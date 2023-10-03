Российская парашютистка разделась догола во время полёта. Ей были срочно нужны деньги

Финансирование спорта, в том числе любительского - давняя проблема нашей страны. Даже некоторым крупным клубам, специализирующимся на популярных видах спорта, оказывается трудно получить нужное финансирование. Малый и средний бизнес инвестировать в спортивные команды чаще всего отказывается, не видя в этом особенной пользы, а добиться средств от государства мешают бесконечные бюрократические проволочки.

Неудивительно, что бедственное положение иногда доводит спортсменов до отчаяния. Для того, чтобы наконец привлечь деньги к любимой дисциплине, воронежская парашютистка восемь лет назад решилась… на стриптиз в воздухе.

Акция девушки произвела мощный резонанс.

Соцсети Галины Бойковой

Парашютный активизм

Галина Бойкова начала заниматься прыжками с парашютом в 2005 году, когда ещё училась в университете. Со временем новый спорт стал для девушки не просто увлечением, а настоящей страстью. Спустя несколько лет она захотела связать со своим хобби жизнь и начала работать в региональной федерации парашютного спорта в качестве видеооператора.

В 2014 году россиянка пошла ещё дальше, став заместителем председателя в объединении парашютистов Черноземья: Галина горела желанием развивать любимый спорт на своей малой родине. Для этого, правда, местным организациям нужны были солидные деньги. Тренировки и прыжки обходятся парашютистам недёшево - и в большинстве случаев платить за проведение всех этих мероприятий приходится им самим.

Вскоре, впрочем, Бойкова нашла способ привлечь внимание к своему экстремальному хобби. Спортсменка стала заниматься… «тематическими» прыжками.

Пресса начала писать о Галине в 2015 году, когда та уже провела несколько ярких акций, которые обычно приурочивала к знаменательным датам. К примеру, в День ВМФ спортсменка совершила прыжок в костюме моряка, в Хэллоуин - парила в воздухе с тыквой, а в День строителя - с кирпичом и мастерком. Открытие же очередного сезона парашютистка отпраздновала полётом с домашним ковриком. Однако по-настоящему прославиться девушке помогла другая, куда более провокационная акция.

Соцсети Галины Бойковой

Стриптиз в полёте

Необычный прыжок Бойкова совершила в конце июня 2015 года. Перед очередным полётом вместо спортивной формы или тематического костюма девушка надела только голубой купальник. И то, как выяснилось, только для того, чтобы избавиться от него в воздухе.

Во время прыжка спортсменка умудрилась полностью раздеться, сбросив бельё с огромной высоты. Акцию Галины запечатлела камера, а снимки, на которых тело россиянки прикрывают только парашютный комплект, тут же разлетелись по сети. Благодаря этому «стриптизу» о девушке впервые написали крупные СМИ, включая федеральные, а местные газеты даже обратились к ней за комментарием.

Тогда-то Бойкова и объяснила смысл своего поступка. Провокационной акции девушка дала название «Гол как сокол», желая своей наготой подчеркнуть проблему безденежья в парашютном спорте.

Причём, на тот момент вопрос о финансах стоял для Галины и её коллег действительно остро. В прошлом парашютистки из Черноземья установили рекорд, собрав в воздухе фигуру из 12 человек, и в 2015 году готовились к новому достижению. Теперь они планировали задействовать в прыжке уже 20 спортсменов, но для столь массового прыжка региональной команде не хватало средств.

Соцсети Галины Бойковой

Девушкам требовалось 350 тысяч рублей - и собрать эту сумму нужно было срочно, в течение трёх недель. В противном случае число парашютистов, участвующих в прыжке, пришлось бы сокращать, а вместе с тем и отказаться от рекорда.

Судя по всему, реализовать затею девушкам в итоге так и не удалось. В октябре, однако, парашютистки всё же установили новый рекорд, но другого свойства: 14 спортсменок собрали в воздухе фигуру цветка. После этого Бойкова вновь рассказывала прессе о проблеме с деньгами, из-за нехватки которых прыжок долго откладывался, а через несколько лет покинула управляющую должность в региональном объединении. Прыжки с парашютом девушка совершает и по сей день.

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