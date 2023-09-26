«Ничего не надела под костюм». Российская чемпионка оголилась на льду после яркой победы

Ольга Граф годами шла к успеху на главном турнире в карьере - Олимпиаде-2014. На внутренней арене российская конькобежка к тому моменту завоевала уже немало призов на самых разных дистанциях, однако крупных международных наград в её карьере ещё не было. На домашних Играх спортсменка как раз могла исправить это недоразумение.

Исполнить мечту россиянке удалось, заодно разорвав соцсети. Сразу после финиша девушка неожиданно расстегнула спортивный костюм… под которым не оказалось нижнего белья.

Ольгу просто захлестнули эмоции.

Разделись всей командой. Откровенные фото российских футболисток взорвали интернет

Первая медаль сборной

9 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи разыгрывался очередной комплект медалей в конькобежном спорте. На этот раз женщины соревновались на дистанции 3000 метров, которая всегда давалась Граф хорошо: на двух последних чемпионатах России она выигрывала в этой категории золото.

В число главных фаворитов забега, однако, Ольга не входила. Дело в том, что участие в старте принимали трое знаменитых спортсменок, которые занимали первое место на этой дистанции на предыдущих Играх: немка Клаудия Пехштайн - в 2002 году, голландка Ирен Вюст - в 2006, а чешка Мартина Сабликова - в 2010. Казалось, что на этот раз девушки разделят три приза между собой.

Источник фото: РИА Новости

Однако Граф удалось вклиниться в это звёздное трио, совершив в Сочи мини-сенсацию. Россиянка прошла дистанцию за 4 минуты 3 секунды, установив национальный рекорд и выбив из числа лидеров Пехштайн, для которой эти Игры были уже шестыми в карьере.

Ольга опередила Клаудию примерно на полторы секунды, что позволило ей выиграть бронзовую медаль. Эта награда стала первой и последней для сборной по конькобежному спорту в индивидуальных забегах - выиграть вторую бронзу россиянкам удастся уже в командном турнире.

- Когда увидела результат на табло и поняла, что обогнала свой личный рекорд, подумала: «Вот это да!». Была безумно рада. Мне хотелось эту энергетику, которую дали болельщики, вернуть им, поблагодарить их за такую поддержку. Готова была выпрыгнуть из коньков, из комбинезона и каждого расцеловать, - цитирует Граф Sport24.

«Расстегнула на эмоциях»

Эмоции, словом, после успешного завершения гонки у Граф зашкаливали. От счастья девушка забылась настолько, что начала раздеваться прямо на льду. Пройдя финиш, Ольга начала расстёгивать тугую конькобежную униформу, которую спортсмены всегда носят на голое тело, тем самым оголив тело до низа живота.

0 У нас такие хорошие костюмы, облегают тело, и я ничего не одела под него. Когда закончила гонку, забыла об этом. Расстегнула на эмоциях и подумала: «О ужас», - рассказывала призёрка.

Источник фото: РИА Новости

Западные журналисты на турнире также просили девушку прокомментировать ситуацию. Ольга заявила, что не переживает по поводу того, что яркие кадры с её участием теперь могут разойтись по интернету. «Слишком много я не показала», - шутя отвечала Граф. И действительно, молнию спортсменка поправила довольно быстро, однако операторам хватило пары секунд, чтобы запечатлеть яркий момент. Видео в итоге действительно стало хитом в интернете, собрав десятки тысяч просмотров.

Эротические фото русской теннисистки внезапно попали в прессу. Звезду подставил американец

Олимпийский успех же в конечном счёте стал главным достижением в карьере Ольги. После Игр россиянка завоевала несколько медалей на чемпионатах мира, а от поездки в Пхёнчхан-2018 отказалась - из-за отсутствия там её коллег по команде. Два года спустя спортсменка завершила карьеру.