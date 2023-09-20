180 россиян на Олимпиаде? Оценка министра спорта выглядит фантастикой

Ситуация с допуском российских спортсменов к Олимпийским играм остаётся неопределённой. И ладно бы только этот факт вызывал беспокойство. Но ведь самая большая проблема, что даже если МОК не будет иметь никаких претензий, совершенно непонятно, каким образом атлетам проходить отбор к Парижу-2024, если большинство международных федераций по олимпийским видам спорта не сильно-то готовы видеть на своих соревнованиях наших ребят и девчонок.

По словам министра спорта России Олега Матыцина, «был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов», которые могут поехать в Париж. Очень хочется подробностей, как он вообще проводился? Вот ещё одни его слова: «Мы понимаем, командные виды спорта не смогут принять участие». Хорошо, допустим речь не идёт о командных видах, но даже в индивидуальных в данный момент набирается почти две сотни человек, которые могли бы поехать на Олимпиаду? Верится с трудом.

Если же этот анализ никак не учитывал критерии отбора на Игры в разных дисциплинах, то какой от него вообще толк? В чём смысл тратить время, силы и, вероятно, деньги на никому ненужные исследования, которые не несут никакой практической пользы?

Кажется, гораздо лучше сосредоточиться на том, в каких видах спорта россиянам реально выполнить все критерии для получения путёвки на Олимпиаду, а затем усердно работать в этом направлении.

Например, российские теннисисты спокойно выступают как в ATP, так и WTAтурах. Да, без флага, но на количество играемых турниров это почти никак не повлияло, разве что взбунтовался «Уимблдон». В велоспорте мы далеко не на первых позициях, но и там нашим спортсменам никто не запрещает принимать участие в самых статусных и популярных гонках. Наконец, прямо сейчас на чемпионате мира по вольной борьбе российские богатыри побеждают и собирают медали. А ранее нечто похожее было на мировых первенствах по дзюдо и фехтованию.

ОКР

Глава ОКР Станислав Поздняков тоже в открытую не согласился с министром: «У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта». Сейчас самое правильное как раз активизировать свою работу в направлении тех немногих, у которых есть реальный шанс оказаться в Париже.

И ОКР вместе с министерством спорта не надо делать это за закрытыми дверями, а, наоборот, активно рассказывать о том, какие действия совершаются с целью помочь нашим атлетам оказаться на Олимпиаде. В противном случае опять будет складываться ощущение, что никто ничего не делает, кроме популистских заявлений.

Сейчас не время заниматься подсчётами максимального количества наших спортсменов на Играх при каких-то мифических идеальных раскладах. Надо реально смотреть на ситуацию и подключать всевозможные ресурсы для помощи спортсменам в тех видах, которые довольно лояльно относятся к россиянам.

И если сделать эту работу видимой обычному болельщику, то у него тем больше будет поводов и желания объединиться вокруг пусть тех немногих, но всё-таки российских спортсменов, которые, несмотря на все сложности, следующим летом окажутся в Париже.

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