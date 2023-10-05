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Русский атлет выиграл «забег смерти» в США. Соперники теряли сознание на адской жаре

Невероятный подвиг Алексея Десятчикова.
Русский атлет выиграл «забег смерти» в США. Соперники теряли сознание на адской жаре
05 октября 2023 14:30
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

В 1950-е годы легкая атлетика только развивалась, и международных турниров практически не было. Соревнования между двумя странами считались тогда обычным делом. Одним из таких стал забег 1959 года в Филадельфии, в котором приняли участие атлеты из США и СССР.

Никто не подозревал, что спортивное состязание превратится в настоящую драму. Один из участников даже пережил клиническую смерть!

Жуткие условия

В забеге на десять километров должны были участвовать четверо спортсменов: двое из СССР и двое американцев. Представителями советского государства стали москвич Алексей Десятчиков и эстонец Хуберт Пярнакиви. Против них вышли Роберт Сот и Макс Труэкс.

Источник фото: Getty Images

За год до этого состоялось подобное соревнование, но только в Москве. Тогда американцы проиграли. Естественно, на родной земле атлеты из США рассчитывали дать советским соперникам достойный ответ. Но всё с самого начала пошло не по плану.

Подвела, прежде всего, погода в Филадельфии. Июльская жара достигла отметки в 34 градуса — и это при уровне влажности в 90% из-за близости океана! По идее организаторам стоило бы просто отменить забег, но они почему-то решили, что соревнования все равно должны состояться. Отчасти сыграла роль и позиция команд: никто не хотел показаться слабым. В итоге спортсмены вышли на старт в самый разгар солнечной активности — в 13:00.

Американец рухнул замертво

Поначалу все шло спокойно — особенно для советский спортсменов, которые сразу захватили лидерство в забеге. Однако на седьмом километре начались проблемы. Роберт Сот сделал солидный рывок и завладел преимуществом. Увы, долго продержаться во главе забега американцу не удалось. Было видно, что его ноги заплетаются, а сознание явно мутнеет. В итоге бедняга просто рухнул на дорожку.

Советский доктор Петров пытался помочь американцу, но судьи не пустили. Да и толпа болельщиков подгоняла Сота. Местная публика хотела победы и не делала скидку на погодные условия. Каким-то нечеловеческим усилием воли Роберт поднялся и снова побежал. Однако подобный героизм чуть было не привел к трагедии. Сот снова упал — на этот раз замертво.

Источник фото: Getty Images

Петров унес американца с дорожки и обнаружил, что у того остановилось сердце. Советский врач начал делать спорстмену непрямой массаж. Затем подоспели и американские доктора. Впоследствии стало известно, что Сот пережил клиническую смерть.

Пока Роберту оказывали помощь, на стадионе начался настоящий хаос. Некоторые болельщики откровенно рыдали, а судьи попросту забыли о том, что нужно следить за забегом! Как выяснилось впоследствии, Десятчиков и Труэкс даже пробежали лишние круги из-за невнимательности арбитров.

Героический финиш

Удивительно, но Десятчикову явно было гораздо проще, чем остальным. Даже пробежав лишний круг, он спокойно пришел к финишу первым. Следом финишировал Труэкс и Пярнакиви. Оба они пересекли черту и сразу же рухнули практически без сознания. И американца, и эстонца тут же забрали в больницу.

Жуткие падения спортсменов несколько затмили героизм и волю к победе Десятчикова. Однако, когда страсти немного улеглись, можно было отдать должное советскому чемпиону.

«Говорят, Десятчиков пробежал лишний круг, потому что судьи перестали их считать. И он пробежал! 10 400 метров. Это был железный человек, на финише он был весь черный. Но зато остался на ногах, единственный из всех», - рассказывал тренер Гавриил Коробков, его слова приводит Lenta.ru.

Источник фото: World Athletics

Для всех участников «забега смерти», как впоследствии стали называть эти соревнования, он стал во многом роковым. Все четверо спортсменов в ближайшие годы завершили спортивную карьеру. По мотивам состязаний в 1970 году вышел фильм Элена Климова «Спорт, спорт, спорт», в котором использовались кадры кинохроники, предоставленные режиссеру одним из американских болельщиков. К слову, именно благодаря фильму многие в Советском Союзе узнали о подвиге спортсменов: до этого все скандальные детали о забеге не упоминались в прессе СССР.

Десятчиков не стал исключением и прекратил соревноваться еще в 1960-м, после победы на первенстве Скандинавских стран. Он скончался 4 июля 2018 года в Москве в возрасте 85 лет.

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