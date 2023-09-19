Забрали деньги и паспорт. Лучшего борца России ограбили прямо на чемпионате мира

Российские вольники — вне всяких сомнений, одни из лучших в мире. Однако чемпионат мира 2017 года получился для наших спортсменов неудачным. А особенно неприятным он стал для лучшего борца страны, олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

Он не только проиграл в финале, но и лишился самых ценных вещей.

Исторический провал

На чемпионате мира в Париже российские борцы вольного стиля выступили сильно ниже ожидаемого. Наши спортсмены взяли пять медалей, но ни одной золотой. Одним из тех, кто довольствовался утешительным призом мирового первенства, стал Абдулрашид Садулаев, годом ранее завоевавший первое место на Олимпиаде. Для лучшего борца России турнир в столице Франции стал своего рода экспериментом.

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Перед соревнованиями Садулаев сменил весовую категорию: с 86 кг до 97. Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев на этот счет был настроен осторожно. Специалист говорил, что Абдулрашиду нужно сначала проявить себя на чемпионате России в новом весе и уж потом думать о чемпионате мира. При этом планировалось, что к следующему сезону Садулаев вернется в прежнюю категорию, однако этого так и не случилось.

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Путь к финалу для россиянина получился довольно простым. Соперники почти не оказывали сопротивления, так что сухие победы выглядели закономерным результатом. Увы, финал таким же легким, как предыдущие стадии, не получился. В соперники Садулаеву попался другой олимпийский чемпион — американец Кайл Снайдер. В напряженной схватке он сумел добыть победу на последних секундах, оставив Абдулрашида всего лишь с серебром. Для нашего спортсмена это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Считаю, Садулаев отборолся здорово. Просто он поздно начал тренироваться после Олимпиады, ещё операцию перенёс, он не был готов к чемпионату мира, не дошёл до кондиции. Был бы готов — обязательно выиграл бы. Но за счёт характера Садулаев здорово отборолся. Конечно, первое в карьере поражение — это не нормальный результат для Садулаева, но это и не трагедия. конечно, где-то наложил отпечаток переход в новую весовую категорию. В финале американец был намного мощнее его, и эта мощь в конце концов сказалась», — сказал «РИА Новости» старший тренер сборной России Анатолий Маргиев.

В историю со знаком минус вошел не только Садулаев, но и вся российская команда. На том чемпионате мира наши вольники впервые за 63 года не взяли ни одной золотой медали.

«Беда не приходит одна»

Разумеется, поражение в финале стало для Садулаева серьезным психологическим ударом. Однако впереди борца ждало еще одно испытание. Буквально на следующий день после окончания соревнований его номер в отеле подвергся ограблению. Злоумышленники забрали деньги и документы спортсмена.

«У Абдулрашида украли и паспорт. Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт, на видео все видно, грабители арабской внешности. Я остался с ним, сейчас едем в консульство. Пока не знаем, насколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся. Беда не приходит одна», — рассказал ТАСС Дзамболат Тедеев.

По счастью, все разрешилось благополучно. В тот же день украденные вещи, включая паспорт и кредитные карты спортсмена подбросили в полицейский участок. По всей видимости, грабители испугались резонанса и решили поскорее избавиться от улик.

РИА Новости

«Воры подбросили паспорт и кредитные карточки в полицейский участок, и полиция их нам привезла. «Сходил позавтракать» называется (смеется). Вернули все кроме наличных. Теперь Садулаев может улететь из Парижа», — рассказал «РИА Новости» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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Впоследствии Садулаев одержал еще множество значимых побед — в том числе взял реванш у Снайдера на чемпионате мира 2021 года в Осло. Увы, нынешний турнир в Белграде для спортсмена обернулся драмой. Из-за травмы Абдулрашиду пришлось сняться с полуфинала. Пока неизвестно, сумеет ли борец сразиться за бронзовую медаль.