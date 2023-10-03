Зверев – клиент Медведева. Даниил вышел в финал, сыграв почти идеально

В эти дни в китайском Пекине проходит крупный турнир ATP-500, но это даже не «Мастерс», поэтому довольно неожиданно видеть такое яркое представительство в полуфиналах, достойное чуть ли не турнира «Большого шлема». Первыми на корт вышли Даниил Медведев и Александр Зверев.

Занятно, что букмекеры считали россиянина довольно явным фаворитом матча, хотя полтора месяца назад в Цинциннати немец оказался сильнее в трёх сетах. Но вообще, Саша – клиент Дани. Начиная с 2019 года, они провели друг с другом 13 матчей, из которых Медведев выиграл 10.

Медведев — король жёсткого покрытия. Такой корт будет в финале US Open

На пути к очной игре россиянин отдал только один сет, хотя играть пришлось сразу с тремя опасными соперниками – Томми Полом, Алексом Де Минором, а также Уго Умбером. Ниже всех из этой троице в рейтинге француз, но именно он добрался до четвертьфинала, где сумел «откусить» один сет у Медведева.

А вот Зверев в каждом из трёх предыдущих матчей на турнире терял одну партию, хотя у него не было ни одного представителя топ-20 мирового рейтинга ATP, тогда как у Даниила таких встретилась парочка. Занятно, что немец все три раза проиграл на тай-брейке.

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Начало первой партии было спокойным и даже где-то монотонным: игроки брали по очереди свои подачи, причём в первых шести геймах ни разу дело не дошло даже до счёта «ровно», не то что брейк-пойнтов. Первые сложности возникли на подаче Даниила, но россиянин выстоял и не позволил сопернику выйти вперёд. А потом ускорился в самый решающий момент.

Александр при счёте 4:5 сперва пробил простой удар в сетку, потом Медведев оформил потрясающий приём на вылет, а затем ещё одна неаккуратная игра немца привела к двойному сет-болу у Даниила. Зверев отыгрался, но потом снова ошибся. И с третьей попытки россиянин забрал сет шикарным обводящим ударом.

Во втором сете первый брейк-пойнт снова оказался у Александра. Уже в третьем гейме Даниил трижды почти подряд сыграл неаккуратно, разбавив эту серию промахов эйсом, и устроился на неприятный счёт 15:40. Но наш парень не дрогнул – выиграл четыре розыгрыша подряд. Следующие два гейма на своей подачи россиянин брал под ноль, а вот на приёме прощупывал Зверева, выигрывая по паре розыгрышей.

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Решающий удар, причём снова сразу в нокаут, Медведев нанёс в восьмом гейме. Сперва при счёте 30:30 Зверев допустил неточность во время атаки, промахнувшись по ширине, а затем уже выход к сетке никак Александру не помог спасти свою подачу. После этого Даниил спокойно забрал гейм, сет и матч, не отдав сопернику больше ни одного розыгрыша. Получается, что в матче борьба вроде была, но вроде и нет – 6:4, 6:3.

Мы увидели в этом матче классического Даню – спокойный настолько, что кажется флегматичным, заигрывающий с публикой после удачных розыгрышей, постоянно использующий разную глубину ударов с целью запутать и сбить с толку соперника, а также шикарно чувствующий границы корта, благодаря чему часто укладывающий мячи прямо под линию.

Общее впечатление подтверждают цифры – 19 активно выигранных мячей и всего лишь одна невынужденная ошибка. Вы можете себе представить такую эффективность? Причём против соперника из первой десятки рейтинга, а не какого-нибудь ноунейма из конца первой сотни.

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Не зря россиянин считает своим любимым покрытием именно хард. Он стал только третьим в истории Открытой эры (после Роджера Федерера и Новака Джоковича), кто вышел уже в третий раз за один год в семь или более финалов на этом покрытии. Кстати, ранее мы уже разбирали, почему Даниил настолько эффективен на жёстком покрытии.

Медведев обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Пекине

Теперь Медведев отдыхает и готовится к финалу турнира в Пекине, где сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.