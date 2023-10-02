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В 85 лет за решётку. Заслуженного тренера СССР признали виновным в педофилии

Его ждут 2 года в колонии строгого режима.
В 85 лет за решётку. Заслуженного тренера СССР признали виновным в педофилии
02 октября 2023 18:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: eanews.ru

От славы до позора один миг. Сначала ты кумир для детишек, а потом изгой общества. И если слава лёгким путём вряд ли достанется, то для изгнания хватит и одного неправильного действия.

Но нельзя использовать слово «ошибка» в контексте педофилии. Вот и наш антигерой не совершил ошибку, а совершил преступление. Николай Ражев – заслуженный тренер СССР по спортивному ориентированию. Помимо успехов на тренерском мостике, он был также знаменитым спортсменом. В своё время Ражев выигрывал чемпионаты мира, был капитаном сборной страны. Но и других «заслуг» у него хватает. 85-летнего тренера обвинили в педофилии по отношению к 11-летней девочке. Её мама подала в суд на наставника и выиграла дело. Хотя у Николая было большое количество сторонников. Его защищали и коллеги, и ученики. Но ведь дыма без огня не бывает.

Расследование дела продолжалось более двух лет. Но сейчас вынесен уже финальный приговор. Пенсионеру грозит два года в колонии строгого режима. Изначально мужчина должен был получить срок в семь лет. Но суд решил данное наказание смягчить и дать лишь два года заключения. Сам тренер признал вину. Но его коллеги уверяют, что так поступить Ражева заставили, обманув старика.

Источник фото: Федерация спортивного ориентирования России

Сам Николай на предпоследнем заседании до конца присутствовать не смог. Ему резко стало плохо. Скорая помощь отвезла обвиняемого в больницу. По сообщениям его коллег, у тренера был инфаркт. Его родственники и друзья даже проводили целый пикет в защиту обвиняемого. Но к отмене наказания это не привело.

Случаи педофилии детских тренеров в последнее время стали всё чаще. О таких делах молчать просто нельзя. Проблема существует, и её надо решать именно такими способами. Хочется верить, что огласка похожих историй приведёт к тому, что данные ситуации перестанут происходить вовсе.

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источник: «Советский спорт»
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