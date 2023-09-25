Наша девчонка победила за Узбекистан. Достойны экс-россияне поддержки на ОИ в Париже?

Недавно в одном из материалов мы уже рассуждали о том, что российских спортсменов, несмотря на энтузиазм министра спорта России Олега Матыцина, в Париже, скорее всего, будет крайне мало. Об этом в открытую говорил даже глава ОКР Станислав Поздняков. Сейчас прозвучали новые высказывания на тему «Олимпийские игры и россияне». Кто-то считает, что нужно использовать любую возможность пробраться в Париж, другие не согласны с такой позицией.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что спортсменам нужно просто проявить терпение: «Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну. Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта».

Источник фото: РИА Новости

Во-первых, не совсем понятно, почему тут чиновники вдруг озаботились бюджетными деньгами, тогда как в ряде других случаев используют их, что называется, в качестве расходного материала: на шикарные рабочие автомобили, роскошные банкеты и прочие не относящиеся к непосредственной работе нужны. Но да ладно, тут мы ведём речь не об этом.

Во-вторых, что за странное представление о том, что скоро нас везде будут пускать, принимая с распростёртыми объятиями? Это либо полное отсутствие перед глазами реальной картины происходящего, либо намеренная попытка ввести в заблуждение.

В-третьих, чего спортсмены должны ждать? Пока кроме каких-то непонятных рекомендаций от МОК, которые готовы соблюдать далеко не все международные федерации, нет никаких новых подробностей того, когда российские атлеты будут вновь интегрированы в мировую спортивную семью. Век спортсмена не слишком долгий, а тут предлагают посидеть в сторонке и ожидании не пойми чего.

И вот те, кто решил игнорировать все подобные советы, а стал думать своей головой, уже вовсю выступают и побеждают. Самый свежий пример – гребчиха Анна Пракатень. Весной она перешла из России в Узбекистан, а уже сейчас побеждает на серьёзных соревнованиях – Азиатских играх. Забавно, что до 2016 года она представляла Беларусь. Но разве это как-то мешало радоваться её победам в последние годы?

Соответственно, встаёт вопрос – продолжать ли поддерживать таких спортсменов? Они остаются нашими или уже нет? Кажется, тут каждый волен находить ответ сам, но прежде хотелось бы уточнить один момент: а вы болеете за флажок рядом с фамилией атлета или всё-таки часто сопереживаете ему, как человеку, оказавшемуся на наших глазах в главном моменте своей карьеры? Ведь в первом случае даже спортсмен в нейтральном статусе не должен вызывать никаких эмоций.

Источник фото: Олимпийский комитет Узбекистана

Конечно, это сложный вопрос, ответ на который не может быть простым. Но что мешает поддерживать тех, за кого переживали раньше? Они разве как-то изменились, стали другими людьми? Нет, поменялся только флажок. Может ли это быть главным фактором при выборе кого поддерживать, а кого нет? По-хорошему, не должен. К тому же у россиян будет не шибко большой выбор, за кого поболеть, на предстоящих Олимпийских играх.