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«Боролся ради жертв Беслана». Как парень из осетинской деревни превратился в звезду спорта

Драматичный карьерный путь Заурбека Сидакова.
«Боролся ради жертв Беслана». Как парень из осетинской деревни превратился в звезду спорта
20 сентября 2023 10:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Международная федерация борьбы

«Борьба» и «преодоление» неспроста могут быть в контекстными синонимами в языке. Вот и для борца-вольника Заурбека Сидакова весь путь к славе пролегал именно через преодоление: своего прошлого, своего тела… Сегодня он олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, победитель Европейских игр. Однако всего этого могло не случиться, будь у спортсмена чуть менее упорный характер.

Трехкратный чемпион

Накануне Сидаков завоевал третью в карьере медаль чемпионата мира. Финальная схватка с американцем Кайлом Дейком получилась напряженной и эмоциональной. Особенно страсти накалились в концовке: команда соперника пыталась оспаривать практически каждый прием нашего спортсмена. Однако никакие претензии к судьям представителю США не помогли. Сидаков стал победителем в категории до 74 кг.

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После схватки Сидаков рассказал, что соперник отнесся к нему неуважительно. Американец, по словам Заурбека, отказался пожимать ему руку. Дейк, конечно, тоже спортсмен прославленный, но все-таки на Олимпиаде в Токио он, в отличие от россиянина, был только третьим.

Международная федерация борьбы

Впрочем, вряд ли Сидаков сильно расстроился из-за поведения Кайла. В конце концов, в мире борьбы он уже сделал столько, сколько многим и не снилось, выиграв медали всех основных соревнований. Всё благодаря упорному характеру и вере в свои корни.

Родители не пускали на тренировки

Детство Заурбека в Осетии было довольно беспокойным. На тренировки он ездил в Беслан из деревни Зильги, что в 10 километрах. Когда в городе случился теракт 2004 года, родители перестали отпускать юного борца в секцию. Они слишком перепугались. Тренер мальчика заинтересовался, почему тот не посещает тренировки и поспособствовал тому, чтобы он в итоге вернулся. Эльбрусу Дудаеву было жалко терять потенциально крутого спортсмена.

«Он всегда выделялся: худой, но цепкий, настырный — пока не выиграет у соперника, тренировку не закончит. Из таких и получаются настоящие чемпионы», — рассказывал тренер «Чемпионату».

Происходившее в детстве в родной республике сильно отразилось на Сидакове. Для него события в Беслане навсегда стали мотивацией для побед в спорте. Заурбек признавался, что никогда не забудет своего детства в Северной Осетии. После победы на своем втором чемпионате мира он говорил:

«Хотел бы посвятить эту победу всем жертвам теракта в Беслане 15 лет назад. Можно сказать, я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан — маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду», —цитирует Сидакова «Чемпионат».

Международная федерация борьбы

Выгнал жену

Твердый характер помог Заурбеку выиграть первый чемпионат мира. Весь сезон он выступал в неолимпийской категории (до 70 кг), но к турниру сумел нагнать вес. Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев даже несколько раз выгонял спортсмена из зала перед соревнованиями: боялся, что он попросту перегрузится. Однако Сидаков не перегрузился.

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В 2020 году Заурбек пережил разрыв с невестой Мадиной. Прямо на свадьбе он узнал, что она раньше была эксортницей: какие-то недоброжелатели слили борцу и всем гостям откровенные фото девушки. По свидетельствам очевидцев, спортсмен лично выгнал Мадину из дома, применив даже физическую силу. А затем сел на землю и расплакался.

Getty Images

Однако уже в следующем году Заурбег зажег на Играх в Токио, взяв золотую медаль в родной категории до 74 кг. Вот и теперь он, вместе с другими российскими борцами, в сложнейшей ситуации добивается крутых результатов. Золото на чемпионате мира в Белграде в нынешних обстоятельствах становится еще более ценным.

источник: «Советский спорт»
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