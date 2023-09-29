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Без флага и гимна. Российских спортсменов допустили до Паралимпиады на особых условиях

Большинство членов МПК проголосовали не приостанавливать полностью деятельность ПКР.
Без флага и гимна. Российских спортсменов допустили до Паралимпиады на особых условиях
29 сентября 2023 17:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

Бились, бились и добились. Российские паралимпийцы смогут принять участие на ближайшей Паралимпиаде. Такое решение принято уже официально.

Наших паралимпийцев, уже казалось, что вовсе за спортсменов не считают. Никаких новостей об их возможном участии на самом крупном международном турнире вообще не было. И вот наконец-то процесс голосования членов Международного паралимпийского комитета прошёл. А оттягивали его как только могли, заставляя наших спортсменов жить в ожидании чуда. Ведь с такой риторикой в высказываниях в СМИ высших чинов паралимпийского движения никто бы уже и не удивился отказу в участии российским атлетам. Прогнозы не могли быть утешительными.

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Но МПК дал официальный комментарий. Теперь стали известны условия допуска россиян.

Источник фото: Getty Images

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако её спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит ТАСС заявление МПК.

Членство ПКР до сих пор не вернули, мы лишь частично, но отстранены. Зато спортсмены получили наконец-то официальную информацию об участии. Но смогут посетить соревнования далеко не все. В этом и загвоздка.

Разрешили присутствовать на Паралимпиаде только тем атлетам, которые выступают в индивидуальных соревнованиях. То есть, те спортсмены, которые отдали свой выбор в пользу командных видов, останутся дома. Они эти соревнования пропускают.

Источник фото: РИА Новости

Но есть более значимая и неприятная деталь. Российские паралимпийцы не смогут представлять свою страну. Участвовать на Паралимпиаде мы будем под нейтральным флагом. На гимн и символику рассчитывать тоже не стоит.

Эти условия допуска подойдут далеко не для каждого спортсмена. Многие посчитают правильным отказаться от участия в международных соревнованиях, в которых толком и нельзя будет представить свою страну. Но времени до стартов осталось совсем мало. Так что вряд ли уже что-то изменится. Выбор каждому предстоит сделать индивидуально, в частном порядке.

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