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180 россиян на Олимпиаде? Оценка министра спорта выглядит фантастикой

Олег Матыцин заявил, что на данный момент на Олимпиаде может выступить не более 180 наших соотечественников.
180 россиян на Олимпиаде? Оценка министра спорта выглядит фантастикой
20 сентября 2023 09:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

Ситуация с допуском российских спортсменов к Олимпийским играм остаётся неопределённой. И ладно бы только этот факт вызывал беспокойство. Но ведь самая большая проблема, что даже если МОК не будет иметь никаких претензий, совершенно непонятно, каким образом атлетам проходить отбор к Парижу-2024, если большинство международных федераций по олимпийским видам спорта не сильно-то готовы видеть на своих соревнованиях наших ребят и девчонок.

По словам министра спорта России Олега Матыцина, «был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов», которые могут поехать в Париж. Очень хочется подробностей, как он вообще проводился? Вот ещё одни его слова: «Мы понимаем, командные виды спорта не смогут принять участие». Хорошо, допустим речь не идёт о командных видах, но даже в индивидуальных в данный момент набирается почти две сотни человек, которые могли бы поехать на Олимпиаду? Верится с трудом.

Если же этот анализ никак не учитывал критерии отбора на Игры в разных дисциплинах, то какой от него вообще толк? В чём смысл тратить время, силы и, вероятно, деньги на никому ненужные исследования, которые не несут никакой практической пользы?

Кажется, гораздо лучше сосредоточиться на том, в каких видах спорта россиянам реально выполнить все критерии для получения путёвки на Олимпиаду, а затем усердно работать в этом направлении.

Например, российские теннисисты спокойно выступают как в ATP, так и WTAтурах. Да, без флага, но на количество играемых турниров это почти никак не повлияло, разве что взбунтовался «Уимблдон». В велоспорте мы далеко не на первых позициях, но и там нашим спортсменам никто не запрещает принимать участие в самых статусных и популярных гонках. Наконец, прямо сейчас на чемпионате мира по вольной борьбе российские богатыри побеждают и собирают медали. А ранее нечто похожее было на мировых первенствах по дзюдо и фехтованию.

ОКР

Глава ОКР Станислав Поздняков тоже в открытую не согласился с министром: «У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта». Сейчас самое правильное как раз активизировать свою работу в направлении тех немногих, у которых есть реальный шанс оказаться в Париже.

И ОКР вместе с министерством спорта не надо делать это за закрытыми дверями, а, наоборот, активно рассказывать о том, какие действия совершаются с целью помочь нашим атлетам оказаться на Олимпиаде. В противном случае опять будет складываться ощущение, что никто ничего не делает, кроме популистских заявлений.

Сейчас не время заниматься подсчётами максимального количества наших спортсменов на Играх при каких-то мифических идеальных раскладах. Надо реально смотреть на ситуацию и подключать всевозможные ресурсы для помощи спортсменам в тех видах, которые довольно лояльно относятся к россиянам.

И если сделать эту работу видимой обычному болельщику, то у него тем больше будет поводов и желания объединиться вокруг пусть тех немногих, но всё-таки российских спортсменов, которые, несмотря на все сложности, следующим летом окажутся в Париже.

Министр спорта допустил участие россиян в Олимпиаде при одном условии

Олег Матыцин: России сейчас нужно строить взаимодействие с МОК и международными федерациями

источник: «Советский спорт»
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