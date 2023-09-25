ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Наша девчонка победила за Узбекистан. Достойны экс-россияне поддержки на ОИ в Париже?

Наилучший способ увеличить шансы выступить на Олимпиаде у российских спортсменов – поменять спортивное гражданство.
Наша девчонка победила за Узбекистан. Достойны экс-россияне поддержки на ОИ в Париже?
25 сентября 2023 15:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

Недавно в одном из материалов мы уже рассуждали о том, что российских спортсменов, несмотря на энтузиазм министра спорта России Олега Матыцина, в Париже, скорее всего, будет крайне мало. Об этом в открытую говорил даже глава ОКР Станислав Поздняков. Сейчас прозвучали новые высказывания на тему «Олимпийские игры и россияне». Кто-то считает, что нужно использовать любую возможность пробраться в Париж, другие не согласны с такой позицией.

180 россиян на Олимпиаде? Оценка министра спорта выглядит фантастикой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что спортсменам нужно просто проявить терпение: «Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну. Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта».

Источник фото: РИА Новости

Во-первых, не совсем понятно, почему тут чиновники вдруг озаботились бюджетными деньгами, тогда как в ряде других случаев используют их, что называется, в качестве расходного материала: на шикарные рабочие автомобили, роскошные банкеты и прочие не относящиеся к непосредственной работе нужны. Но да ладно, тут мы ведём речь не об этом.

Во-вторых, что за странное представление о том, что скоро нас везде будут пускать, принимая с распростёртыми объятиями? Это либо полное отсутствие перед глазами реальной картины происходящего, либо намеренная попытка ввести в заблуждение.

Свищев рассказал, каким способом стоит удержать российских спортсменов от смены гражданства

В-третьих, чего спортсмены должны ждать? Пока кроме каких-то непонятных рекомендаций от МОК, которые готовы соблюдать далеко не все международные федерации, нет никаких новых подробностей того, когда российские атлеты будут вновь интегрированы в мировую спортивную семью. Век спортсмена не слишком долгий, а тут предлагают посидеть в сторонке и ожидании не пойми чего.

И вот те, кто решил игнорировать все подобные советы, а стал думать своей головой, уже вовсю выступают и побеждают. Самый свежий пример – гребчиха Анна Пракатень. Весной она перешла из России в Узбекистан, а уже сейчас побеждает на серьёзных соревнованиях – Азиатских играх. Забавно, что до 2016 года она представляла Беларусь. Но разве это как-то мешало радоваться её победам в последние годы?

World Rowing разрешила россиянке Пракатень сменить спортивное гражданство

Соответственно, встаёт вопрос – продолжать ли поддерживать таких спортсменов? Они остаются нашими или уже нет? Кажется, тут каждый волен находить ответ сам, но прежде хотелось бы уточнить один момент: а вы болеете за флажок рядом с фамилией атлета или всё-таки часто сопереживаете ему, как человеку, оказавшемуся на наших глазах в главном моменте своей карьеры? Ведь в первом случае даже спортсмен в нейтральном статусе не должен вызывать никаких эмоций.

Источник фото: Олимпийский комитет Узбекистана

Конечно, это сложный вопрос, ответ на который не может быть простым. Но что мешает поддерживать тех, за кого переживали раньше? Они разве как-то изменились, стали другими людьми? Нет, поменялся только флажок. Может ли это быть главным фактором при выборе кого поддерживать, а кого нет? По-хорошему, не должен. К тому же у россиян будет не шибко большой выбор, за кого поболеть, на предстоящих Олимпийских играх.

источник: «Советский спорт»
Российского фигуриста экстренно забрали в больницу. Олимпийский чемпион защищал жену
Российского фигуриста экстренно забрали в больницу. Олимпийский чемпион защищал жену
Нападавших удалось быстро поймать.
25.09.2023 14:15
Фигурное катание
автор: Глеб Томашевский
«Зенит» лишился важного преимущества. Проблему вскрыл матч с «Локомотивом»
«Зенит» лишился важного преимущества. Проблему вскрыл матч с «Локомотивом»
Питерская команда проиграла на своем поле уже во второй раз в РПЛ за четыре матча.
25.09.2023 11:51
Футбол
автор: Юрий Усынин
Потапова и Шевченко обручились. История их любви началась с крепкой дружбы
Потапова и Шевченко обручились. История их любви началась с крепкой дружбы
В романтических отношениях теннисисты были не более года.
25.09.2023 10:46
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Бились в судорогах как паралитики. Игроков ЦСКА подло отравили перед матчем в Европе
Бились в судорогах как паралитики. Игроков ЦСКА подло отравили перед матчем в Европе
Страшный препарат подмешали в воду.
25.09.2023 08:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
Тряс кулаками и ругался матом. Месси жёстко ответил на провокацию фанатов
Тряс кулаками и ругался матом. Месси жёстко ответил на провокацию фанатов
Иногда даже Лео выходит из себя.
25.09.2023 00:00
Футбол
автор: Глеб Томашевский
У Дзюбы провалы в памяти. Недавний кумир миллионов падает всё ниже
У Дзюбы провалы в памяти. Недавний кумир миллионов падает всё ниже
Нападающий железнодорожников не набрал результативных баллов на поле, зато «отличился» в послематчевом интервью.
24.09.2023 23:03
Футбол
автор: Юрий Усынин
Бал новичков в Ростове. Чудо-приобретения ЦСКА спасли игру для армейцев
Бал новичков в Ростове. Чудо-приобретения ЦСКА спасли игру для армейцев
Команда Владимира Федотова вырвала ничью, провалив первые 16 минут матча.
24.09.2023 21:16
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Кади и Ленини съели «Урал». «Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ
Кади и Ленини съели «Урал». «Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ
Команда Гончаренко вчистую уступила подопечным Ивича.
24.09.2023 21:05
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»
«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»
Казанцы взяли реванш за поражение в первой игре с «Салаватом Юлаевым».
24.09.2023 19:34
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.