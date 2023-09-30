Мичков и хет-трик хорвата прибили «Торпедо». Юный талант забросил победную шайбу

В Нижнем Новгороде встретились две самые яркие вспышки начала сезона в Западной конференции. От автозаводцев многие ждали продолжение прошлогоднего взлёта и подопечные Игоря Ларионова не подвели. А победная серия заштатного прошлогоднего аутсайдера «Сочи» стало настоящим откровением сентября 2023 года.

Из гадкого утёнка в настоящего леопарда. Как «Сочи» стал лидером КХЛ

У «Торпедо» прямо сейчас идёт серия из четырёх побед, а последняя – над «Ак Барсом» (2:1 ОТ), и первое место на Западе. «Сочи» же, после шестиматчевой победной серии, с треском провалился в Москве, крупно уступив ЦСКА (1:7). Однако, южане продолжают идти в лидирующей группе команд.

ЛАРИОНОВСКИЙ РАЗМАХ

Никаких неожиданностей на старте матча. Мощные размашистые атаки «Торпедо» и попытки гостей в силовом стиле отдовинуть игру от своих ворот. При всей изящности наскоков нижегородского клуба, первый опасный эпизод в матче создали «леопарды», что, впрочем, никак не повлияло на хозяйский задор.

Усердствовали у волжан все - то выздоровевший капитан Кручинин нанесёт опасный бросок, то юный Артамонов выловит передачу и зарядит из средней зоны, однако прекрасно играл в эти минуты вратарь сочинцев Михаил Бердин. Три выхода «два в одного» пресёк голкипер гостей только за первую половину периода.

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ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Прорвало команды после того, как время первого периода перескочило экватор. Сначала бурная активность подопечных Кокорева привела к хлёсткому броску под перекладину лучшего бомбардира команды Борны Рендулича (12 очков в 12 матчах КХЛ), через несколько минут Андрей Белевич восстановил статус-кво. Какие-то секунды, и вновь хоккеисты «Сочи» отпраздновали успех - Кирилл Рассказов вывел гостей вперёд.

ХК "Сочи"

Не имеющий склонности импульсивно реагировать на ход матча рулевой нижегородской команды Игорь Ларионов неожиданно заменил вратаря - вместо Хуски на льду появился Кульбаков. Концовка первого отрезка проходила под акомпонимент атак «Торпедо», но сравнять счёт до сирены волжанам не удалось.

СПОКОЙНЫЕ «ЛЕОПАРДЫ»

Начало второго периода совершенно не отличалось от первого. Все птенцы Ларионова в атаку, где их опытными руками распределяли по позициям Коваленко и Кручинин. Молодые отплачивали бросками, но Бердин и дальше не желал пропускать, вылавливая почти всё, что летело в створ.

ХК "Торпедо"

Сбавили обороты обе команды к середине периода. И даже трибуны, обычно очень буйные и шумные в Нижнем Новгороде, как-то поутихли. Шла упорная борьба за инициативу, но решительно не получалось у команд провести опасные вылазки. На счастье хозяев, им перепало поиграть в большинстве, но «Сочи» не тушевался, и довольно спокойно реагировал на перепасовку в своей зоне, в итоге не позволив лидеру Запада сквитать разницу.

ХОККЕЙНЫЙ СУД БОББИ ЛИНЧА

И всё-таки за пять с небольшим минут до конца второго отрезка в очередной раз сработало нижегородское волшебство. Ларионов-младший снабдил североамериканского джокера (дебют в матче!) «Торпедо» Бобби Линча отменной передачей при игре в большинстве и новичок не подвёл. Два очка (1+1) в первом же матче за новый клуб - что-то такое волшебное сказал на английском дебютанту Профессор. При полном равенстве команды ушли на второй перерыв.

ХК "Торпедо"

ВРЕМЯ МИЧКОВА

В начале третьего периода вся игра свелась к вратарской дуэли Кульбаков - Бердин. Что-то невероятное творили парни на последнем рубеже. Уж какие броски делали в их стороны, а они в акробатических этюдах прерывали полёт шайбы и оставляли свои команды в игре.

За шесть с небольшим минут до конца третьего периода своё слово сказал «русский некстван». Манухов шарахнул от души по воротам хозяев, а добил снаряд в сетку Матвей Мичков, основательно подвесив итог бескомпромиссного матча.

БЕЙСБОЛКИ ДЛЯ ХОРВАТА

После гола сочинцев, Игорь Ларионов взял запрос на «оффсайд», но получил законное удаление, а потом ещё одно. И вышло так, что троица нижегородцев не смогла сдержать мощный натиск гостей. Рендулич не стал откладывать шикарную возможность для дубля в долгий ящик и пробил Кульбакова мощным щелчком. За шесть минут до конца Рендулич соорудил хет-трик изумительным броском под перекладину, по сути, поставив в этой игре жирную точку. Видимо, после яркой победы над «Ак Барсом» у волжан не хватило эмоций на «Сочи».