Приснилась погибшая подруга. Загадочная смерть русского чемпиона потрясла весь мир

Александр Жиров был молодым советским горнолыжником, подававшим огромные надежды. Его талант признавали даже титулованные зарубежные соперники. Однако жизнь спортсмена неожиданно и таинственно оборвалась в самом расцвете.

Перед гибелью лыжник увидел вещий сон.

Про́клятый «Вольво»

В 15 лет Жиров попал в школу ЦСКА, но уже совсем скоро начал тренироваться в сборной СССР под руководством Леонида Тягачева. Юноша стремительно прогрессировал, и его стали посылать на международные соревнования. Первым значимым достижением стало второе место в слаломе на этапе Кубка мира в Болгарии. Александр тогда обошел даже знаменитого шведа Ингемара Стенмарка. Советскому спортсмену было всего 19 лет!

РИА Новости

К 1981 году Жиров уже считался одним из мировых лидеров в горнолыжном спорте. В марте советский спортсмен сотворил сенсацию, выиграв за 24 дня четыре старта на Кубке мира. В зарубежных СМИ это достижение стали называть «русским чудом».

За свой подвиг Жиров получил не только международное признание, но и кое-что существенное. Спонсор соревнований, французская компания Rossignol, должна была подарить первому советскому спортсмену, выигравшему этап Кубка мира, автомобиль «Вольво». Первым оказался Валерий Цыганов, однако последующий триумф Жирова заставил фирму изменить изначальные условия. Машина досталась Александру, а Цыганов получил всего лишь музыкальный центр. Сам он впоследствии признавался, что не видел смысла спорить с решением спонсоров.

Однако дорогой подарок в итоге оказался для Жирова роковым…

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Экстремальный спуск

Ходили слухи, что спортсмен любил весьма опасную забаву. Спускаясь с горы на автомобиле, он вынимал ключи из замка и разгонялся по инерции вниз. Однако подобное можно было делать лишь на советских машинах. У «Вольво» же при изъятии ключей мгновенно блокировался руль, и держать ситуацию под контролем становилось совершенно невозможно.

Есть версия, что именно это стало причиной трагической гибели Жирова. 18 мая 1983 года он вместе с друзьями катался на машине недалеко от деревни Шуколово Московской области. В результате опасной езды водитель не справился с управлением, и автомобиль улетел в овраг. Двое друзей Александра и он сам скончались сразу. Еще один человек выжил и впал в кому. Когда он вышел из неё, то оказалось, что его память полностью утрачена. Из-за этого детали аварии до сих пор остаются загадкой.

РФГС

Комментатор Владимир Андреев рассказывал, что перед покатушками ребята употребляли алкогольные напитки. Пристрастие к спиртному вообще было чуть ли не главной проблемой Жирова. На сборах он держал себя в руках, но, когда уезжал в отпуск, сразу же срывался.

Вещий сон

Таинственности смерти Жирова добавила еще одна подробность. Оказалось, что незадолго до рокового инцидента Александр видел во сне свою погибшую подругу — горнолыжницу Елену Панченко. Она разбилась в автокатастрофе в 1978 году на сборах в Вене, которые советские горнолыжники проводили совместно с австрийцами. В автобус со спортсменами врезался трамвай. Лене было всего 17.

Мама Панченко после смерти дочери обнаружила у нее письма, адресованные Жирову. Стало понятно, что девушка была тайно влюблена в Александра и боялась признаться ему в своих чувствах. Письма она так и не отослала, Жиров прочел их уже после её кончины. По свидетельствам современников, он плакал.

РФГС

Не исключено, что из-за воспоминаний о подруге Жиров позволил себе выпить в тот вечер, когда случилась трагедия. К тому же спортсмен был крайне подавлен из-за отстранения от работы в сборной Леонида Тягачева. Тренера тогда обвиняли в контрабанде джинсов.

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Смерть Жирова потрясла спортивных деятелей не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Извечный соперник Александра швед Стенмарк даже назвал того «гением». Похоронили спортсмена в родном Шуколово. Там же начали ежегодно проводить соревнования памяти известного лыжника.