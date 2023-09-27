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Захотел на Олимпиаду — отрёкся от страны. Позиция главы ОКР удивляет

Заявление Станислава Позднякова ставит российских атлетов перед очень непростым выбором.
Захотел на Олимпиаду — отрёкся от страны. Позиция главы ОКР удивляет
27 сентября 2023 15:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

Буквально пару недель назад глава государства Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться интересами атлетов, решение об участии в Олимпийских играх должно остаться за ними. После этого особенно странно было услышать от главы ОКР Станислава Позднякова резкие слова.

— Если человек подписывается под декларацией, он оформляет, по большому счету, отречение от своей страны, — заявил недавно Поздняков.

Дальше идёт длинное рассуждение о том, как Запад с помощью таких мер пытается привнести раскол в российское общество. Звучит всё это крайне категорично и серьёзно, особенно на контрасте с довольно лояльными словами президента по поводу участия спортсменов, где каждый может сделать свой выбор. А у Позднякова всё выглядит так, что этого самого выбора как бы и нет.

Источник фото: РИА Новости

Подобный посыл от главы ОКР несёт для спортсменов недвусмысленный намёк – подпишешь декларацию и ты для нас становишься персоной нон-грата. Причём сам Поздняков признаёт, что некоторые атлеты согласны ставить подписи под документами подобного рода. Ирония в том, что именно такой категоричный и жёсткий подход главы ОКР как раз разделяет наших же спортсменов на своих и родных, которые отказались от всех навязанных меморандумов, и уже чужих, согласившихся с условиями международных организаций.

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Теннисисты, которые играют и живут за пределами России, или велосипедисты, выступающие за иностранные команды, не зависят, в том числе финансово, в своей подготовке от местных министерств, поэтому давление на них оказать подобным образом сложнее. А что делать остальным, кто хочет поехать на Олимпиаду, но понимает, что не может выступить против позиции ОКР, рискуя в дальнейшем лишиться места в сборной и хороших условий для тренировок?

Говорить о такой принципиальной позиции легче, когда у тебя на шее уже висят пять олимпийских медалей, четыре из которых – золотые. А количество наград с чемпионатов мира такое большое, что и в сумку-то не факт, что все влезут. А вот тем, кто пахал многие годы ради возможности наконец-то завоевать награду Игр, вряд ли также легко согласиться с его позицией.

Источник фото: РИА Новости

Наши чиновники говорят о желании Запада разобщить Россию, в том числе спортивное сообщество, но разве мы сами такими заявлениями и шагами не способствуем этой цели? Если ставить палки в колёса своим же парням и девчонкам, у которых будет теоретический шанс выступить в Париже, то мы никак себе этими действиями не поможем.

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Наоборот, у любого российского спортсмена, кто всё-таки выступит на главном соревновании следующего лета, будет повышенное внимание. Весь мир опять начнёт обсуждать, можно ли им выступать и как следовало поступить. Даже с учётом «нейтральности» миллионы болельщиков, в том числе то, кто изначально был в не в курсе, поймут, что это спортсмен из России.

А если они там ещё и смогут победить, то можно ли представить более удачную рекламу российскому спорту на самой большой сцене мира? От того, что мы запрёмся на все замки на внутренних стартах, лучше никому не будет.

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источник: «Советский спорт»
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