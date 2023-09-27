ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Американский баскетбол слабее» Трёхкратный чемпион НБА признал силу европейских команд

Дуэйн Уэйд отрицает превосходство США в одном из коронных для страны видов спорта.
«Американский баскетбол слабее» Трёхкратный чемпион НБА признал силу европейских команд
27 сентября 2023 20:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Кто родился в благословенные 1970-е или в начале 80-х хорошо помнят фильм «Белые не умеют прыгать» с блестящими актёрами Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном, где белокожий мошенник, отлично игравший в баскетбол показывал всем на практике, что совершенно ничего не смыслит в игре, где главенствуют чернокожие парни. Но это кино, а на деле ещё в финале мюнхенской Олимпиады 1972 года когда случилось знаменитое «Едешко на Белова» было очевидно, что парни из европейского баскетбола не особо отстают в развитии от маскулинных гигантов из НБА. Удивительно, что именно сейчас знаменитый американский баскетболист Дуэйн Уэйд обмолвился о том, что международный баскетбол жёстче, чем американский аналог.

«Там, где я рос, если ты видел белого ребёнка, то думал, что он не может быть лучше тебя. Потом я поиграл в международный баскетбол и понял: «О, нет, на самом деле они что-то могут». Международный баскетбол жёстче. Честно говоря, американский баскетбол слабее. Опыт участия в международных турнирах сразу же изменил моё восприятие. Игра на чемпионатах мира была другой, более жёсткой. США извлекла урок из бронзы на Олимпиаде в Афинах. До этого момента никто и подумать в команде не мог, что нас может кто-то обыграть», — цитирует Уэйда издание Mundo Deportivo.

Источник фото: Getty Images

Особенно впечатляет, что подобные откровения вышли сразу после громкого провала американской сборной на прошедшем недавно чемпионате мира на Филиппинах. Но Уэйду ли не знать об этом. На той самой Олимпиаде в Афинах 2004 года Дуэйн был в дрим-тим, которая с треском улетела на стадии полуфинала Аргентине, а потом чуть не опростоволосилась в матче за третье место Литве.

Помимо старины Уэйда в составе той команды были такие зубры, как Кармело Энтони, Леброн Джеймс, Ламар Одом и многие другие. Оказалось, что белые не только умеют прыгать выше, а ещё и гораздо эстетичнее и мощнее действуют в защите, особенно на подборах.

И, да, США извлекла урок лишь на определённый период период времени, после чего провалы вновь начали штамповаться пачками. И дело не только в официальных играх, поражения были и на стадии товарищеских матчей перед большими турнирами. А, нынче, сборная Германии правит балом в мире, Сербия ни в чём не уступаем парням из НБА, а составе большинства элитных сборных есть представители лучшей американской лиги.

Источник фото: Getty Images

То волшебство и харизму, которое привнесло в международный баскетбол участие самой первой «дрим-тим» на ОИ-1992 в Барселоне сошло на нет. Говоря футбольной терминологией - все уже давно научились играть в реальный баскетбол и нет больше огромной пропасти между НБА и, например, Евролигой.

Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе

источник: «Советский спорт»
«В еврокубки нас пока не вернут». Вячеслав Колосков — о снятии отстранения с российских футболистов
«В еврокубки нас пока не вернут». Вячеслав Колосков — о снятии отстранения с российских футболистов
Экс-президент РФС высказал мнение о резонансном решении УЕФА.
27.09.2023 18:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«План — драться в США». Бивол возвращается на ринг после годичного затишья
«План — драться в США». Бивол возвращается на ринг после годичного затишья
На примете уже есть пять топовых боксёров.
27.09.2023 17:00
Бокс
автор: Сергей Чиков
«Мы выполнили все условия». Глава РУСАДА — о взаимоотношениях с WADA
«Мы выполнили все условия». Глава РУСАДА — о взаимоотношениях с WADA
Также Вероника Логинова подвела итоги встречи с комитетом Госдумы по спорту.
27.09.2023 16:14
автор: Никита Плохих
Захотел на Олимпиаду — отрёкся от страны. Позиция главы ОКР удивляет
Захотел на Олимпиаду — отрёкся от страны. Позиция главы ОКР удивляет
Заявление Станислава Позднякова ставит российских атлетов перед очень непростым выбором.
27.09.2023 15:00
автор: Юрий Усынин
«Девочка уже на грани». Спортивный юрист рассказал, чего стоит ждать от слушаний по делу Валиевой
«Девочка уже на грани». Спортивный юрист рассказал, чего стоит ждать от слушаний по делу Валиевой
Сергей Алексеев отметил, что с юридической точки зрения правда на стороне российской фигуристки.
27.09.2023 13:48
Фигурное катание
автор: Элина Бурина
Россию люблю, но… на расстоянии. Агент Малкома рассказал о желании бразильца вернуться в «Зенит»
Россию люблю, но… на расстоянии. Агент Малкома рассказал о желании бразильца вернуться в «Зенит»
Мостовой и Клаудиньо запали в сердце больше, чем Неймар и Милинкович-Савич.
27.09.2023 11:42
Футбол
автор: Сергей Чиков
«Надо меньше пить «озверина». Война Губерниева и Вяльбе «зацепила» Исинбаеву
«Надо меньше пить «озверина». Война Губерниева и Вяльбе «зацепила» Исинбаеву
От конфликта известного комментатора и президента Федерации лыжных гонок России щепки летят во все стороны.
27.09.2023 11:30
автор: Юрий Усынин
Британский шантаж. Сборная Англии ответила УЕФА на допуск сборной России на международные турниры
Британский шантаж. Сборная Англии ответила УЕФА на допуск сборной России на международные турниры
Не все поддерживают допуск юношей до международных соревнований.
27.09.2023 10:01
Футбол
автор: Сергей Чиков
На турнире в Эстонии обнулили результаты россиянина. Он выступал с георгиевской лентой
На турнире в Эстонии обнулили результаты россиянина. Он выступал с георгиевской лентой
Соотечественники встали на защиту Ивана в социальных сетях.
27.09.2023 08:00
Велоспорт
автор: Сергей Колесников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.