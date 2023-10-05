Называли стукачом и предателем. Русский герой Олимпиады променял Родину на Европу

Илья Черноусов был одним из героев Олимпиады в Сочи, но быстро превратился в одну из самых одиозных фигур в российских лыжах. Его обвиняли в доносительстве и предательстве, а сам спортсмен предпочёл России европейскую страну.

Как и почему известный лыжник решил поменять гражданство в 2020 году.

Несостоявшееся золото

До сочинской Олимпиады главным достижением Черноусова на международной арене было серебро чемпионата мира – 2011 в скиатлоне на 30 км. На Играх 2014 года Илья также пришел к финишу третьим, но уже в масс-старте, уступив соотечественникам Александру Легкову и Максиму Вылегжанину.

Когда после Олимпиады разгорелся допинговый скандал, Легкова и Вылегжанина дисквалифицировали, а их результаты »зависли». Казалось, теперь-то Черноусов получит долгожданное золото! В сборной России даже заподозрили лыжника в стукачестве.

«Сдаёт своих партнёров и товарищей, с которыми долго шёл к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — говорил изданию «Газета.ру» тренер сборной Юрий Бородавко.

Источник фото: РИА Новости

Сам Черноусов, разумеется, причастность к сливам информации о допинге отрицал. Слова Бородавко он назвал «блефом», хотя и не очень понятно, для чего Юрию Викторовичу нужен был этот блеф.

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Однако стать олимпийским чемпионом за счёт дисквалификации соотечественников Черноусову не удалось. Суд встал на сторону Легкова и Вылегжанина и сохранил результаты сочинского масс-старта. Это произошло в 2018 году, а уже через два года Илья решил получить гражданство европейского государства — Швейцарии.

«Это не проблема»

Причина перехода была довольно проста. Илья на тот момент уже несколько лет жил в Швейцарии и был женат на местной биатлонистке Селине Гаспарин. Работать со сборной России ему просто больше было неудобно. Черноусов признавался, что на родине его решение почти все восприняли положительно. Хотя нашлись и злопыхатели.

«Назвали предателем, хоть это и был только один человек. Но вообще, думаю, всё будет нормально. Я же не первый спортсмен, который уезжает из России. Мои русские друзья отреагировали положительно, для них это не проблема», — говорил Черноусов изданию Blick.

Источник фото: соцсети Черноусова

Также Илья признавался, что в Швейцарии уже чувствует себя как дома и хочет связать своё будущее именно с этой страной. Однако долгое время гражданство не давали и дебют за местную сборную откладывался. Черноусов говорил, что хочет выступить на Олимпиаде в Пекине, однако так и не дебютировал за новую национальную команду.

Спортивная карьера российского лыжника, по всей видимости, завершена. В августе 2022-го было официально объявлено, что он стал тренером сборной Лихтенштейна. В одном из интервью Черноусов рассказывал, что в его распоряжении всего пять спортсменов. Не работа, а мечта!