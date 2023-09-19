Новый уровень неадекватности. Тренера «Коламбуса» «отменили» за семейные фото

НХЛ спокойно готовилась к новому регулярному сезону, до которого осталось немногим более пары недель, когда взорвалась настоящая бомба – «Коламбус» расторг контракт с главным тренером, которого нанял менее трёх месяцев назад. Могло показаться, что должно было произойти что-то по-настоящему ужасное, чтобы клуб решил уволить нового наставника, который готовил команду всё межсезонье, прямо перед регулярным сезоном. Но реальность оказалась удивительной.

В НХЛ прокомментировали слухи о том, что Бэбкок требовал личные фото у игроков «Коламбуса»

Майк Бэбкок требовал у игроков показывать личные фотографии с телефонов с целью лучше познакомиться с ними. Занятно, что он делал тоже самое и в «Детройт Ред Уингз» с «Торонто Мэйпл Лифс», где работал ранее. История впервые всплыла на подкасте бывших игроков НХЛ Пола Биссоннетта и Райана Уитни Spittin’ Chiclets. После этого «Коламбус» затеял собственное расследование, которое и привело к таким неутешительным выводам.

Источник фото: НХЛ

Сам тренер позднее говорил о том, что информация была искажена. Дело в том, что он никого не заставлял делиться личными фотографиями, а лишь просил, чтобы лучше узнать подопечных, как людей, а не хоккеистов. Однако это никак не помогло наставнику. История с тем, что Майк выставлял кадры на всеобщее обозрение также, по его словам, не совсем верное: игроки сами выбирали, какими фото поделиться с партнёрами, а какими нет.

Самое интересное, что далеко не все игроки «Блю Джекетс» оказались возмущены поступком тренера. Многие ветераны не увидели в этом ничего особенного, а капитан Бун Дженнер в открытую заступился за Бэбкока: «Спрашивал, откуда я, интересовался моей семьёй и предстоящей свадьбой. Говорили и о хоккейных моментах. Потом он спросил, есть ли у меня фотографии моей семьи, и я был рад показать их ему. Он сделал то же самое, показав мне фото своей семьи. Думаю, это была замечательная первая встреча и хороший способ завязать отношения. То, что это так раздули, очень разочаровало».

Источник фото: НХЛ

Главная звезда клуба Джонни Годро высказался в аналогичном ключе: «Паршиво видеть, что вся история разлетелась в неправильном направлении. Это был его способ узнать меня, и я смог узнать его получше. Если бы я чувствовал себя неловко, то сказал: «Не думаю, что мне это нравится». Но у меня не было с этим проблем».

НХЛ изначально тоже отреагировала сдержанно, заявив, что «никто из игроков не считает, что эти просьбы показать фото были неуместными или неприемлемыми». Но в дело вмешались молодые хоккеисты команды, которые обратились в профсоюз игроков с жалобами на поведение тренера. Видимо, это и оказалось решающим фактором в истории.

Бэбкок всегда считался жёстким наставником с не самой хорошей репутацией. Однако это мужик старой закалки, карьера которого прошла в 80-е годы прошлого века. Он является единственным в истории тренером-членом «Тройного золотого клуба», который включает Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. С такими регалиями он вполне оправданно может считать, что его методы работают.

История, конечно, неприятная, но разве нельзя было обойтись обычным предупреждением? И, допустим, отправить тренера на какие-нибудь курсы, где рассказывают, как нужно себя вести в современном мире, чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть. Зачем сразу рубить с плеча, расставаясь с наставником?

Источник фото: НХЛ

Да, наверняка Бэбкок мог в какой-то момент перегнуть палку, зайдя слишком далеко в своём желании сблизиться с игроками. Но, с другой стороны, у самих молодых хоккеистов, которые потом побежали жаловаться в профсоюз, есть язык? Или в лицо тренеру они не решились сказать, что их это не устраивает, а потом понеслись осуждать за спиной? Выглядит всё это довольно некрасиво.

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Теперь сложно сказать, какая будет атмосфера в коллективе. Все понимают, что ветераны были за тренера и точно недовольны тем, что вся летняя работа пошли на смарку из-за каких-то зелёных юнцов с тонкой душевной организацией. А ведь им всем теперь играть вместе дальше. Кажется, от «Коламбуса» не стоит ждать ничего хорошего в предстоящем сезоне.