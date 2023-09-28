Великая чемпионка из России таинственно исчезла в морской пучине. Ей уже поставили памятник

В своё время за Натальей Молчановой закрепился негласный титул «королевы фридайвинга». Россиянка пришла в экстремальный спорт очень поздно, но всего за несколько лет сумела пробиться в мировую элиту. Женщина прославилась не только победами на крупнейших международных турнирах, но и сумасшедшими рекордами, многие из которых держатся до сих пор.

Путь великой чемпионки прервался внезапно. Трагедии в 2015 году не предвещало ничего: спортсменка отправилась на обыкновенное тренировочное погружение, каких в её карьере были уже сотни…

Однако на этот раз женщина на берег не вернулась.

Дебют в 40 лет

Плавание с детства было страстью Натальи. Девушка профессионально занималась спортом и в школьные, и в университетские годы, показывая на местных соревнованиях отличные результаты. Однако делать карьеры из своего увлечения в конечном счёте не стала, сосредоточившись после выпуска на семье.

Её брак, однако, оказался несчастливым. Наталья родила супругу двоих детей, но тот практически не помогал ей заниматься их воспитанием. Позже женщина узнала об измене мужа, после чего подала на развод и растила сына и дочь уже в одиночку, работая тренером по плаванию.

Когда дети выросли, женщина оказалась на распутье. Молчанова хотела найти себе новую цель в жизни - и выбор её неожиданно пал на фридайвинг. Об экстремальном виде спорта Наталья узнала из интервью известной дайверши Юлии Петрик, после чего связалась с ней и начала осваивать новую дисциплину. На тот момент спортсменке было уже 40 лет - казалось, что фридайвинг может стать для неё разве что дорогостоящим хобби… Но дело повернулось иначе.

Freediving

9 минут без воздуха

Именно Петрик впоследствии стала тренером Молчановой, которая всего за три года прошла путь от новичка до чемпионки мира. Уже в 2005 году российская спортсменка завоевала на соревнованиях в Лозанне три золотые медали, а затем ещё одну - в Ницце. С тех пор Наталья уже не покидала спортивный олимп, выиграв мировое первенство фантастические 22 раза.

За 13 лет карьеры россиянка установила несколько десятков рекордов. Первое достижение покорилось Наталье уже во время её дебюта на чемпионате России: она задержала дыхание на 5 минут 39 секунд. Спустя десять лет на чемпионате мира она побьёт уже мировой рекорд по этому показателю, продержавшись без воздуха 9 минут 2 секунды. В день своего 50-летия Молчанова также установит рекорд по нырянию в глубину без ласт: 66 метров.

Секрет успеха российской чемпионки интересовал многих её коллег. Дело оказалось не в объёме лёгких, а в особой технике погружения, которую использовала Молчанова. Своими наработками Наталья охотно делилась и даже писала по ним научные статьи и учебные пособия, будучи сотрудником Российского университета спорта.

Одним из самых успешных учеников спортсменки стал её сын Алексей - ныне 31-кратный чемпион мира, вместе с которым Молчанова однажды совершила уникальное погружение. Родственники вдвоём на одном вдохе прошли «Голубую дыру» - вертикальную пещеру в Красном море глубиной около 130 метров.

Freediving

Впервые Наталья оказалась на волоске от смерти в 2006 году. Тогда во время погружения на глубину 90 метров у спортсменки выпал шланг, соединяющий кислородный баллон с воздушным мешком. Тогда Молчановой чудом удалось поправить снаряжение на ощупь и остаться в живых, отделавшись лишь небольшими нарушениями в работе мозга - последствия этой аварии мучили её ещё несколько месяцев.

Во второй раз, к несчастью, спастись россиянке уже не удалось. Девять лет спустя Наталья отправилась на тренировочное погружение с группой у берегов Ибицы. Глубина - 40 метров; для такого профессионала, как Молчанова - простейшая задачка. Однако во время занятия случилось непредвиденное: из погружения спортсменка так и не вернулась.

Freediving

Что именно произошло в морской пучине - неизвестно до сих пор. По словам очевидцев, тело Молчановой через некоторое время всплыло на поверхность в 60 метрах от места погружения, после чего вновь исчезло. По-видимому, Наталья стала жертвой подводного течения, которое и унесло её в открытое море. Найти россиянку пытались несколько дней - но вскоре спасательные операции прекратили, а чемпионка была признана погибшей.

Память о знаменитой спортсменке жива до сих пор. Через четыре года после трагедии в турецком городе Кюш, где проходят фестивали по фридайвингу, Молчановой поставили памятник. В 2020 году же в российский прокат вышел фильм «Один вдох», в основу которого как раз легла уникальная биография Натальи.

Стая дельфинов спасла жизнь знаменитому пловцу. Ему угрожала двухметровая акула

Русский пловец утонул в бассейне прямо во время турнира. Врачи запрещали ему участвовать