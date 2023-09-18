«Танк» проиграл впервые за 6 лет. Путь Садулаева к золоту прервался из-за травмы

Поражение Абдулрашида Садулаева стало шоком для любителей борьбы в нашей стране. Не успели болельщики порадоваться фантастическому спасению двукратного олимпийского чемпиона в четвертьфинале, как их настигло горькое разочарование. После которого Садулаеву предстоит во вторник ещё побороться и за медаль, и за путёвку на Игры в Париже.

В полуфинале Абдулрашид сошёлся с представляющим Бахрейн Ахмедом Тажудиновым. Которого российский борец во многом может называть своим учеником. Садулаев и Тажудинов давно и хорошо знакомы. На различных сетевых ресурсах перед полуфинальной схваткой появились фотографии, на которых более опытный борец обнимает молодого коллегу.

Никакой загадки в этом нет. Тажудинов — уроженец Дагестана, и до осени 2022 года представлял нашу страну. Более того — Ахмеда вполне можно называть учеником Садулаева. Спортивная школа, которую заканчивал соперник Абдулрашида, носит его имя. И в полуфинале долгожданного для российских борцов чемпионата мира ученик и учитель сошлись между собой.

Но Абдулрашид был явно измотан изнурительным поединком с представителем Ирана на предыдущей стадии. К тому же, как выяснилось чуть позже, Садулаева беспокоил дискомфорт в шее. Так что российский борец в этой схватке не был похож сам на себя. Первый балл его соперник получил из-за пассивных действий оппонента. И, чувствуя, что у Абдулрашида что-то явно идёт не так, стал развивать преимущество.

Международная федерация борьбы

В итоге Садулаев не смог завершить поединок, отказавшись от продолжения борьбы из-за травмы шеи. При этом российский борец не снимался с турнира и завтра вступит в спор за бронзовую награду. На которую также продолжает претендовать принципиальный соперник Абдулрашида — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро американец Кайл Снайдер, который также уступил Тажудинову.

Остаётся только сожалеть, что, пожалуй, главной звезде российской команды на этом чемпионате мира, не удалось на этот раз добраться до вершины. Досадная травма оставила Садулаева без шестого золота первенства планеты. Бронзы чемпионатов мира в его коллекции пока нет. Да и олимпийская путёвка — это серьёзный стимул для того, чтобы не опускать руки. Так что во вторник российским любителям борьбы просто необходимо поддержать Абдулрашида. Если спортсмены из нашей страны всё-таки отправятся на главный старт четырёхлетия, Садулаев будет одной из главных российских надежд на золото.

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