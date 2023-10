«Россияне продолжают принимать допинг». Американская журналистка набросилась на наших спортсменов

Американская журналистка из USA Todayжёстко прошлась по российским атлетам и нашему спорту в целом. Для начала надо понимать, что это крупнейшая газета в Америке, существенно опережающая по суммарной аудитории такие издания, как The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post. В общем, это далеко не какое-то маленькое фриковое издание, которое мало кто читает.

Вот её наиболее громкие высказывания:

«Во-первых, россиян вообще не должны были пускать на Олимпийские игры. 2014 год, спонсированная государством допинг-схема, пересылка пробирок через дырку в стене, очищение мочи. Их надо было выгонять в 2016-м, в 2018-м – это как минимум. Каждый раз им позволяют вернуться, половине или трети из них, и МОК никогда не наказывал Россию».

Журналистка USA Today: россиян надо выгонять с Олимпийских игр, они будут жульничать

«Пока не выгнать россиян с одной или двух Олимпиад, олимпийский мир, мир фигурного катания и других видов спорта не должен удивляться, когда россияне обманывают. Они это делают, поскольку занимались этим в 2014 году, когда не понесли настоящего наказания. И скандал с Валиевой просто очередной пример».

Журналистка USA Today: если бы Валиеву и её партнёров наградили на ОИ-2024, это была бы катастрофа

«Мы «шокированы», что россияне мошенничают на Олимпиаде и буквально затмевают любые другие события. Да нет, мы не должны удивляться. Это то, что делают россияне и, боюсь, продолжат делать, пока их не отстранят на пару Олимпиад. Это серьёзная проблема, и она никуда не уйдёт в ближайшее время. Никаких сомнений в этом нет».

Забавно слушать про допинг от представителя США. Например, если говорить про 2014 год, когда, по её словам, уже начала работу государственная допинговая программа, то россияне сдали 47 положительных проб, а представители Штатов… 61.

Идём дальше. Перед недавним чемпионатом мира по лёгкой атлетике всплыла любопытная информация о том, что американцев банально гораздо реже беспокоят допинг-офицеры. Из 142 членов сборной США перед домашним мировым первенством в последние десять месяцев не сдавали ни одного теста 18% атлетов – почти каждый пятый.

Кто-то может сказать, что раз их не ловили на самих соревнованиях, то какая разница? Но она есть, причём существенная. Сейчас допингисты стали умнее: используют микродозы и используют запрещённые препараты во внесоревновательный период, чтобы повысить возможности организма, но при этом вывести всю «запрещёнку» до старта.

Можно также вспомнить ещё одну любимую американцами уловку – терапевтические исключения. Благодаря слитым группой хакеров Fancy Bears мы узнали много интересного. Например, то, что спортсменов США с такими справками гораздо больше, чем всех остальных – несколько сотен. В 20 раз больше, чем россиян. При этом если у других стран количество таких «особенных» спортсменов не сильно отличается год от года и даже чаще сокращается, то, например, в 2015 году у США был взрывной рост – почти в полтора раза. Иными словами, несколько сотен элитных спортсменов вдруг резко обнаружили у себя серьёзные заболевания? Причём речь именно про выданные исключения, а не число поданных заявок. Это сразу выглядит подозрительно, но, конечно, не для самих североамериканцев с застланными звёздно-полосатым стягом глазами.

Давайте вспомним странную историю гимнастки Симоны Байлс на Олимпиаде в Токио. Она получила своё терапевтическое исключение за СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Для его лечения спортсмены запрашивают разрешение на прием стимуляторов, в частности, метилфенидата, который в России вообще приравнен к наркотическим средствам.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз выступит на ЧМ в Бельгии

В Японию его провоз запрещён и в итоге великая спортсмена опозорилась на Играх. Вот вам и заявления о том, что «терапевтические исключения не дают преимущества» и «не помогут здоровым показать лучшие результаты». Вопиющий пример. Правда, надо отдать должное её пиар-команде, которая эту неприглядную историю выставила в свете борьбы с психологическими проблемами. В итоге вместо позора – всеобщая похвала на родине и восхищение «смелой» девочкой, открывшей глаза нации на проблему. А по факту просто грамотно сместили вектор внимания.

А что насчёт спринтера Джастина Гэтлина, которого несколько раз ловили на допинге, но он каждый раз возвращался и спокойно выступал, выиграв уже после первого такого случая все пять своих олимпийских медалей. Вспомним и скандальную историю с Марион Джонс, выигравшую пять медалей (три золотые) на Олимпиаде 2000 года и лишённую их позднее за допинг.

Российская лёгкая атлетика буквально похоронена из-за допинговых скандалов, но можно вспомнить, что ещё пару лет назад у той же Америки одновременно за допинг были отстранены 18 спортсменов в этом виде спорта. Почему-то тогда никто не говорил о том, что надо отстранять целую федерацию и лишать её флага с гимном, хотя на лицо массовое применение спортсменами допинга.

Наконец, давайте разберёмся с «требованиями» этой самой неугомонной и даже агрессивной журналистки. Она говорит про отстранение от нескольких Олимпиад, вот только не приводит никаких доводов, как это должно искоренить допинг в нашей стране. По мановению волшебной палочки он должен просто пропасть, если очистить Игры от нас? Повышенное внимание допинг-офицеров, увеличение частоты тестирования, отстранение от спорта замешанных в аналогичных скандалах функционеров и тренеров – вот эти меры могут дать результат. А все банальные, но громкие крики и призывы к отстранению выглядят не более чем желанием нагадить конкуренту с Востока.

Американцы в очередной раз продемонстрировали свою эгоцентричность – в чужом глазу соринку видно, а в своём и бревна не хотят замечать. Ведь это другое…