Женя ответил: «Никак я на вас не смотрел». Я говорю: «Успокойтесь, ребята, мы машину ждём». Они — ноль внимания на меня, начали драться, я — разнимать. Потом вижу: остальные, где-то четверо, бегут назад, к нам. Я кричу: «Женя, беги», — рассказывал Бойко изданию «Sputnik Казахстан».

Бойко пытался позвать на помощь охранника из магазина, но тот отказался, сославшись на то, что не может оставить свой пост. Мужчина даже не дал Олегу свой телефон, чтобы позвонить в полицию. Когда Бойко выбежал на улицу, то увидел, что товарищ лежит на земле. Ему нанесли четыре удара ножом.

— Перевернули Женю, он был весь в крови. Сказал, что не может говорить, трудно дышать. «Скорая» забрала его в городскую больницу, а я поехал с полицией искать этих отморозков. Когда приехали с полицейскими в больницу, там сказали, что Женя скончался от потери крови, — рассказал Олег.

Одного из нападавших удалось задержать по горячим следам при помощи камер видеонаблюдения. Трагедия потрясла всех, кто знал Галузинского. В спортшколе, где он занимался, заявили, что будут внимательно следить за ходом расследования, чтобы «малолетние отморозки ответили по закону».

Источник фото: gov.kz

Жёсткое наказание

Вскоре все бандиты оказались на скамье подсудимых. Непосредственному убийце назначили наказание в 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двух его пособников приговорили к двум годам. Также преступники должны были выплатить семье убитого более 2,5 млн тенге (около полумиллиона рублей). Впрочем, эти деньги не могли восполнить потерю любимого человека.

— Женя очень любил нас с дочкой. А мы – его. Но как нелепо порой складываются обстоятельства! За несколько дней до убийства мы поссорились с ним, я решила немного проучить его, наказать маленькой разлукой. Очень маленькой, потому что была уверена, что будем вместе до старости, — рассказала «Sputnik Казахстан» жена Галузинского Дарья.

Чуть позже стали появляться данные о том, что и сам Галузинский был не совсем чист на руку. Оказалось, что спортсмен дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году его уличили в краже кислородных баллонов из детской больницы. То дело удалось замять: стороны пришли к примирению. Затем пауэрлифтера поймали на краже личного имущества у компании «Ардагер», занимающейся производством сельскохозяйственной продукции.

Замначальника областной полиции Ербол Жусупов рассказал агентству «Интерфакс-Казахстан», что в последнее время Галузинский перестал заниматься спортом и нигде не работал. Не исключено, что спортсмен пошёл по дурной дорожке, а нападение на него было не просто случайной уличной дракой. Впрочем, сейчас об этом уже вряд ли кто-то станет задумываться.