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Российское золото чемпионата мира! Это не сон, это приятная реальность

Ахмед Усманов в блистательном стиле добыл для России первое чемпионство в Сербии.
Российское золото чемпионата мира! Это не сон, это приятная реальность
18 сентября 2023 19:53
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Международная федерация борьбы

Россия завоевала своё первое золото на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Россиянин Ахмед Усманов в финальном поединке в весовой категории до 79 кг победил соперника из Грузии. Ему противостоял грозный Владимир Гамкрелидзе.

Воспитанник дагестанского спорта шёл к этому финалу, можно сказать, всю жизнь. И вот, в возрасте 26 лет он наконец-то достиг решающего поединка на мундиале.

Его вес не считается олимпийским. Ему не нужно отбираться ещё куда-то дальше. Для него всё решалось здесь и сейчас. И теперь ещё детская мечта Усманова наконец-то исполнилась. Исполнил он её сам. Благодаря старанию и упорным тренировкам.

Международная федерация борьбы

Но это огромная честь не только для самого спортсмена, его семьи и его региона. Завоевать первое золото на ЧМ в столь трудное для всех время – честь для всей страны. Его имя теперь узнают чуть ли не в каждом доме, и Усманов обязательно станет кумиром для какого-нибудь мальчишки, который захочет последовать его примеру.

Многое в этом поединке решили первые тридцать секунд. Если вообще не всё. Как и в большинстве случае, начало противостояния оказалось вялым. Но именно грузину судья выдал штрафное очко за пассивность. Усманов впереди, а дальше дело оказалось за малым.

Гамкрелидзе пришлось атаковать. Ведь часики тикали, а вместе и с тем его шансы на победу приближались к нулю. И чуть ли не каждая попытка соперника атаковать приводила Усманова к новым набранным очкам. Российский спортсмен уверенно провёл бой на контратаках. Он ждал и заманивал своего соперника, а потом резко, как лев, стремился по спортивному принципу уничтожить противника.

После первых двух минут Усманов заработал ещё два очка, увеличив отрыв до 3:0. И это при том, что у россиянина явно была травма уха. При каждой возможности Усманов старался его поправить.

К последней минуте счёт стал 4:0. Гамкрелидзе старался, как мог, но против россиянина никакие приёмы не проходили. И всего за пять секунд соперник Усманова отыграл только один балл. Но этого было мало. Усманов – чемпион мира по борьбе.

Международная федерация борьбы

Эта победа – не вырванный поединок на зубах. Он изначально знал, чего хотел и как и будет действовать. Переиграл россиянин грузина по всем фронтам: и стратегически, и физически.

Российские борцы продолжают демонстрировать свой уровень. А без них соревнования носили бы лишний формальный характер. Ведь лучших бы всё равно не было.

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