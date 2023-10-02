В 85 лет за решётку. Заслуженного тренера СССР признали виновным в педофилии

От славы до позора один миг. Сначала ты кумир для детишек, а потом изгой общества. И если слава лёгким путём вряд ли достанется, то для изгнания хватит и одного неправильного действия.
Но нельзя использовать слово «ошибка» в контексте педофилии. Вот и наш антигерой не совершил ошибку, а совершил преступление. Николай Ражев – заслуженный тренер СССР по спортивному ориентированию. Помимо успехов на тренерском мостике, он был также знаменитым спортсменом. В своё время Ражев выигрывал чемпионаты мира, был капитаном сборной страны. Но и других «заслуг» у него хватает. 85-летнего тренера обвинили в педофилии по отношению к 11-летней девочке. Её мама подала в суд на наставника и выиграла дело. Хотя у Николая было большое количество сторонников. Его защищали и коллеги, и ученики. Но ведь дыма без огня не бывает.
Расследование дела продолжалось более двух лет. Но сейчас вынесен уже финальный приговор. Пенсионеру грозит два года в колонии строгого режима. Изначально мужчина должен был получить срок в семь лет. Но суд решил данное наказание смягчить и дать лишь два года заключения. Сам тренер признал вину. Но его коллеги уверяют, что так поступить Ражева заставили, обманув старика.
Сам Николай на предпоследнем заседании до конца присутствовать не смог. Ему резко стало плохо. Скорая помощь отвезла обвиняемого в больницу. По сообщениям его коллег, у тренера был инфаркт. Его родственники и друзья даже проводили целый пикет в защиту обвиняемого. Но к отмене наказания это не привело.
Случаи педофилии детских тренеров в последнее время стали всё чаще. О таких делах молчать просто нельзя. Проблема существует, и её надо решать именно такими способами. Хочется верить, что огласка похожих историй приведёт к тому, что данные ситуации перестанут происходить вовсе.