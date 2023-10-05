Такого только армия исправит. Спортсмен «примерит сапоги» из-за нелепой ошибки на финише

Нелепые ошибки спортсменов - явление распространенное, но тем не менее, обидное. Порой даже самые выдающиеся атлеты могут сглупить и упустить из рук победу или рекордный результат.

Из-за помарок некоторые атлеты могут лишиться не только наград и карьеры - порой цена погрешности может быть слишком фатальной. Одним из таких «невезунчиков» стал южнокорейский конькобежец Юнг Чхоль-вон.

Спортсмен считался одним из фаворитов в конькобежном спорте на Азиатских играх. Кореец потрясающе стартовал и держался в лидерах на протяжении всего забега: ему оставалось лишь безошибочно преодолеть остаток дистанции и пересечь финишную черту. Но в момент, когда Юнгу оставались считанные секунды до золота, произошло нечто необъяснимое.

Кореец почувствовал «вкус победы» слишком рано, и говоря простым языком, решил «понтануться». За секунду до финиша Юнг вытянул руки вверх и не стал дотягиваться до конечной линии. Пока конькобежец пребывал в эйфории от победы, сзади незаметно подобрался представитель Тайваня Хуанг Ю-Линь и благодаря длинному шпагату перегнал соперника.

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Результат забега определили миллисекунды. Тайванец преодолел дистанцию за 4: 05.692, на одну сотую секунды быстрее, чем серебряный призер. Фотографам удалось запечатлеть момент финиша: на ней радостный Юнг переживал последние мгновения радости.



Курьезная ситуация омрачилась определенными обстоятельствами. Суть в том, что в Южной Корее абсолютно для всех мужчин предусмотрена срочная служба в армии. В стране настолько серьезно подходят к вопросу армейской подготовки, что полноценно «откосить» не получилось даже звезде корейского футбола Сон Хын Мину.

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправился на военную службу

Это правило обязательно для всех мужчин до 28 лет: каждый гражданин должен пройти 18-месячную службу в армии. Однако существуют определенные лазейки, которые могут позволить избежать отправки в воинскую часть. Что касается спортсменов, то «обезопаситься» можно путем завоевания золота на международных соревнованиях в составе корейской команды. Таким образом, если бы Юнг был более внимательным, то смог бы избежать подобной участи. А вместо этого корейцу и его партнеру, которого он тоже подставил, предстоит ознакомиться с «курсом молодого бойца».

Есть вероятность, что за большой вклад в южнокорейский спорт атлетам немного скостят сроки пребывания в армии, однако послужит ли такое серебро поводом для отсрочки - очень хороший вопрос.

Сам же спортсмен оказался в шоке от исхода и раскаялся на пресс-конференции:

- Я не доехал на полной скорости до финиша. Я слишком рано потерял бдительность. Мне очень жаль, что я совершил такую большую ошибку.

Источник фото: Getty Images

В таком же состоянии пребывал и тайваньский спортсмен, который не мог даже предположить, что сможет отобрать победу у своего оппонента:

- В момент финиша я думал: «это такой позор, что мне немного не хватило». А потом на экране появились результаты, показывающие, что мы выиграли с отрывом в одну сотую секунды - это действительно можно назвать лишь чудом, - заявил Хуанг Ю-Линь после победы.