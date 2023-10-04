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«Белая форма означает - сдаемся!». Винер против Олимпиады под нейтральным статусом

Президент ВФХГ заявила, что носить белую форму равносильно тому, чтобы сдаться.
«Белая форма означает - сдаемся!». Винер против Олимпиады под нейтральным статусом
04 октября 2023 12:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

«Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть, другого мы не понимаем и не принимаем. Сейчас – белая форма, сдаемся. Считаю, что такого унижения наша страна не должна терпеть. Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?Вот, убрали паралимпийцев, это позор, это обыкновенный фашизм», – свежее заявление Ирины Винер в интервью РИА «Новости».

На это резонансное высказывание главы Всероссийской федерации художественной гимнастики уже ответил бывший министр спорта Павел Колобков. Он высказался в схожем ключе, но всё-таки предложил не торопиться с громкими словами: «Прежде чем делать какие-то выводы, надо дождаться этих условий, которых потребуют от наших спортсменов».

РИА Новости

Действительно, зачем торопиться делать громкие заявления, что мы никуда не поедем без флага и гимна, если окончательных условий нам ещё так никто и не поставил? А теперь получается, что целые группы спортсменов из разных видов спорта после слов своих руководителей прекрасно понимают, что улетучивается даже теоретическая возможность выступить на Олимпийских играх. Такой подход сложно назвать хорошей мотивацией для атлетов продолжать пахать и готовиться непонятно к чему.

Ирина Александровна говорит о том, что белая форма нейтрального спортсмена будет означать, что мы сдались. Но, подождите, всё как раз наоборот. Мы можем показать всему миру, что россияне здесь и готовы продолжать борьбу. В такой ситуации каждая медаль наших парней и девчонок будет на вес золота. А если мы просто откажемся, то, уверяю, весь мир и не вспомнит, что России нет на Играх.

РИА Новости

Также неправильно настолько легко разбрасывались такими словами, как фашизм. Невозможно даже вообразить, как сильно наш народ пострадал от этой идеологии, поэтому в данном случае стоит быть аккуратными, особенно не совсем понимая их суть. Всё-таки фашизм подразумевает превосходство какой-то конкретной нации над всеми, а не вычёркивание из мирового сообщества кого-то одного, на что жалуются наши официальные лица. Как вообще Западный мир может быть фашистским, если эта идеология чуть ли в своей основе отличается ярым антилиберализмом? Но не будем углубляться в детали.

В конце концов, Винер относительно легко делать такие резкие заявления. В России крайне мало кабинетов, в которые она была бы не вхожа, поэтому выбить нужное финансирование для своих спортсменок ей не составит никакого труда. А когда есть деньги, классные условия для занятий, то в таких условиях пережить отстранение куда проще. К тому же, художественная гимнастика – вид спорта, где нет прямого соперничества между спортсменками. Поэтому при создании отличных условий, а они, конечно, у художественной гимнастики есть, можно до посинения отрабатывать программы и различные элементы.

РИА Новости

А что делать ребятам из игровых видов или тех, которые подразумевают непосредственную борьбу с соперниками на дистанции? Как им компенсировать резкий провал в уровне конкуренции? Ответ тут простой – никак. И после возвращения на мировую арену в этих видах спорта нас ждёт оглушительный обвал результатов. По крайне мере, на какое-то время.

По этой причине хотелось бы, чтобы уважаемые люди, к словам и доводам которых прислушиваются миллионы, всё-таки более осторожно и обдуманно подбирали слова, прежде чем делать очередное громкое заявление.

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источник: «Советский спорт»
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