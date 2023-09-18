Героическая победа! Американцы клянчили баллы у судей, Заурбек добывал их в борьбе

Во второй медальный день чемпионата мира по спортивной борьбе копилка нашей команды пополнилась первой золотой медалью. Ахмед Усманов в финале категории до 79 килограммов оказался сильнее грузинского спортсмена Владимира Гамкрелидзе и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта.

Не слишком омрачил радость от победы Усманова и абсолютно дурацкий инцидент на церемонии награждения, когда в честь нового чемпиона мира был поднят абсолютно белый флаг. В конце концов, это останется на совести организаторов, а золото всё-таки уезжает в Россию.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Поэтому финальный поединок в категории до 74 килограммов ожидался российскими любителями борьбы с нетерпением. В решающей схватке предстояло сойтись двум сильнейшим спортсменам в этом весе — олимпийскому чемпиону Токио и двукратному чемпиону мира Заурбеку Сидакову и американцу Кайлу Дейку, защищавшему титул, добытый год назад.

В 2021 году Сидаков и Дейк вместе стояли на олимпийском пьедестале. Российский борец — на верхней его ступени, а американец через утешительный турнир добрался до бронзы. С этого момента их пути разошлись, чтобы пересечься вновь на белградском ковре.

Заурбек Сидаков был допущен до этого чемпионата мира в последний момент. Объединённый мир борьбы (UWW) очень долго рассматривал его заявку и не исключалась вероятность, что в этой весовой категории от нашей страны выступит Чермен Валиев. Возможно, претензии к Сидакову возникли из-за статуса чемпиона мира среди военнослужащих 2018 года. Но в итоге Заурбеку всё-таки открыли путь на первенство планеты.

Путь к финалу получился непростым для Сидакова. Уже в квалификации ему навязал серьёзнейшую борьбу грузин Автандил Кентчадзе. Заурбек в этом поединке взял верх с перевесом всего в один балл. Но российский борец шаг за шагом продолжал двигаться к цели. И победа в полуфинале над азербайджанцем Тураном Байрамовым означала две вещи. Во-первых, в копилке наших спортсменов — ещё одна гарантированная олимпийская лицензия. А во-вторых, до звания трёхкратного чемпиона мира Сидакову оставалось выиграть всего одну схватку, пусть и самую сложную.

На финальный поединок Сидаков вышел с повязкой на голове, но при этом с абсолютной решимостью оставить победу за собой. Схватка началась с осторожной разведки, результатом которой стало предупреждение американцу за пассивность. После этого у Дейка было ровно тридцать секунд на то, чтобы осуществить результативное действие. Кайл справился и быстрее, выдавив российского борца за пределы ковра. Так что вторую трёхминутку Сидаков начинал, уступая с разницей в один балл. Но на стороне Заурбека была поддержка болельщиков. Сербские любители борьбы дружно скандировали «Сидаков, Сидаков», переживая за него не меньше, чем ранее за своего соотечественника.

Международная федерация борьбы

Концовка этого финала стала настоящим украшением всего турнира. Заурбек вырвался вперёд, Кайл догнал, но российский борец благодаря двум проведённым приёмам вновь повёл в счёте. Команда американца активно пыталась оспорить каждое действие в исполнении российского борца. Судьи были в меру благосклонны к той нервотрёпке, которую устроили представители США. Но преимущество Заурбека было слишком очевидно, чтобы можно было в открытую отдать победу Дейку. К истечению времени на табло горели цифры 8:7 в пользу Сидакова. Американцы ухватились за последнюю соломинку, вновь взяв челлендж. Но это помогло им лишь отменить баллы, которые наш спортсмен мог получить в последней атаке. 8:7 — Заурбек Сидаков — трёхкратный чемпион мира. А для нашей команды это золото стало уже вторым на белградском ковре.

В знак победы российского борца на ЧМ поднят белый флаг. Идиотская шутка, победители – не сдаются!