Канело отлупил очередного мешка. Сауль, хватит бегать от Бивола

В Лас-Вегасе, в одной из столиц мирового профессионального бокса, проходил главный поединок не только осени, но и всего года. Сауль «Канело» Альварес (59-2-2, 39 KO) должен был защитить свои пояса (WBC, WBA, IBF, WBO) в суперсредней категории (до 76,2 кг) в бою с Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO). При этом Чарло точно такой же абсолютный чемпион, только в полусреднем дивизионе, и специально поднялся на две категории выше, чтобы сразиться с Саулем, минуя бой с Тимом Цзю.

Ещё несколько лет тому назад, казалось, что Канело вряд ли кто-то сможет победить, настолько уверенно он чувствовал себя в своём дивизионе. Уже никто не вспоминал, что в 2013 году Альварес проиграл единственный поединок Флойду Мейвезеру. Не зазорно было проиграть одну из лучших боксёров в истории этого вида спорта.

Сауль пошёл бродить по весовым категориям, попутно снося одного претендента за другим, пока не встретился с россиянином Дмитрием Биволом. Именно в этом бою коса нашла на камень, а Бивол оказался не по зубам мексиканцу. Именно после этого боя акции Канело пошли стремительно вниз, специалисты заговорили о закате карьеры великого боксёра.

Источник фото: Getty Images

Джермелл Чарло за всю свою карьеру потерпел только одно поражение – от Тони Харрисона в 2018-м, но уже в следующем году обидчика нокаутировал. Пояса начал собирать в 2016-м году и с тех пор нокаутами выигрывал чаще, чем судейскими решениями.

Одногодки по возрасту, но в плане опыта и мощи мексиканец заметно превосходит своего соперника. Не многие верили в победу Чарло, потому что слишком хорошо все знают Сауля. И, несмотря, на то, что уже многие годы у Канело прослеживается прямолинейная тактика ведения боя, Альварес оставался всё таким же опасным и неудобным для любого соперника.

«План — драться в США». Бивол возвращается на ринг после годичного затишья

Первые три раунда Альварес чётко дал понять сопернику в каком-то ритме и темпе собирается действовать. Постоянные мощные удары в корпус и в голову, словно вкрученные винты проникали в Чарло, который даже не мог понять как на всё «великолепие» реагировать. На фоне Канело американский боксёр смотрелся будто легковес. А мексиканец продолжал преследовать Джермелла, как тень, выбрасывая множество мощных ударов то справа, то слева, не давая продохнуть оппоненту.

В пятом раунде уже Чарло решил подключить удары и скорость к своим пассивным действиям и несколько двоечек прошли на ура, правда, непонятно было как они влияют на мексиканца, потому что Сауль совершенно не реагировал на эти оплеухи. Ну а через пару раундов бой принял совсем односторонний характер. Канело продолжал наступать на соперника, а в середине седьмого отрезка отправил Чарло в нокдаун. Американец оклемался, но это был уже серьёзный звоночек.

Источник фото: Getty Images

В последних трёх раундах Чарло буквально выживал, бегая по рингу, а Сауль продолжал наращивать своё и без того внушительное преимущество. У американца была одна задача - выстоять до конца поединка, и он это с огромным трудом сделал. Близок был мексиканец к досрочной победе, но и так всё выглядело слишком закономерно. Никаких сомнений в итоге этого поединка у судей не было. Альварес забрал практически все раунды, не встретив сопротивления. Пора Саулю уже прорабатывать мысль о том, что нужен второй бой с Биволом, который всё окончательно расставит по своим местам.

Фьюри и Усик подписали контракт на бой. В супертяжёлом весе будет абсолютный чемпион