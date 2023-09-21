Разделись всей командой. Откровенные фото российских футболисток взорвали интернет

Американский футбол в России, как известно, особенной популярностью не пользуется - что и говорить о женском его сегменте. Со всей страны для участия в национальном чемпионате в последнем сезоне набралось всего пять команд, три из которых базируются в Москве.

Ещё недавно, впрочем, в женской лиге выступал и шестой клуб. «Косатки» представляли Владивосток и в своё время даже выиграли серебряные медали турнира, однако прославились ещё до получения первых наград. Пять лет назад интернет взорвала… откровенная фотосессия команды.

О девушках написала даже английская пресса.

«Разрываем общественные стандарты»

Осенью 2017 года очередной соревновательный сезон для «Косаток» подошёл к концу - команда ушла на долгую зимнюю паузу. Профессиональные клубы в это время обычно стараются поддерживать медийную активность, регулярно публикуя заранее заготовленные материалы и радуя болельщиков товарищескими играми. Более скромные проекта такой роскоши себе позволить не могут - поэтому их соцсети в этот период обычно пустуют.

Затишье на официальной странице «Косаток» длилось несколько месяцев, если не считать поздравлений футболисток с днём рождения, однако в феврале команду, что называется прорвало. Девушки организовали такой креатив, который от них не ожидали ни фанаты, ни коллеги - и получили мощнейший отклик.

В феврале 2018 года «Косатки» начали выкладывать кадры с новой коллективной фотосессии. На ней девушки предстали… полуобнажёнными. Верх спортсменок прикрывало только внешнее футбольное обмундирование - нагрудные щитки. На части снимков футболистки находились в провокационных или хулиганских позах.

РК "Косатки"

Свою яркую задумку девушки позже объясняли желанием привлечь внимание к своему виду спорта, а заодно - набрать в команду новых игроков. С другой стороны, посыл фотосессии был прогрессивным: «Косатки» хотели показать, что всякое тело - нормально, и людям любой комплекции не стоит стесняться своей фигуры.

- Каждый день мы боремся. Боремся не только друг с другом, но и с общественным мнением. Разрываем не только майки друг на друге, но и общественные стандарты красоты. Мы считаем, что американский футбол - это красиво, - подписали спортсменки один из постов.

«Как это развидеть?»

Фотосессия вызвала колоссальный резонанс. Фото тут же разлетелись по новостным порталам региона, а затем и по крупным ресурсам. Спустя несколько дней о «Косатках» рассказали уже на телевидении. Сначала - на местном, где им посвятили получасовой эфир и даже позвали в студию для интервью, а затем - на федеральных, включая Россию 24 и Рен-ТВ. Позже о клубе из Владивостока написал даже британский Daily Mail.

В это время в социальных сетях вокруг публикации «Косаток» шла активная дискуссия. Болельщики команды девушек по большей части поддерживали: футболисток хвалили за смелость и делали им комплименты. Однако нашлось и немало пользователей, которые восприняли идею фотосессии в штыки и даже начали травить спортсменок.

- Как мне теперь это развидеть?

- Че, серьёзно? Пойду блевану.

- Кто касатка, а кто кит.

- Фу, все в синяках. Женщина должна быть женщиной, а не бабой-мужиком.

РК "Косатки"

Футболисток, к счастью, грубости в их адрес не задели. В интервью «Косатки» объяснили, что не стали прятать синяки для того, чтобы выглядеть естественными. В конце концов, они занимаются тяжёлым и контактным спортом - скрывать последствия бесконечных стычек на поле было бы просто странно.

По словам спортсменок, фотосессия дала нужный эффект. Десятки девушек написали в администрацию клуба, выразив желание попробовать себя в новом виде спорта. Правда, этого пополнения оказалось недостаточно для того, чтобы надолго удержать клуб на плаву. После 2020 года «Косатки» практически перестали выступать и выпали из состава женской лиги.

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