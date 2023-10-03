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Российского гимнаста нашли мёртвым на остановке. Он не успел добраться до Европы

В неожиданной смерти спортсмена обвинили олимпийского чемпиона.
Российского гимнаста нашли мёртвым на остановке. Он не успел добраться до Европы
03 октября 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

В своё время Евгений Шабаев считался одним из самых перспективных гимнастов страны. В середине 90-х спортсмен заработал звание абсолютного чемпиона России, а вскоре проявил себя и на международной арене. Полностью раскрыть свой потенциал талантливому парню помешали проблемы со здоровьем, однако заканчивать карьеру тот не спешил, найдя для себя новые возможности в Европе.

Но уехать за границу Шабаев не успел. Жизнь спортсмена, чьё тело обнаружили на автобусной остановке, прервалась при загадочных обстоятельствах.

В гибели Евгения обвиняли… олимпийского чемпиона.

В шаге от Олимпиады

Евгений увлёкся гимнастикой в раннем детстве. Чтобы найти активному ребёнку полезное занятие, родители отправили его в секцию «Динамо», находившуюся недалеко от их дома. Тренеры быстро разглядели у парня талант, и тот начал стремительно прогрессировать, на юношеском уровне превратившись уже в настоящую национальную звезду.

Свой исключительный статус Шабаев подтвердил в 1993 году, выиграв чемпионат России, а затем и национальный кубок - учитывая уровень конкуренции в стране, достижение это было по-настоящему серьёзным.

Тогда же гимнаст стал прочным членом российской сборной. В следующем сезоне он представлял страну на чемпионате мира в Дортмунде, где завоевал серебро в командном турнире. В одной команде с Евгением тогда выступал его старший коллега Алексей Воропаев - именно он впоследствии, судя по всему, сыграл решающую роль в судьбе молодого спортсмена.

РИА Новости

Пик карьеры Шабаева пришёлся как раз на середину десятилетия. На следующем чемпионате мира спортсмен выиграл бронзовую медаль, получив шанс побороться за место в олимпийской сборной. Планы гимнаста нарушила неожиданная травма: на Игры-1996 в Атланте он в итоге отправился лишь в качестве запасного, чьи услуги команде-победительнице в итоге не понадобились. Парень, однако, сдаваться не собирался: в интервью он признавался, что мечтает выиграть золото чемпионата мира и Олимпиады.

«Часы продолжают тикать»

К сожалению, сбыться мечте спортсмена оказалось не суждено. Вскоре Евгения подкосила очередная травма, после которой тот выпал из расположения сборной: к 25 годам конкурировать с более молодыми и здоровыми коллегами он уже не мог. Однако уходить из спорта Шабаев не стал, решив попробовать себя за границей: в 1998 году он получил предложение из немецкого клуба.

- Часы продолжают тикать, пока ты сидишь травмированный. У меня уже было пять травм, три операции. Некоторые люди уже могли бы бросить всё, но я не хочу. Я посвятил гимнастике 12 лет, и не хочу, чтобы всё это было напрасно. Травма есть травма, всё пройдёт, - говорил Евгений.

Незадолго до отправления спортсмен неожиданно скончался. 5 августа тело молодого гимнаста обнаружили у автобусной остановки - при этом обстоятельства его смерти оставались неизвестными. Диагноз врачей - сердечный приступ - также не прояснял ситуации.

РИА Новости

Родители Шабаева, впрочем, быстро определили возможного виновника. Подозрение родственников пало на Воропаева, к тому моменту уже находившегося в сборной на плохом счету. Дело в том, что Алексей уже несколько лет страдал от тяжёлой зависимости - и даже пытался подсаживать на наркотики других гимнастов. Именно с ним перед гибелью активно общался Евгений - и именно с ним провёл последние часы.

Официально причастность олимпийского чемпиона к смерти Шабаева доказана не была, однако в сборной он тут же стал персоной нон грата. После этого Воропаев пропал с радаров на много лет - о нём заговорили вновь лишь после новостей о его собственной трагической смерти. Алексей скончался от последствий зависимости в возрасте 33 лет.

Олимпийского чемпиона из России убили наркотики. Парень даже тренировался «под кайфом»

источник: «Советский спорт»
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