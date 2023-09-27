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«Надо меньше пить «озверина». Война Губерниева и Вяльбе «зацепила» Исинбаеву

От конфликта известного комментатора и президента Федерации лыжных гонок России щепки летят во все стороны.
«Надо меньше пить «озверина». Война Губерниева и Вяльбе «зацепила» Исинбаеву
27 сентября 2023 11:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

То, что Дмитрий Губерниев и Елена Вяльбе, мягко говоря, недолюбливают друг друга было известно давно. И когда сталкиваются две настолько масштабные персоны, то осколками может зацепить и тех, кто вообще находится в стороне от этого конфликта. На этот раз они долетели аж до Испании, где сейчас проживает Елена Исинбаева.

«Пускай закроет свой рот и живет в своей Испании», «ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами», «сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь», «она здесь как сыр в масле каталась, никогда она там жить так не будет», «какого хрена она была одним из тех, кто писал новую конституцию», «или она дурочка, или она прикидывается, вот и всё» – и это только наиболее громкие высказывания Вяльбе в недавнем интервью.

Разумеется, Губерниев не мог пройти мимо такой горячей темы, поэтому сразу же обрушился в ответ на президента ФЛГР: «Кажется, Елена Валерьевна сейчас озабочена политической конъюнктурой, а не заботой о своих спортсменах, которая всегда остается на словах. Поэтому тут надо либо меньше пить «озверина», либо – коньяка по утрам».

РИА Новости

Для начала небольшая ремарка – почему Дмитрий так неровно дышит к коньяку по утрам, который нет-нет, да промелькнёт – то в резонансной истории с Ольгой Бузовой, то сейчас? Но суть не в этом, напиток благородный, поэтому успешные люди могут позволить себе его хоть по утрам, хоть по вечерам.

Изначально было непонятно, зачем Вяльбе настолько резко высказалась в сторону Исинбаевой, которая уже давно молчит и никого не провоцирует? Понятно, что у неё всегда был образ жёсткого человека, который за словом в карман не полезет, но не перебор ли это уже?

С другой стороны, мы говорим о трёхкратной олимпийской чемпионке, которая уже в роли главы российских лыж подняла вид спорта буквально с колен: от четырёх медалей на последней Олимпиаде до неё в Ванкувере (1+1+2) до умопомрачительного выступления в Пекине с 11-ю наградами (4+4+3).

Конечно, все эти достижения не дают разрешения хамить, но высказывать своё мнение, пусть кто-то с этим и не будет согласен – вполне. И как раз приведённые выше цифры говорят, что обвинения Дмитрия в том, что Елена заботится о своих спортсменах только на словах, не имеют под собой никаких оснований. Хотя её позиция, что на Олимпиаду не нужно ехать без флага и гимна, спорная, но об этом мы ранее уже рассуждали, поэтому возвращаться к данной теме не станем.

РИА Новости

Пожалуй, известный комментатор мог бы куда эффективнее поддеть своего оппонента, если бы обошёлся без слов про «озверин» и коньяк. А теперь в этом конкретном случае их заочный конфликт перешёл из потенциального обмена тонкими колкостями в аналог базарного балагана. Внимание-то, конечно, привлечёт, но будет ли хоть кто-то из них выглядеть в выгодном свете? Определённо нет.

При этом невинной жертвой на этот раз оказалась Исинбаева, которая уже давно старается не отсвечивать. Хотя определённая правда в словах, конечно, присутствует. Действительно, непонятно, почему человек, проживающий на другом конце континента, принимает участие в разработке новой конституции? Хотя, конечно, Елена скорее просто выступала в качестве рекламного лица, известной личности, которой симпатизировали миллионы. Да и работа в МОК подразумевает, и это прописано прямо на самом сайте организации, что его члены представляют интересы олимпийского комитета в своих странах. Как можно это делать, живя за тысячи километров?

РИА Новости

Надо понимать, что все подобные истории довольно многогранные, поэтому наивно полагать, что можно занять какую-то из сторон и оказаться на сто процентов правым.

Губерниев считает, что Исинбаева не заслужила гневной критики за свои высказывания

В Кремле прокомментировали слова Вяльбе о том, что Исинбаева предала Родину

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источник: «Советский спорт»
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