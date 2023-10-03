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Надо меньше молоть языком. Кудерметова размазала украинку по корту

Леся Цуренко перед игрой наговорила много всего, а в матче получила две «баранки».
Надо меньше молоть языком. Кудерметова размазала украинку по корту
03 октября 2023 15:58
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В Пекине (Китай) проходит крупный турнир WTA-тура, в котором уже на стадии 1/16 финала в очередной раз пересеклись российская и украинская теннисистки – Вероника Кудерметова и Леся Цуренко. Очевидным фаворитом матча была наша девчонка, но игра в итоге затянулась на три сета, да ещё и прерывалась дождём.

Вероника на прошлой неделе выиграла турнир в Японии, поэтому пропускала первый круг пекинского турнира. Соответственно, для неё игра против украинки оказалась дебютной на кортах китайской столицы. Но это вряд ли сильно беспокоило Кудерметову, которая только что приехала из Токио с тиутулом, одолев по ходу дела сильнейших соперниц – в финале четвёртого номера рейтинга WTA Джессику Пегулу, в полуфинале соотечественницу Анастасию Павлюченкову, а в четвертьфинале долгое время лидировавшую в женском туре Игу Свёнтек.

Источник фото: Getty Images

Цуренко стартовала раньше, поэтому одну встречу уже выиграла. Правда, напрягаться особо ей не пришлось: Чжу Линь из-за травмы действовала откровенно плохо, проиграла девять геймов подряд, а затем просто снялась с игры. В преддверии принципиального матча с россиянкой Леся наговорила в медиа много всего, о чём мы уже писали ранее. Выглядело это довольно жалко, поэтому вдвойне хотелось, чтобы Кудерметова наказала особо говорливую оппонентку.

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Правда, начало встречи пошло не по плану: Вероника сходу проиграла свою подачу, но тут же исправилась и забрала чужую. На пару геймов ситуация успокоилась, но затем Цуренко умудрилась взять ещё раз подачу нашей девчонки, причём под ноль. После этого она уверенно удержала преимущество и выиграла первую партию со счётом 6:3.

Источник фото: Getty Images

Во второй партии Кудерметова собралась и выглядела совершенно другим игроком: уверенным в своих силах, будто неудачи первого сета вообще не было. Первый брейк – потрясающий приём на вылет, второй – мощный размен ударами, который не выдержала украинка и пробила мимо. А потом пошёл дождь. Сразу появились опасения, что вынужденная пауза может сбить настрой Вероники, у которой игра не просто наладилась, а стала почти образцовой – у неё получалось буквально всё.

К счастью, нашу девчонку уже ничто не могло остановить. Она уверенно забрала не только два оставшихся гейма во втором сете, но и не позволила сопернице выиграть ни одного в решающей партии – 6:0, 6:0. Цуренко ещё что-то пыжилась в первом гейме третьего сета, но Кудерметова её быстренько осадила, а потом откровенно унизила итоговым разгромным счётом.

Вероника – умничка и красавица. Буквально днём ранее она обошла в чемпионской гонке WTA Дарью Касаткину, став лучшей среди россиянок, а теперь устроила такую головомойку сопернице в принципиальном матче после не слишком удачной первой партии.

При примерно одинаковом количестве невынужденных ошибок Кудерметова заметно превзошла Цуренко по активно выигранным мячам – 23 против 11. Да и эффективность реализации брейк-пойнтов оказалась впечатляющей – 7 из 9.

Источник фото: Getty Images

Дальше Веронике играть с Кори Гауфф, которая больше трёх часов мучилась с Петрой Мартич и победила только на тай-брейке третьего сета. Если россиянка сыграет с такой же эффективностью, как во второй и третьей партии, то мало американке не покажется.

Кудерметова победила украинку Цуренко, выиграв два сета всухую на турнире в Пекине

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