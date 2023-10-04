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Русский царь пал. Синнер впервые обыграл Медведева

Итальянский теннисист после шести поражений обыграл Даниила, причём сразу в финале.
Русский царь пал. Синнер впервые обыграл Медведева
04 октября 2023 17:20
автор: Юрий Усынин
автор фото: China Open

В Китае на мужском турнире ATP 500 собралась очень интересная компания. До финала в итоге добрались Даниил Медведев и Янник Синнер. Эти парни занимают третье и седьмое места в мировом рейтинге, поэтому зрители имели полное право ожидать интересного матча высокого уровня игры.

Ранее теннисисты встречались друг с другом шесть раз. Интересно, что каждый раз победа доставалась россиянину, а итальянец в лучшем случае через раз выигрывал хотя бы один сет. В текущем году это уже третья очная игра Даниила и Янника. В феврале в Роттердаме россиянин проиграл первый сет, но затем в двух следующих отдал суммарно только четыре гейма. Это, кстати, тоже был финал. А в апреле ещё в одном решающем матче, но уже в Майами, Медведев не отдал сопернику ни партии.

Источник фото: Getty Images

Здесь, в Пекине, путь к решающему матчу, по идее, был сложнее у российского теннисиста: ему уже трижды пришлось играть против соперников из топ-15 мирового рейтинга ATP. С каждым он расправился в двух сетах, а против Александра Зверева в полуфинале допустил всего лишь одну невынужденную ошибку, что выглядело просто невероятно. Правда, одну партию по ходу турнира наш соотечественник всё-таки проиграл, но это ему никак не помешало добраться до решающей игры.

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У Синнера в первых двух матчах были соперники из четвёртого десятка рейтинга, хотя британец Дэниел Эванс заставил итальянца напрячься. Как и Григор Димитров, также отобравший у Янника один сет. Остановить поступь долговязого спортсмена должен был великолепный Карлос Алькарас, но вместо этого испанец был бит в двух сетах, причём во втором сумел выиграть всего лишь один гейм.

Очевидно, что недооценивать Синнера было бы большой ошибкой как для самого Даниила, так и его болельщиков. И Янник это продемонстрировал уже в первом же гейме, когда оформил брейк. Всего за первые шесть геймов теннисисты по два раза взяли подачи друг друга, а затем несколько успокоились. В оставшееся время обошлось без брейков, но упорная борьба на подачах то одного, то второго получалась регулярно.

Источник фото: Getty Images

Дело дошло до тай-брейка, на котором у россиянина сразу дела пошли не лучшим образом: сперва удар в сетку, а затем двойная ошибка. В итоге ещё один аут, непринятая подача, уверенный розыгрыш от итальянца, и вот уже счёт 5:0. Понятно, что вытащить партию с такого счёта было уже не реально: игроки выиграли ещё по два очка, на чём и закончили с борьбой в первом сете.

Во второй партии дела обстояли схожим образом, только обошлось без кучи брейков. Самый реальный шанс был на подаче россиянина в третьем гейме, когда Синнер имел сразу три брейк-пойнта, включая двойной, но так ни один и не реализовал. Сперва пошёл к сетке, но не подготовил выход должным образом, потом не справился с подачей, а в третьем случае тоже не имел особых шансов взять розыгрыш, так как Медведев всё сделал чётко в два хода – подача и удар на вылет.

В следующих четырёх геймах на двоих теннисисты выиграли на приёме суммарно только одно очко. Дальше они продолжили брать свои подачи, пусть и не в таком доминирующем стиле. И всё снова пришло к тай-брейку. Началось всё для Медведева знакомо – 0:3. Благодаря своей подаче удалось подобраться в счёте вплотную, но потом ещё один необязательный промах привёл к неприятному отставанию при переходе.

Источник фото: Getty Images

Окончательно Синнер прибил Медведева шикарным розыгрышем, которым он заработал матч-бол. Оба игрока прекрасно проявили себя, набили под три десятка активно выигранных мячей и порадовали зрителей упорным матчем. Ну и поражение фаворита тоже многим нейтральным зрителям наверняка понравилось.

Россиянину переживать некогда – уже сегодня стартует «Мастерс» в Шанхае, а за ним вскоре и парижский. А вот Синнер наверняка воодушевлён, ведь нынешний сезон и так был, пожалуй, лучшим в его карьере. Ранее итальянец уже выиграл в Монпелье, а также «Мастерс» в Торонто.

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