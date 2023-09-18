В знак победы российского борца на ЧМ поднят белый флаг. Идиотская шутка, победители – не сдаются!

В эти дни в Белграде проходит чемпионат мира по вольной борьбе. И что принципиально важно, на нём будут разыграны олимпийские лицензии. И там есть наши парни. Оказывается, так можно было! Ведь МОК не отказывает нашим спортсменам в возможности отобраться на Игры и принять в них участие. Но прежде чем как славить Томаса Баха, давайте разберёмся, как это вообще должно работать.

С одной стороны Международный олимпийский комитет не препятствует участию наших спортсменов в отборочных турнирах, чемпионатах мира. С другой… А с другой, нашим атлетам просто не дают визы в страны, где и проходят эти квалификационные (да, звание чемпиона мира становится сопутствующим) старты. Удобная позиция, не правда ли?

И вот случился чемпионат мира в Белграде. Власти Сербии без вопросов выписали российским борцам вольникам визы на посещение братской страны. И вот, наши лучшие атлеты сражаются за право завоевать олимпийские лицензии. И никто не может нам в этом помешать.

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Но Олимпиада пройдёт летом 2024 года. К тому моменту обстановка в мире может поменяться, мир может стать иным. А потому, нужно ехать и сражаться за право выступить в пока ещё главных стартах для каждого спортсмена. И наши парни сражаются. С разной долей успеха. Абдулрашид «Танк» Садулаев на дичайших нервах вытащил четвертьфинал, а потом уступил своему давнему товарищу, выступающему ныне за Бахрейн.

И нашей легенде не пришлось пережить то, что выпало на долю Ахмеда Усманова. Россиянин на классе разобрал в финальной схватке в категории до 79 кг грузина Владимира Гамкрелидзе со счётом 4:1. Олимпийская лицензия в данном весе не полагается, но речь сейчас не об этом.

Международная федерация борьбы

Свой чемпионский подиум Ахмед заслужил. Но не заслужил того, что мы все увидели во время церемонии награждения. Тот факт, что украинец, который уступил россиянину в полуфинале, не поздравил чемпиона, ожидаемо. Ожидаемо было бы увидеть стяг, в котором по традиции на белом фоне красуются олимпийские кольца, как это было на трёх последних Играх…

Но под своды дворца в Белграде был поднят абсолютно белый флаг. Идеально белый. Во все времена подобный флаг, простыня, футболка на палке… означали капитуляцию. Лицо Усманова было каменным. Буквально. Символизм не сработал. Для Ахмеда этот белый стяг стал чистым листом, на котором он начертает ещё не одну победную комбинацию. Иронии тут нет. Нужно побеждать и писать новую историю на всех этих белоснежных листах.

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