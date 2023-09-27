«Американский баскетбол слабее» Трёхкратный чемпион НБА признал силу европейских команд

Кто родился в благословенные 1970-е или в начале 80-х хорошо помнят фильм «Белые не умеют прыгать» с блестящими актёрами Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном, где белокожий мошенник, отлично игравший в баскетбол показывал всем на практике, что совершенно ничего не смыслит в игре, где главенствуют чернокожие парни. Но это кино, а на деле ещё в финале мюнхенской Олимпиады 1972 года когда случилось знаменитое «Едешко на Белова» было очевидно, что парни из европейского баскетбола не особо отстают в развитии от маскулинных гигантов из НБА. Удивительно, что именно сейчас знаменитый американский баскетболист Дуэйн Уэйд обмолвился о том, что международный баскетбол жёстче, чем американский аналог.

«Там, где я рос, если ты видел белого ребёнка, то думал, что он не может быть лучше тебя. Потом я поиграл в международный баскетбол и понял: «О, нет, на самом деле они что-то могут». Международный баскетбол жёстче. Честно говоря, американский баскетбол слабее. Опыт участия в международных турнирах сразу же изменил моё восприятие. Игра на чемпионатах мира была другой, более жёсткой. США извлекла урок из бронзы на Олимпиаде в Афинах. До этого момента никто и подумать в команде не мог, что нас может кто-то обыграть», — цитирует Уэйда издание Mundo Deportivo.

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Особенно впечатляет, что подобные откровения вышли сразу после громкого провала американской сборной на прошедшем недавно чемпионате мира на Филиппинах. Но Уэйду ли не знать об этом. На той самой Олимпиаде в Афинах 2004 года Дуэйн был в дрим-тим, которая с треском улетела на стадии полуфинала Аргентине, а потом чуть не опростоволосилась в матче за третье место Литве.

Помимо старины Уэйда в составе той команды были такие зубры, как Кармело Энтони, Леброн Джеймс, Ламар Одом и многие другие. Оказалось, что белые не только умеют прыгать выше, а ещё и гораздо эстетичнее и мощнее действуют в защите, особенно на подборах.

И, да, США извлекла урок лишь на определённый период период времени, после чего провалы вновь начали штамповаться пачками. И дело не только в официальных играх, поражения были и на стадии товарищеских матчей перед большими турнирами. А, нынче, сборная Германии правит балом в мире, Сербия ни в чём не уступаем парням из НБА, а составе большинства элитных сборных есть представители лучшей американской лиги.

Источник фото: Getty Images

То волшебство и харизму, которое привнесло в международный баскетбол участие самой первой «дрим-тим» на ОИ-1992 в Барселоне сошло на нет. Говоря футбольной терминологией - все уже давно научились играть в реальный баскетбол и нет больше огромной пропасти между НБА и, например, Евролигой.