Касаткина шикарно переломила игру! Украинка Костюк ревела и психовала

К турниру в Токио Дарья Касаткина и Марта Костюк подходили по-разному. Россиянка после жёсткого поражения на US Open не выступала на протяжении трёх недель. Забегая вперёд, скажем, что такой подход себя, кажется, не слишком-то оправдал. А вот украинка, напротив, поучаствовала в турнирах в Сан-Диего и Гвадалахаре, так что с точки зрения игрового ритма была в более выгодном положении.

Между спортсменками существенная разница в классе: Касаткина – 13-й номер мирового рейтинга, а Костюк на сегодняшний день в конце пятого десятка и никогда в карьере не поднималась в топ-30. Однако в личных встречах преимущество было как раз у Марты – 2-1. Небольшой повод для оптимизма Дарье давало то, что последнюю очную дуэль она всё-таки выиграла. Вот только то была трава Бирмингема два года назад.

Уже первая партия показала, что россиянка, пожалуй, зря отдыхала так долго: не то что ни одного брейк-пойнта, даже «ровно» на чужой подаче ни разу не было. А вот украинка воспользовалась своим шансом в четвёртом гейме. Это был её единственный брейк-пойнт в партии, но больше и не понадобилось – 6:3.

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Второй сет выдался совершенно безумным – девять брейков в десяти сыгранных геймах. Дарья оказалась единственной, кто сумел-таки сохранить свою подачу хотя бы раз, что и принесло победу в партии – 6:4. Нервы у Марты стали сдавать уже в конце этого сета: на решающим мяча она попала смэшем в сетку после чего со всей злости ударила по второму мячу.

Третий сет снова изобиловал подаренными друг другу шансами – пять брейков. Однако Касаткина оказалась куда более устойчивой психологически. При счёте 3:3 и 0:30 на своей подаче россиянка выиграла четыре мяча подряд, а потом тут же взяла подачу соперницы. А дальше просто довела дело до победы – 6:3.

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Костюк только и оставалось, что плакать, психовать, бить ракеткой по скамейке и кричать что-то в сторону трибун и своей ложи, когда матч уплывал из рук. Понятно, что матчи между россиянами и украинцами всегда несут в себе дополнительное напряжение, но надо же как-то держать себя в руках.

В очередной раз мы стали свидетелями того, насколько важно в теннисе быть стрессоустойчивым и уметь владеть своими эмоциями. Когда доходит дело до слёз прямо на корте, то совершенно очевидно, что игрок полностью выбит из колеи. Костюк не выдержала давления, разнервничалась, и Касаткина её спокойно добила. Разумеется, никакого рукопожатия после матча не было, но этого и так никто не ждал.

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И хотя Дарья сумела пройти в 1/8 финала, ей определённо нужно что-то делать с качеством игры. В решающие моменты она действовала уверенно, но всё можно было закончить без лишней нервотрёпки, если бы не огромное количество ошибок: при 19 активно выигранных мячах их набралось аж 53. К счастью, Костюк «косячила» ещё больше – 61 раз.

Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Токио