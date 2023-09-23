Кузнецову светит обмен из «Вашингтона». Овечкин против!

Разговоры о судьбе старожила и одного из ветеранов «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове идут уже пару сезонов кряду. Руководство столичного клуба периодически рассуждает об обмене челябинского воспитанника в другие команды НХЛ, однако, явно против подобного развития выступает капитан команды Александр Овечкин.

Последний раз игру уровня «вау» Евгений Кузнецов показывал за «Вашингтон» в тот самый сезон, когда команда выиграла Кубок Стэнли. Сезон-2017/2018, перед которым россиянин переподписал контракт на более выгодных условиях, оказался для Кузнецова самым успешным за все годы в НХЛ, а выступает Евгений за «Кэпиталз» аж с 2014 года. Играя в первом звене с Александром Овечкиным, он наколотил 83 очка (27+56), обновив все свои прежние показатели в лиге.

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Тогда же в плей-офф Кубка Стэнли челябинец были едва ли не главным фактором долгожданной победы американского клуба в Кубке Стэнли. Евгений забросил решающую шайбу в овертайме шестого матча с «Питтсбургом», а его «Вашингтон» снял проклятие второго раунда и впервые с 1998 года вышел в финал конференции.

Кузнецов выбивал очки в 19 из 24 матчей плей-офф. 11 матчей подряд вплоть до второго матча финала с «Вегасом» он не уезжал со льда без набранных очков. Бывший лидер «Трактора» стал лучшим бомбардиром розыгрыша, набрав 32 (12+20) очка и установил клубный рекорд по очкам в плей-офф.

Источник фото: НХЛ

Однако, в последующих сезонах Евгений был не так ярок, хотя в сезоне 2021-2022 он вновь приблизился к своим лучшим кондициям, результатом чего стали 78 (24+54) в регулярке, но всего лишь 5 (2+3) очков в плей-офф. Всё дело было в двух факторах: постоянные повреждения и периодические спады.

Последний не слишком яркий сезон породил множественные слухи об обмене Евгения. Тем более, что только ленивый не обращал внимание на то, как стремительно стареют лидеры «Вашингтона» и что на одном, бегущим со всех ног, за вечным рекордом Уэйна Гретцки Овечкине далеко не уедешь.

Первой ласточкой стал обмен одного из друзей Александра Великого Дмитрия Орлова в «Бостон» перед плей-офф 2022-2023. Расчёт был прост. Во-первых, у не хватающего звёзд с неба «Кэпиталз» освобождается платёжная ведомость, во вторых, Орлов также не самый молодой хоккеист, в-третьих, он переходил в клуб, амбиции которого в Кубке Стэнли просто зашкаливали.

Источник фото: НХЛ

И вот уже генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о будущем в команде российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Я думаю, игрок был немного расстроен прошлогодним сезоном и ситуацией. Но он нам нужен. Он хороший игрок, и нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, чтобы наша команда была такой. Нужно, чтобы он играл на своём высшем уровне. При этом мы все ещё ищем возможность для обмена. Мы продолжим переговоры с командами в течение года», — сказал Маклеллан.

Тут же в словесный бой вступил Овечкин.

«Что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса? Он — важная часть команды. И про Тома Уилсона ходило много слухов, и о Кузе, но уверен, он хорошо себя проявит, потому что в прошлом году он тоже был травмирован. Тяжело, когда у тебя травма и ты не можешь играть на 100%.

У нас был первый день, состоялось собрание со всем тренерским штабом. Чувствуется энергия новых тренеров. Все в предвкушении. Всегда приятно приезжать на сборы после тренировок в межсезонье. Теперь можно сосредоточиться на одном», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Евгений Кузнецов прокомментировал свой возможный обмен из «Вашингтона»

Все понимают чаяния Ови относительно тех людей, с которыми ему привычно играть в одном коллективе уже много лет. Помимо Кузнецова (31 год), это и Том Уилсон (почти 30 лет), и Никлас Бекстрём (36 лет), но нужно смотреть и в будущее. Значительные перемены начались уже сейчас.

Источник фото: НХЛ

Увольнение Питера Лавиолетта и назначение молодого специалиста Спенсера Карбери - первая ласточка в череде бурных изменений в клубе. Думается, что и обмен Кузнецова уже не за горами, иначе столичная команда просто перестанет поспевать за другими командами, не говоря уж о том, что о борьбе даже за зону «плей-офф» можно будет забыть на долгое время.